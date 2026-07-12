12 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la histórica maldición que ilusiona a Argentina antes de la semifinal con Inglaterra

El exigente Mundial 2026 sigue dando que hablar y ahora el seleccionado de Inglaterra buscará quebrar una marca de décadas. Mirá de qué se trata.

Thomas Tuchel intentará romper en el Mundial 2026 una racha que lleva casi un siglo vigente.

Thomas Tuchel intentará romper en el Mundial 2026 una racha que lleva casi un siglo vigente.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina ya puso la mira en la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, pero en la previa apareció un dato histórico que alimenta la ilusión albiceleste. El entrenador inglés, Thomas Tuchel, intentará romper una de las rachas más llamativas de la historia de las Copas del Mundo.

La estadística favorece a Argentina, ya que todos los campeones del mundo fueron dirigidos por entrenadores de la misma nacionalidad que la selección vencedora.

El último en lograrlo fue el austríaco Ernst Happel, quien llevó a Países Bajos hasta la definición de Argentina 1978, donde cayó justamente ante la Selección argentina por 3-1 en el estadio Monumental.

Antes de Happel, otro caso destacado fue el del inglés George Raynor, quien condujo a Suecia a la final del Mundial de 1958, aunque perdió 5-2 frente al Brasil de Pelé.

Argentina buscará mantener viva la tradición

En el inicio del Mundial 2026 hubo 26 entrenadores, pero solo dos seleccionados alcanzaron los cuartos de final con técnicos extranjeros: Inglaterra, con Thomas Tuchel, y Bélgica, dirigida por el francés Rudi García.

Con Bélgica ya eliminada, Tuchel quedó como el único entrenador nacido en otro país que sigue en carrera y buscará terminar con una tradición que lleva 96 años vigente.

El próximo miércoles, desde las 16, Argentina e Inglaterra se enfrentarán en Atlanta por un lugar en la gran final. Además del boleto al partido decisivo, también estará en juego una de las estadísticas más llamativas de la historia de los Mundiales.

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