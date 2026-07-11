Mundial 2026, en vivo: Argentina enfrenta a Suiza en los cuartos de final

La Selección argentina se enfrenta este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 . El encuentro comenzará a las 22 (hora argentina) en el estadio de Kansas City y definirá al último clasificado entre los cuatro mejores del certamen.

El equipo de Lionel Scaloni buscará seguir en carrera rumbo al bicampeonato luego de eliminar a Cabo Verde y Egipto , mientras que el conjunto suizo llega tras dejar en el camino a Colombia en la definición por penales. El ganador se medirá en semifinales con el vencedor de Inglaterra y Noruega .

Seguí el minuto a minuto del cotejo entre Argentina y Suiza

Con Messi a la cabeza, Argentina realiza la entrada en calor Lionel Messi lidera los movimientos precompetitivos de la Selección argentina, que ya pisa el césped del Arrowhead Stadium antes del cruce con Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. CON MESSI A LA CABEZA, ARGENTINA SALE A REALIZAR LA ENTRADA EN CALOR pic.twitter.com/DJgSjKYKXP — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026 El capitán encabeza el calentamiento junto al resto del plantel de Lionel Scaloni, mientras los hinchas argentinos acompañan desde las tribunas en la antesala de un partido decisivo.

El aliento argentino ya retumba en el Arrowhead Stadium Los hinchas de la Selección comenzaron a hacerse sentir con fuerza en las tribunas antes del duelo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. #FIFAWorldCup Soy hincha de la Selección, aliento con el corazón ¡Vamos nosotros! pic.twitter.com/yZTqKO7jhC — Selección Argentina (@Argentina) July 11, 2026 Con canciones, banderas y el corazón puesto en la Albiceleste, el público argentino volvió a transformar la previa en una verdadera fiesta.

Suiza confirmó su formación para enfrentar a la Selección argentina Con la baja de Johan Manzambi, el entrenador Murat Yakin definió el once titular con el que buscará dar el golpe frente a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. ASÍ FORMA SUIZA PARA ENFRENTAR A LA SELECCIÓN ARGENTINACon la baja de Johan Manzambi, el entrenador Murat Yakin dispuso este equipo para los cuartos de final del Mundial en Kansas. pic.twitter.com/pr5dqjJOMo — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026 El conjunto europeo sale a la cancha con una modificación obligada respecto del equipo que eliminó a Colombia y apuesta a mantener la solidez que lo llevó hasta esta instancia del torneo.

De pie para recibir al mejor: el Dibu Martínez ya realiza la entrada en calor

Emiliano Martínez salió al campo de juego para comenzar los movimientos precompetitivos antes del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

¡DE PIE PARA APLAUDIR AL MEJOR!: Dibu Martínez, a la cancha para realizar la enrtada en calor. pic.twitter.com/AutPRfIFAG — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

El arquero fue recibido con una fuerte ovación de los hinchas argentinos. El Dibu ya empieza a meterse de lleno en un duelo donde puede volver a ser determinante para la Selección.

Ayala avisó qué espera del duelo con Suiza: "Sabemos que vamos a enfrentar un equipo ordenado" Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, analizó la previa del cruce entre Argentina y Suiza y destacó las virtudes del rival antes de los cuartos de final del Mundial 2026. “SABEMOS QUE VAMOS A ENFRENTAR UN EQUIPO ORDENADO”Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Scaloni, habló previo al partido de Argentina ante Suiza por el #MundialEnDSPORTS.@m_benedetto #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QmhwyIR200 — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026 "Sabemos que vamos a enfrentar un equipo ordenado", aseguró el exdefensor, quien remarcó que la Selección deberá mantener la concentración durante todo el partido para conseguir el pase a las semifinales.

Lionel Scaloni no tocó nada y Argentina sale con el mismo equipo Lionel Scaloni apostó por la continuidad y confirmó el mismo once que viene de eliminar a Egipto para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. ¡ARGENTINA REPITE EL ONCE! Lionel Scaloni decidió alinear al mismo equipo desde el arranque, que viene de eliminar a Egipto, para el duelo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial. pic.twitter.com/iWgN63lCiR — TyC Sports (@TyCSports) July 11, 2026 La confianza en el equipo que protagonizó la remontada en octavos fue total. Sin cambios desde el arranque, la Selección buscará dar otro paso en la Copa del Mundo con una formación que ya conoce de memoria.

Las cábalas se respetan: De Paul y Paredes volvieron a los caramelos Rodrigo De Paul y Leandro Paredes repitieron una de las postales más conocidas de la Selección argentina y comieron caramelos en el centro del campo de juego antes del cruce con Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. ¡LAS CÁBALAS SE RESPETAN! De Paul y Paredes comiendo caramelos en el medio del campo de juego, algunas cosas nunca cambian...#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yiVhBKIBt4 — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026 La escena volvió a despertar la complicidad de los hinchas, que ya reconocen ese ritual como parte de la previa albiceleste. En partidos decisivos, algunas costumbres no se negocian.

