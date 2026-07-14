Mundial 2026: "Sálvanos, Lionel", el inesperado pedido de Escocia para eliminar a Inglaterra

Lionel Messi apareció representado como William Wallace en una portada que mezcló fútbol, historia y política, en medio del Mundial 2026.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 también comenzó a jugarse lejos de Atlanta. Desde Escocia , un histórico diario independentista decidió tomar partido por la Albiceleste y sorprendió con una portada cargada de ironía, simbolismo y una antigua rivalidad con los ingleses.

El protagonista fue The National , un medio identificado con el movimiento soberanista escocés, que publicó una imagen generada con inteligencia artificial en la que Lionel Messi aparece caracterizado como William Wallace , el legendario guerrero que encabezó la resistencia de Escocia frente al dominio inglés.

Bajo el título “Sálvanos, Lionel. Eres nuestra... esperanza de semifinal”, el diario dejó en claro cuál será su preferencia en el encuentro que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo. La portada rápidamente recorrió las redes sociales y sumó una nueva perlita a una previa cargada de historia.

El medio también agregó una segunda frase con un tono mucho más filoso: “No podemos aguantar otros 60 años de ellos presumiendo con esto” , en referencia al único título mundial conseguido por Inglaterra en 1966 .

Las banderas Argentinas ya están empezando a flamear en las casas de ESCOCIA. pic.twitter.com/8Dv3saVizt — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) July 14, 2026

William Wallace volvió a aparecer, pero con la cara de Messi

La elección de William Wallace no fue casual. El personaje ocupa un lugar central en la identidad nacional escocesa por haber liderado la resistencia frente a Inglaterra durante la Primera Guerra de Independencia, a fines del siglo XIII.

Por eso, The National representó a Messi como una especie de libertador moderno, capaz de frustrar la ilusión inglesa y convertirse, al menos por un día, en el héroe de todos aquellos escoceses que desean ver eliminado al seleccionado dirigido por Thomas Tuchel.

Detrás de la portada también se juega una vieja pelea política

El respaldo del diario responde además a una línea editorial muy marcada. The National nació en 2014, durante la campaña previa al referéndum por la independencia de Escocia, y desde su primera edición defendió el derecho de los escoceses a gobernarse por fuera del Reino Unido.

Su posicionamiento siempre estuvo relacionado con el Partido Nacional Escocés (SNP), la principal fuerza soberanista del país. Ese espacio político volvió a imponerse en las últimas elecciones parlamentarias y mantiene vigente el reclamo por una nueva consulta independentista.

En Escocia ya están palpitando el duelo entre Argentina e Inglaterra



magnus_bagpipes pic.twitter.com/cJizHdpxwn — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) July 13, 2026

El referéndum que dividió a Escocia y todavía deja heridas

El momento más importante del proceso independentista ocurrió el 18 de septiembre de 2014, cuando los ciudadanos escoceses votaron si deseaban abandonar el Reino Unido y convertirse en un Estado independiente.

La opción por continuar dentro del Reino Unido se impuso con el 55% de los votos, mientras que el 45% respaldó la independencia. Sin embargo, el movimiento soberanista conservó una enorme influencia y continúa siendo uno de los grandes protagonistas de la política escocesa.

Una semifinal que volvió a mezclar fútbol, memoria e identidad

El encuentro entre Argentina e Inglaterra no solo despierta recuerdos entre los hinchas argentinos. También reaviva viejas tensiones dentro del propio Reino Unido, especialmente en aquellos sectores escoceses que mantienen una histórica rivalidad política y cultural con los ingleses.

En ese contexto, Lionel Messi terminó convertido en el inesperado abanderado de Escocia. La portada de The National resumió esa mezcla de fútbol, política e historia con una imagen que ya forma parte de una de las previas más llamativas del Mundial 2026.