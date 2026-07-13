14 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Quién es Ismail Elfath, el árbitro de Argentina vs Inglaterra: sus polémicas en el Mundial 2026

El estadounidense será el encargado de dirigir la semifinal en Atlanta. Repasamos los fallos arbitrales en el Mundial 2026 por los que fue cuestionado.

Ismael Elfath, árbitro Mundial 2026
Foto: Getty Images
Por Sitio Andino Deportes

La FIFA confirmó que el estadounidense Ismail Elfath será el árbitro de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, que se jugará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Se trata de un juez con amplia experiencia internacional, pero que llega al cruce con antecedentes polémicos en este mismo Mundial 2026.

Elfath, de 44 años y nacido en Marruecos aunque nacionalizado estadounidense, ya dirigió tres partidos en la Copa del Mundo y en más de uno quedó en el centro de la escena por decisiones discutidas.

Las experiencias previas del árbitro que dirigirá Argentina-Inglaterra

El colegiado forma parte del plantel FIFA desde 2016 y es habitual en torneos de CONCACAF, Copa América y competencias internacionales. Esta es su segunda participación en un Mundial tras Qatar 2022.

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En lo que va del torneo, impartió justicia en los partidos:

  • Países Bajos 2-2 Japón
  • Uruguay 0-1 España
  • Brasil 1-2 Noruega

Sin embargo, más allá de su recorrido, sus actuaciones recientes generaron críticas tanto de jugadores como de analistas arbitrales.

La polémica más fuerte: el penal en Brasil-Noruega

El episodio más cuestionado se dio en el partido entre Brasil y Noruega, donde Elfath sancionó un penal a favor de la Canarinha tras revisar la jugada en el VAR.

La controversia no fue solo por la decisión en sí, sino por cómo se utilizó la tecnología: el árbitro no recurrió a herramientas como el “snickometer”, que permitía determinar si el defensor había tocado primero la pelota. Además, no se revisó una posible falta previa en el inicio de la jugada, lo que para especialistas invalidaba toda la acción.

Esto derivó en fuertes críticas por falta de criterio y uso inconsistente del VAR. Si bien el penal finalmente fue malogrado por Brasil, el fallo arbitral quedó marcado como uno de los más discutidos del torneo.

Permisividad y juego brusco: lo que pasó en Uruguay-España

Otro foco de cuestionamientos fue su actuación en el triunfo de España sobre Uruguay. Allí, Elfath fue señalado por permitir un juego excesivamente físico, con reiteradas infracciones duras que no fueron sancionadas con la severidad esperada.

El partido tuvo entradas fuertes, codazos y empujones constantes; además de reclamos reiterados de los jugadores españoles y una expulsión a Canobbio que recién llegó en tiempo de descuento.

Desde el entorno del equipo europeo hablaron de un arbitraje “demasiado permisivo”, que terminó condicionando el desarrollo del juego y elevando la tensión dentro del campo.

Quiénes acompañarán al árbitro del Argentina-Inglaterra

Si bien no estuvo envuelto en grandes controversias en el empate entre Países Bajos y Japón, los antecedentes en los otros encuentros alcanzaron para que su designación no pase desapercibida en la previa de un partido de máxima tensión como Argentina-Inglaterra.

El árbitro estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes, mientras que el italiano Maurizio Mariani será el cuarto árbitro.

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