El Dibu llegó con baile y encendió el vestuario argentino Emiliano Martínez ingresó al vestuario de la Selección argentina a puro ritmo y se animó a tirar unos pasos antes del partido frente a Suiza. El arquero mostró toda su confianza en la antesala de los cuartos de final del Mundial 2026. ¡NO SE CONTUVO LAS GANAS DE SACAR UNOS PROHIBIDOS! El Dibu Martínez ingresó a puro baile al vestuario de Argentina.#ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/RLzjcNAwsB — SportsCenter (@SC_ESPN) July 11, 2026 La escena rápidamente llamó la atención y volvió a mostrar el costado más descontracturado del plantel. Mientras crece la tensión por el duelo decisivo, el Dibu eligió aflojar la previa con baile y buena energía.

Inglaterra ganó y ya espera por Argentina o Suiza en las semifinales La selección inglesa derrotó 2-1 a Noruega y consiguió la clasificación a las semifinales del Mundial 2026. El conjunto europeo logró imponerse en un encuentro muy disputado y quedó a solo un paso de la gran final. ¡INGLATERRA ESTÁ EN SEMIFINALES DEL MUNDIAL! Con un doblete de Bellingham, el equipo de Tuchel venció 2-1 en tiempo suplementario a Noruega, por los cuartos de final del Mundial, y espera por Argentina o Suiza en la próxima instancia. pic.twitter.com/NtnIwamH58 — TyC Sports (@TyCSports) July 11, 2026 Inglaterra enfrentará el miércoles 15 de julio, desde las 16, al ganador del cruce entre Argentina y Suiza. La Albiceleste y el conjunto helvético definirán esta noche al último clasificado entre los cuatro mejores del torneo.

El vestuario argentino ya espera por sus protagonistas Todo está preparado en el vestuario de la Selección argentina en el Arrowhead Stadium, a solo dos horas del comienzo del partido frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. #FIFAWorldCup Territorio sagrado, esperando por sus protagonistas Faltan 2 horas para que arranque #Argentina - #Suiza pic.twitter.com/539Ha3Hw4g — Selección Argentina (@Argentina) July 11, 2026 Las camisetas, los botines y cada detalle ya están en su lugar para recibir al plantel de Lionel Scaloni, que buscará conseguir el pase a las semifinales.

La gran figura ausente de Suiza acompañó al plantel antes del partido Johan Manzambi estuvo junto a sus compañeros en la llegada al Arrowhead Stadium, aunque con una rodillera en la pierna izquierda que confirmó su ausencia frente a la Selección argentina. LA GRAN FIGURA AUSENTE: Johan Manzambi acompaña al plantel de Suiza con una rodillera en su pierna izquierda antes del partido vs. Argentina.#ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/RAJmXWiqws — SportsCenter (@SC_ESPN) July 11, 2026 El futbolista suizo, una de las piezas más importantes del equipo europeo, siguió de cerca la previa del duelo por los cuartos de final del Mundial 2026, pese a no poder estar dentro del campo de juego.

La Selección argentina ya llegó al Arrowhead Stadium La delegación de Lionel Scaloni arribó al estadio de Kansas City, donde desde las 22 enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El plantel ya se prepara para realizar los últimos movimientos antes de salir al campo de juego. ¡ARGENTINA YA ESTÁ EN EL ESTADIO!La Albiceleste, lista para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial. pic.twitter.com/xfUCbR9qWo — TyC Sports (@TyCSports) July 11, 2026 Con el clima creciendo tanto dentro como fuera del estadio, Argentina afrontará un nuevo desafío decisivo en busca de un lugar entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. ¡AQUÍ ESTÁ LA SCALONETA! Así fue la llegada de Argentina al Arrowhead Stadium para el partido contra Suiza por el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1UuJnxhou9 — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

La Selección argentina ya viaja rumbo al Arrowhead Stadium

La delegación argentina dejó la concentración y emprendió el traslado hacia el estadio, donde desde las 22 enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

¡LA SELECCIÓN ARGENTINA, EN CAMINO AL ESTADIO!



Los jugadores de la Albiceleste suben al micro para ir al Arrowhead Stadium para enfrentar a Suiza en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/7kGM6ZmQ4K — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

Con Lionel Messi a la cabeza, el plantel de Lionel Scaloni atraviesa las últimas horas de la previa antes de un partido que definirá al último semifinalista del torneo.

