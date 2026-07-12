12 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Argentina sufrió, venció a Suiza en el alargue y jugará la semifinal ante Inglaterra

La Selección de fútbol chocó contra los suizos en los cuartos de final del duro Mundial 2026. Repasá todo lo sucedido.

Argentina volvió a sufrir, pero encontró los goles en el tiempo suplementario y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026.

Argentina volvió a sufrir, pero encontró los goles en el tiempo suplementario y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina volvió a demostrar que está dispuesta a sufrir hasta el límite para defender su corona. El equipo de Lionel Scaloni venció 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, consiguió la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 y ahora se prepara para enfrentar a Inglaterra.

Argentina golpeó temprano, pero Suiza reaccionó

La Albiceleste abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo. Lionel Messi ejecutó un preciso tiro de esquina desde la izquierda y Alexis Mac Allister anticipó a todos en el primer palo para conectar un cabezazo cruzado que dejó sin respuestas a Gregor Kobel.

Suiza empató y la expulsión de Embolo cambió el partido

El conjunto europeo alcanzó el empate a los 66 minutos del segundo tiempo. Dan Ndoye se desprendió de la marca, combinó con un compañero y definió con un remate cruzado frente al Dibu Martínez para establecer el 1-1.

Cinco minutos después llegó una de las acciones más importantes del encuentro. Breel Embolo simuló una infracción de Leandro Paredes, el VAR llamó al árbitro João Pinheiro y el delantero recibió su segunda tarjeta amarilla. Suiza quedó con diez jugadores, pero Argentina no pudo aprovechar la superioridad numérica durante el tiempo reglamentario.

Julián Álvarez rompió el partido con un golazo

El empate obligó a disputar el alargue y Argentina se instaló en campo rival. Thiago Almada estuvo cerca de convertir con un remate que dio en el palo, mientras que Kobel volvió a aparecer para evitar el gol argentino en varias ocasiones.

La resistencia suiza terminó a los 111 minutos. Julián Álvarez se acomodó fuera del área y sacó un derechazo espectacular, que viajó pegado al palo izquierdo del arquero para marcar el 2-1 y desatar el desahogo de todo el equipo argentino.

Lautaro Martínez se sacó la mufa y liquidó la clasificación

Cuando el partido se moría y Suiza buscaba desesperadamente el empate, Argentina aprovechó los espacios. Lautaro Martínez encabezó una contra letal y definió con categoría para establecer el 3-1 definitivo.

El gol tuvo un valor especial para el delantero, quien volvió a convertir después de varios partidos y se sacó una pesada mochila. El Toro selló la clasificación argentina y desató el festejo de los miles de hinchas presentes en Kansas City.

Los goles de Argentina y Suiza y la expulsión que dejó a Suiza con diez

Argentina 1-0: Alexis Mac Allister, a los 9 minutos del primer tiempo.

Suiza 1-1: Dan Ndoye, a los 66 minutos.

Argentina 2-1: Julián Álvarez, a los 111 minutos.

Argentina 3-1: Lautaro Martínez, a los 120 minutos.

Breel Embolo fue expulsado a los 71 minutos luego de simular una falta de Leandro Paredes. El árbitro había sancionado inicialmente la infracción a favor de Suiza, pero corrigió su decisión después de revisar la jugada en el VAR y le mostró la segunda tarjeta amarilla al atacante.

Cuándo juega Argentina contra Inglaterra por las semifinales

La Selección argentina jugará la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, que en el primer turno derrotó 2-1 a Noruega y consiguió su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

El partido se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16, en el estadio de Atlanta. El ganador avanzará a la gran final y enfrentará al vencedor del duelo entre Francia y España.

Los goles del partido

La síntesis

Los resultados

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