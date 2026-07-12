"La última de Leo" y "el que no salta es un inglés": los eufóricos festejos de los jugadores

El encuentro ante los europeos tiene un condimento especial por la historia entre ambos países, tanto en lo deportivo como en lo simbólico. Desde el recuerdo imborrable de México 86 hasta los cruces más recientes, cada duelo suma tensión y expectativa.
“La última de Leo”, el hit del vestuario en los festejos
Los festejos continuaron puertas adentro, donde los jugadores se soltaron completamente y cantaron como hinchas una nueva canción que ya se volvió viral: “la última de Leo”, en alusión a Lionel Messi y su posible despedida mundialista.
En los videos que circularon en redes sociales, se ve al plantel saltando, cantando y celebrando sin importar el desgaste físico tras más de 120 minutos de juego, incluso con futbolistas que terminaron el partido con molestias físicas.
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El clima en el vestuario reflejó lo que significa este momento: un grupo unido, ilusionado y convencido de que puede volver a pelear por el título, ahora con Inglaterra en el horizonte y el sueño intacto de llegar a una nueva final.