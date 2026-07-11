11 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Scaloni les bajó el pulgar a uno de sus goleadores y lo mandó al banco

La Selección se enfrenta con la de Suiza en el exigente Mundial 2026 y su DT habló de quién estará desde el vamos. Conocé lo que pasó.

Lionel Scaloni mantiene dos dudas en la formación titular de Argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Lionel Scaloni mantiene dos dudas en la formación titular de Argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Scaloni empezó a despejar el misterio de la formación argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El entrenador confirmó que entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez solo uno será titular, por lo que uno de los goleadores del ciclo deberá comenzar el partido desde el banco.

Aunque evitó revelar quién será el elegido, el técnico dejó una frase contundente: “Juega uno”. La decisión marca un cambio respecto del encuentro frente a Egipto, donde ambos atacantes compartieron la delantera y participaron de la remontada que clasificó a la Selección.

Pese a la determinación, el entrenador elogió el rendimiento de ambos ante Egipto y destacó el esfuerzo que realizan cuando Argentina no tiene la pelota. Scaloni valoró especialmente el sacrificio táctico de los dos atacantes, aunque entiende que frente a Suiza necesitará otro equilibrio en el funcionamiento colectivo.

El equipo se parece mucho al que sobrevivió ante Egipto

Más allá de la definición en la delantera, el cuerpo técnico analiza repetir buena parte de la formación utilizada en los octavos de final. Scaloni admitió que no sería descabellado mantener la base del equipo que consiguió la agónica victoria por 3-2, pese a las dificultades que mostró durante varios pasajes del encuentro.

La otra duda aparece en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel vuelven a disputarse la titularidad. El resto del equipo tendría grandes chances de mantenerse, con Emiliano Martínez en el arco y Lionel Messi como la principal referencia ofensiva.

Paredes y Tagliafico siguen esperando una nueva oportunidad

Scaloni también explicó por qué Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico no lograron recuperar todavía su lugar entre los titulares. El entrenador reconoció que ambos mejoraron físicamente, pero considera que el equipo encontró respuestas sin necesidad de realizar cambios profundos.

El ingreso de Paredes ante Egipto le permitió a Argentina ganar circulación, mayor posesión y presencia en campo rival. Sin embargo, el DT aclaró que si no lo utilizó desde el inicio fue porque confía en el funcionamiento actual y cree que la estructura todavía puede sostenerse.

La formación probable de Argentina para enfrentar a Suiza

Con dos puestos todavía en discusión, la Selección podría formar con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez, mientras se define el esquema final.

La gran decisión quedará concentrada en el centro del ataque. Scaloni ya avisó que uno de sus goleadores irá al banco y ahora solo resta conocer si el elegido será Lautaro, por su presencia en el área, o Julián, por su presión, movilidad y desgaste.

Argentina se juega el pase a semifinales ante Suiza

La Selección argentina enfrentará este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo nacional buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo después de sobrevivir a dos partidos cargados de tensión frente a Cabo Verde y Egipto.

Suiza, que eliminó a Colombia por penales, aparece como un rival ordenado, físico y difícil de quebrar. Scaloni sabe que cada detalle puede definir la clasificación y por eso tomó una decisión fuerte en la delantera, donde uno de los principales goleadores deberá esperar su oportunidad desde el banco.

Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: el inquietante pronóstico que hizo temer lágrimas en Argentina

El revuelo diplomático que generó Hebe Casado por un comentario del Mundial 2026

Mundial 2026: el fútbol internacional llora la muerte de una de sus figuras de 25 años

Llegó el día: Argentina enfrenta a Suiza por un pase a las semifinales del Mundial 2026

Golpe para Bélgica: Courtois dejó la cancha y España aprovechó para meterse en semifinales

Qué pasará con los comercios de Mendoza durante el partido de Argentina contra Suiza

Atención: operativo de seguridad especial en Mendoza por el partido de Argentina

¡Francia, la primera semifinalista del Mundial 2026!

Lee además
mundial 2026, en vivo: sale el dibu y argentina aguarda por el duelo contra suiza

Mundial 2026, en vivo: sale el Dibu y Argentina aguarda por el duelo contra Suiza
atencion argentina: inglaterra ya esta en semifinales tras vencer a noruega

Atención Argentina: Inglaterra ya está en semifinales tras vencer a Noruega
LO QUE SE LEE AHORA
atencion argentina: inglaterra ya esta en semifinales tras vencer a noruega

Atención Argentina: Inglaterra ya está en semifinales tras vencer a Noruega

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 11 de julio

Reabrió el Paso a Chile: cuándo vuelve a cerrar y qué dice el pronóstico para la cordillera

El violento episodio ocurrió en Maipú (imagen ilustrativa)

Homicidio en Maipú: lo apuñaló en la calle, incendió la casa de su expareja y está prófugo

La Justicia investiga un femicidio vinculado por el crimen de Maipú: Sos mía o de nadie

El crimen que conmociona a Maipú: la hipótesis que cobró fuerza en las últimas horas

Tres personas resultaron heridas por un violento choque en Guaymallén.

Violento accidente en Guaymallén: choque entre una moto y un furgón dejó tres heridos graves

Atención Argentina: Inglaterra ya está en semifinales tras vencer a Noruega

Atención Argentina: Inglaterra ya está en semifinales tras vencer a Noruega