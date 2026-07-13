Quién es Ismail Elfath, el árbitro de Argentina vs Inglaterra: sus polémicas en el Mundial 2026

La FIFA confirmó que el estadounidense Ismail Elfath será elárbitro de lasemifinal entre Argentina e Inglaterra, que se jugará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Se trata de un juez con amplia experiencia internacional, pero que llega al cruce con antecedentes polémicos en este mismo Mundial 2026.
#Mundial2026 | Estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins
Elfath, de 44 años y nacido en Marruecos aunque nacionalizado estadounidense, ya dirigió tres partidos en la Copa del Mundo y en más de uno quedó en el centro de la escena por decisiones discutidas.
Las experiencias previas del árbitro que dirigirá Argentina-Inglaterra
El colegiado forma parte del plantel FIFA desde 2016 y es habitual en torneos de CONCACAF, Copa América y competencias internacionales. Esta es su segunda participación en un Mundial tras Qatar 2022.
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En lo que va del torneo, impartió justicia en los partidos:
Países Bajos 2-2 Japón
Uruguay 0-1 España
Brasil 1-2 Noruega
Sin embargo, más allá de su recorrido, sus actuaciones recientes generaron críticas tanto de jugadores como de analistas arbitrales.
La polémica más fuerte: el penal en Brasil-Noruega
El episodio más cuestionado se dio en el partido entre Brasil y Noruega, donde Elfath sancionó un penal a favor de la Canarinha tras revisar la jugada en el VAR.
La controversia no fue solo por la decisión en sí, sino por cómo se utilizó la tecnología: el árbitro no recurrió a herramientas como el “snickometer”, que permitía determinar si el defensor había tocado primero la pelota. Además, no se revisó una posible falta previa en el inicio de la jugada, lo que para especialistas invalidaba toda la acción.
Esto derivó en fuertes críticas por falta de criterio y uso inconsistente del VAR. Si bien el penal finalmente fue malogrado por Brasil, el fallo arbitral quedó marcado como uno de los más discutidos del torneo.
Permisividad y juego brusco: lo que pasó en Uruguay-España
Otro foco de cuestionamientos fue su actuación en el triunfo de España sobre Uruguay. Allí, Elfath fue señalado por permitir un juego excesivamente físico, con reiteradas infracciones duras que no fueron sancionadas con la severidad esperada.
El partido tuvo entradas fuertes, codazos y empujones constantes; además de reclamos reiterados de los jugadores españoles y una expulsión a Canobbio que recién llegó en tiempo de descuento.
Quiénes acompañarán al árbitro del Argentina-Inglaterra
Si bien no estuvo envuelto en grandes controversias en el empate entre Países Bajos y Japón, los antecedentes en los otros encuentros alcanzaron para que su designación no pase desapercibida en la previa de un partido de máxima tensión como Argentina-Inglaterra.
El árbitro estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes, mientras que el italiano Maurizio Mariani será el cuarto árbitro.