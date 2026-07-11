Mundial 2026: Scaloni les bajó el pulgar a uno de sus goleadores y lo mandó al banco

Lionel Scaloni mantiene dos dudas en la formación titular de Argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Lionel Scaloni empezó a despejar el misterio de la formación argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 . El entrenador confirmó que entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez solo uno será titular, por lo que uno de los goleadores del ciclo deberá comenzar el partido desde el banco.

Aunque evitó revelar quién será el elegido, el técnico dejó una frase contundente: “Juega uno” . La decisión marca un cambio respecto del encuentro frente a Egipto, donde ambos atacantes compartieron la delantera y participaron de la remontada que clasificó a la Selección.

La principal incógnita pasa por saber quién acompañará a Lionel Messi en el ataque. Lautaro Martínez y Julián Álvarez llegan con argumentos para ocupar el puesto, pero Scaloni dejó claro que esta vez no piensa repetir la fórmula con los dos delanteros desde el inicio.

Pese a la determinación, el entrenador elogió el rendimiento de ambos ante Egipto y destacó el esfuerzo que realizan cuando Argentina no tiene la pelota. Scaloni valoró especialmente el sacrificio táctico de los dos atacantes , aunque entiende que frente a Suiza necesitará otro equilibrio en el funcionamiento colectivo.

El equipo se parece mucho al que sobrevivió ante Egipto

Más allá de la definición en la delantera, el cuerpo técnico analiza repetir buena parte de la formación utilizada en los octavos de final. Scaloni admitió que no sería descabellado mantener la base del equipo que consiguió la agónica victoria por 3-2, pese a las dificultades que mostró durante varios pasajes del encuentro.

La otra duda aparece en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel vuelven a disputarse la titularidad. El resto del equipo tendría grandes chances de mantenerse, con Emiliano Martínez en el arco y Lionel Messi como la principal referencia ofensiva.

No importa la distancia, el sentimiento es el mismo



Así luce el estadio de Kansas City a horas de que ruede la pelota



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Paredes y Tagliafico siguen esperando una nueva oportunidad

Scaloni también explicó por qué Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico no lograron recuperar todavía su lugar entre los titulares. El entrenador reconoció que ambos mejoraron físicamente, pero considera que el equipo encontró respuestas sin necesidad de realizar cambios profundos.

El ingreso de Paredes ante Egipto le permitió a Argentina ganar circulación, mayor posesión y presencia en campo rival. Sin embargo, el DT aclaró que si no lo utilizó desde el inicio fue porque confía en el funcionamiento actual y cree que la estructura todavía puede sostenerse.

La formación probable de Argentina para enfrentar a Suiza

Con dos puestos todavía en discusión, la Selección podría formar con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez, mientras se define el esquema final.

La gran decisión quedará concentrada en el centro del ataque. Scaloni ya avisó que uno de sus goleadores irá al banco y ahora solo resta conocer si el elegido será Lautaro, por su presencia en el área, o Julián, por su presión, movilidad y desgaste.

Argentina se juega el pase a semifinales ante Suiza

La Selección argentina enfrentará este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo nacional buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo después de sobrevivir a dos partidos cargados de tensión frente a Cabo Verde y Egipto.

Suiza, que eliminó a Colombia por penales, aparece como un rival ordenado, físico y difícil de quebrar. Scaloni sabe que cada detalle puede definir la clasificación y por eso tomó una decisión fuerte en la delantera, donde uno de los principales goleadores deberá esperar su oportunidad desde el banco.