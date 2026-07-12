Mundial 2026: la histórica maldición que ilusiona a Argentina antes de la semifinal con Inglaterra

La Selección argentina ya puso la mira en la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra , pero en la previa apareció un dato histórico que alimenta la ilusión albiceleste. El entrenador inglés, Thomas Tuchel , intentará romper una de las rachas más llamativas de la historia de las Copas del Mundo.

El técnico alemán buscará convertirse en el primer entrenador extranjero en conquistar un Mundial con una selección que no sea la de su país, un hecho que jamás ocurrió desde la creación del torneo en 1930 .

La estadística favorece a Argentina , ya que todos los campeones del mundo fueron dirigidos por entrenadores de la misma nacionalidad que la selección vencedora.

La historia también refleja otra particularidad. Hace 48 años que un entrenador extranjero no consigue llegar a una final del Mundial .

El último en lograrlo fue el austríaco Ernst Happel, quien llevó a Países Bajos hasta la definición de Argentina 1978, donde cayó justamente ante la Selección argentina por 3-1 en el estadio Monumental.

Antes de Happel, otro caso destacado fue el del inglés George Raynor, quien condujo a Suecia a la final del Mundial de 1958, aunque perdió 5-2 frente al Brasil de Pelé.

Argentina buscará mantener viva la tradición

En el inicio del Mundial 2026 hubo 26 entrenadores, pero solo dos seleccionados alcanzaron los cuartos de final con técnicos extranjeros: Inglaterra, con Thomas Tuchel, y Bélgica, dirigida por el francés Rudi García.

Con Bélgica ya eliminada, Tuchel quedó como el único entrenador nacido en otro país que sigue en carrera y buscará terminar con una tradición que lleva 96 años vigente.

El próximo miércoles, desde las 16, Argentina e Inglaterra se enfrentarán en Atlanta por un lugar en la gran final. Además del boleto al partido decisivo, también estará en juego una de las estadísticas más llamativas de la historia de los Mundiales.