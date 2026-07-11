Mundial 2026, en vivo: Argentina enfrenta a Suiza en los cuartos de final

La Selección argentina se enfrenta este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 22 (hora argentina) en el estadio de Kansas City y definirá al último clasificado entre los cuatro mejores del certamen.
Con Messi a la cabeza, Argentina realiza la entrada en calor
Lionel Messi lidera los movimientos precompetitivos de la Selección argentina, que ya pisa el césped del Arrowhead Stadium antes del cruce con Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
El capitán encabeza el calentamiento junto al resto del plantel de Lionel Scaloni, mientras los hinchas argentinos acompañan desde las tribunas en la antesala de un partido decisivo.