La cábala de Chiqui Tapia volvió a decir presente antes de enfrentar a Suiza Claudio "Chiqui" Tapia cumplió con uno de sus rituales más conocidos en la previa del duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El presidente de la AFA volvió a fotografiarse junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, una imagen que ya se transformó en una costumbre antes de cada partido de la Selección. "A la espera de otro partido importante, buscando dar un paso más. Como siempre, todos juntos", escribió Tapia en sus redes sociales junto a la foto en la concentración argentina. La postal alimentó otra de las cábalas que acompañan a la Albiceleste en su camino por el Mundial.

¡Se abrieron las puertas y la marea albiceleste ya empieza a copar el estadio! Los primeros hinchas argentinos ya comenzaron a ingresar al Arrowhead Stadium, donde dentro de unas horas la Selección enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Las tribunas empiezan a teñirse de celeste y blanco con las primeras banderas y los tradicionales trapos. ¡ABRIERON LAS PUERTAS DEL ESTADIO!Así ingresan y cuelgan los primeros trapos los hinchas argentinos. ¡VAMOSSSS! pic.twitter.com/KJeJG3tyJ3 — TyC Sports (@TyCSports) July 11, 2026 El clima crece minuto a minuto en Kansas City. Bombos, canciones y mucha ilusión acompañan el ingreso de los fanáticos, que sueñan con ver a la Scaloneta dar otro paso rumbo a las semifinales de la Copa del Mundo.

Murió Antonio Rattín, el argentino que cambió para siempre la historia de los Mundiales El fútbol argentino despide a Antonio Rattín, uno de los grandes símbolos de Boca Juniors y de la Selección argentina, cuya figura quedó marcada para siempre por un episodio que trascendió el resultado de un partido. Su expulsión frente a Inglaterra en el Mundial de 1966 terminó convirtiéndose en uno de los momentos más polémicos de la historia de la Copa del Mundo. Aquel encuentro de cuartos de final disputado el 23 de julio de 1966 quedó grabado en la memoria del fútbol. La protesta de Rattín, su negativa a abandonar el campo y el escándalo que protagonizó terminaron impulsando un cambio histórico en el arbitraje, ya que años después la FIFA adoptó las tarjetas amarillas y rojas para evitar situaciones similares.

Argentina y Suiza, una historia que siempre sonrió para la Albiceleste La Selección argentina volverá a cruzarse con Suiza en un partido decisivo por el Mundial 2026, con un antecedente que alimenta la ilusión de los hinchas. La Albiceleste nunca perdió ante el conjunto europeo y domina ampliamente el historial entre ambos seleccionados. En total disputaron siete encuentros, con cinco triunfos argentinos y dos empates. El recuerdo más fresco lleva directamente al Mundial de Brasil 2014, cuando Ángel Di María, tras una asistencia de Lionel Messi, marcó a los 117 minutos el gol que clasificó a la Selección a los cuartos de final en un partido tan cerrado como inolvidable.

Messi vuelve al escenario de las grandes decisiones Lionel Messi será otra vez la principal carta de la Selección argentina cuando enfrente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El capitán atraviesa un gran presente y buscará conducir al equipo de Lionel Scaloni a las semifinales. El rosarino llega como uno de los máximos goleadores del torneo, con ocho tantos junto a Kylian Mbappé, y viene de ser decisivo frente a Egipto. Asistió a Cristian Romero para el descuento y pocos minutos después marcó el empate que inició la remontada argentina.

El Arrowhead Stadium ya está listo para una noche que promete ser histórica El imponente Arrowhead Stadium de Kansas City será el escenario del último partido de los cuartos de final del Mundial 2026. Con capacidad para 79.451 espectadores, el estadio estadounidense albergará el duelo entre Argentina y Suiza, que definirá al último semifinalista del torneo. No importa la distancia, el sentimiento es el mismo Así luce el estadio de Kansas City a horas de que ruede la pelota El mundo se frena para ver a la #Scaloneta pic.twitter.com/y85YrScgQr — Selección Argentina (@Argentina) July 11, 2026 Inaugurado en 1972 y reconocido como uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Estados Unidos, el Arrowhead recibirá a una Selección argentina que buscará dar otro paso rumbo al bicampeonato. El ganador del encuentro se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega.

Argentina pone en juego el sueño del bicampeonato frente a Suiza La Selección argentina afronta este sábado uno de los desafíos más importantes del Mundial 2026 cuando enfrente a Suiza por los cuartos de final. Desde las 22, el equipo de Lionel Scaloni buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo y dar un nuevo paso hacia la defensa del título. #FIFAWorldCupCuartos de Final #Argentina - #Suiza22.00João Pinheiro Kansas City Stadiumhttps://t.co/ekAe9c6DOw¡Seguimos todos juntos! pic.twitter.com/QjECiALWbF — Selección Argentina (@Argentina) July 11, 2026 La Albiceleste llega después de dejar en el camino a Cabo Verde y Egipto, mientras que el conjunto europeo eliminó a Colombia en una definición por penales. El ganador del encuentro se clasificará a las semifinales, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega.