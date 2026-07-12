12 de julio de 2026
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Festejo

"La última de Leo" y "el que no salta es un inglés": los eufóricos festejos de los jugadores

Tras el 3-1 ante Suiza y el pase a semifinales, el plantel celebró con la gente y en el vestuario. Cantos, saltos y un clima que ya anticipa el cruce con Inglaterra. Las imágenes.

Alocados festejos de los jugadores argentinos tras el pase a semifinales del Mundial.

Alocados festejos de los jugadores argentinos tras el pase a semifinales del Mundial.

Foto: NA

Videos de la Selección: cantos contra Inglaterra y un clásico que ya se juega

Con la clasificación asegurada, los futbolistas argentinos celebraron con el público al ritmo de “el que no salta es un inglés”, en un anticipo del cruce que se viene en semifinales. Inglaterra será el próximo rival tras su victoria ante Noruega, y el partido ya comenzó a jugarse desde lo emocional.

El encuentro ante los europeos tiene un condimento especial por la historia entre ambos países, tanto en lo deportivo como en lo simbólico. Desde el recuerdo imborrable de México 86 hasta los cruces más recientes, cada duelo suma tensión y expectativa.

“La última de Leo”, el hit del vestuario en los festejos

Los festejos continuaron puertas adentro, donde los jugadores se soltaron completamente y cantaron como hinchas una nueva canción que ya se volvió viral: “la última de Leo”, en alusión a Lionel Messi y su posible despedida mundialista.

En los videos que circularon en redes sociales, se ve al plantel saltando, cantando y celebrando sin importar el desgaste físico tras más de 120 minutos de juego, incluso con futbolistas que terminaron el partido con molestias físicas.

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El clima en el vestuario reflejó lo que significa este momento: un grupo unido, ilusionado y convencido de que puede volver a pelear por el título, ahora con Inglaterra en el horizonte y el sueño intacto de llegar a una nueva final.

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