14 de julio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Fueron al Mundial 2026 con un médico equivocado ¡Llevaron a un ginecólogo!

Una de las grandes perlitas del exigente Mundial 2026 la dio la Selección de Senegal. Entrá a la nota y mirá lo que pásó con su médico profesional.

La dirigencia de Senegal admitió que descubrió el problema cuando el Mundial 2026 ya estaba en marcha.

La dirigencia de Senegal admitió que descubrió el problema cuando el Mundial 2026 ya estaba en marcha.

Por Sitio Andino Deportes

La eliminación de Senegal del Mundial 2026 dejó mucho más que una frustración deportiva. Cuando el torneo ya es parte del pasado para el seleccionado africano, una inesperada confesión de uno de sus principales dirigentes sacudió al ambiente futbolístico.

El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), Abdoulaye Fall, reconoció públicamente que el médico principal que acompañó a la delegación durante la Copa del Mundo no era especialista en medicina deportiva, sino ginecólogo y obstetra, una situación que recién fue advertida cuando el certamen ya estaba en desarrollo.

Mundial 2026: qué confesó el presidente de Senegal sobre el médico del plantel

El máximo dirigente del fútbol senegalés admitió que la federación descubrió el problema demasiado tarde y que ya no había margen para reorganizar toda la estructura médica antes de los partidos.

"Lo descubrimos demasiado tarde", reconoció Abdoulaye Fall, quien explicó que el profesional carecía de experiencia en el tratamiento de lesiones propias del fútbol de alta competencia y que esa situación generó preocupación dentro del plantel.

Mundial 2026: cómo impactó la situación en el vestuario de Senegal

Según reconstruyó la Agencia Noticias Argentinas, varios futbolistas comenzaron a mostrar desconfianza hacia los diagnósticos al advertir que el médico no estaba especializado en deportología.

La situación obligó a la Federación Senegalesa a contratar especialistas externos durante el desarrollo del campeonato para reforzar el cuerpo médico y brindar una mayor cobertura sanitaria a los jugadores mientras el Mundial ya estaba en marcha.

Mundial 2026: así fue el recorrido de Senegal en la Copa del Mundo

Más allá del problema extrafutbolístico, el conjunto dirigido por Pape Thiaw tuvo una campaña con muchos altibajos. Comenzó el torneo con una derrota 3-1 frente a Francia y luego volvió a caer 3-2 ante Noruega, resultados que complicaron rápidamente sus aspiraciones.

Sin embargo, el equipo reaccionó en la última fecha de la fase de grupos con una contundente goleada 5-0 sobre Irak, resultado que le permitió avanzar a los 16avos de final como uno de los mejores terceros clasificados.

Mundial 2026: la remontada que terminó con el sueño africano

En la ronda de 16avos de final, Senegal estuvo muy cerca de dar uno de los grandes golpes del torneo. El seleccionado africano llegó a sacar dos goles de ventaja frente a Bélgica, pero el conjunto europeo reaccionó en el complemento y terminó consiguiendo una histórica remontada para quedarse con la clasificación.

Tras la eliminación comenzaron a conocerse distintos problemas internos que atravesó la delegación durante la competencia. La confesión realizada por Abdoulaye Fall sobre el médico del plantel se convirtió en uno de los episodios más insólitos del Mundial 2026 y abrió un fuerte debate sobre la planificación sanitaria de una selección que aspiraba a ser protagonista en la Copa del Mundo.

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