11 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026, en vivo: Argentina enfrenta a Suiza en los cuartos de final

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La Selección Argentina afronta un nuevo desafío decisivo ante los suizos en el duro Mundial 2026. Mirá todos los detalles de la previa del encuentro.

Por Sitio Andino Deportes

EN VIVO

La Selección argentina se enfrenta este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 22 (hora argentina) en el estadio de Kansas City y definirá al último clasificado entre los cuatro mejores del certamen.

Seguí el minuto a minuto del cotejo entre Argentina y Suiza

Con Messi a la cabeza, Argentina realiza la entrada en calor

Lionel Messi lidera los movimientos precompetitivos de la Selección argentina, que ya pisa el césped del Arrowhead Stadium antes del cruce con Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

El capitán encabeza el calentamiento junto al resto del plantel de Lionel Scaloni, mientras los hinchas argentinos acompañan desde las tribunas en la antesala de un partido decisivo.

El aliento argentino ya retumba en el Arrowhead Stadium

Los hinchas de la Selección comenzaron a hacerse sentir con fuerza en las tribunas antes del duelo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Con canciones, banderas y el corazón puesto en la Albiceleste, el público argentino volvió a transformar la previa en una verdadera fiesta.

Suiza confirmó su formación para enfrentar a la Selección argentina

Con la baja de Johan Manzambi, el entrenador Murat Yakin definió el once titular con el que buscará dar el golpe frente a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026.

El conjunto europeo sale a la cancha con una modificación obligada respecto del equipo que eliminó a Colombia y apuesta a mantener la solidez que lo llevó hasta esta instancia del torneo.

De pie para recibir al mejor: el Dibu Martínez ya realiza la entrada en calor

Emiliano Martínez salió al campo de juego para comenzar los movimientos precompetitivos antes del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

El arquero fue recibido con una fuerte ovación de los hinchas argentinos. El Dibu ya empieza a meterse de lleno en un duelo donde puede volver a ser determinante para la Selección.

Ayala avisó qué espera del duelo con Suiza: "Sabemos que vamos a enfrentar un equipo ordenado"

Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, analizó la previa del cruce entre Argentina y Suiza y destacó las virtudes del rival antes de los cuartos de final del Mundial 2026.

"Sabemos que vamos a enfrentar un equipo ordenado", aseguró el exdefensor, quien remarcó que la Selección deberá mantener la concentración durante todo el partido para conseguir el pase a las semifinales.

Lionel Scaloni no tocó nada y Argentina sale con el mismo equipo

Lionel Scaloni apostó por la continuidad y confirmó el mismo once que viene de eliminar a Egipto para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

La confianza en el equipo que protagonizó la remontada en octavos fue total. Sin cambios desde el arranque, la Selección buscará dar otro paso en la Copa del Mundo con una formación que ya conoce de memoria.

Las cábalas se respetan: De Paul y Paredes volvieron a los caramelos

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes repitieron una de las postales más conocidas de la Selección argentina y comieron caramelos en el centro del campo de juego antes del cruce con Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

La escena volvió a despertar la complicidad de los hinchas, que ya reconocen ese ritual como parte de la previa albiceleste. En partidos decisivos, algunas costumbres no se negocian.

El Dibu llegó con baile y encendió el vestuario argentino

Emiliano Martínez ingresó al vestuario de la Selección argentina a puro ritmo y se animó a tirar unos pasos antes del partido frente a Suiza. El arquero mostró toda su confianza en la antesala de los cuartos de final del Mundial 2026.

La escena rápidamente llamó la atención y volvió a mostrar el costado más descontracturado del plantel. Mientras crece la tensión por el duelo decisivo, el Dibu eligió aflojar la previa con baile y buena energía.

Inglaterra ganó y ya espera por Argentina o Suiza en las semifinales

La selección inglesa derrotó 2-1 a Noruega y consiguió la clasificación a las semifinales del Mundial 2026. El conjunto europeo logró imponerse en un encuentro muy disputado y quedó a solo un paso de la gran final.

Inglaterra enfrentará el miércoles 15 de julio, desde las 16, al ganador del cruce entre Argentina y Suiza. La Albiceleste y el conjunto helvético definirán esta noche al último clasificado entre los cuatro mejores del torneo.

El vestuario argentino ya espera por sus protagonistas

Todo está preparado en el vestuario de la Selección argentina en el Arrowhead Stadium, a solo dos horas del comienzo del partido frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Las camisetas, los botines y cada detalle ya están en su lugar para recibir al plantel de Lionel Scaloni, que buscará conseguir el pase a las semifinales.

La gran figura ausente de Suiza acompañó al plantel antes del partido

Johan Manzambi estuvo junto a sus compañeros en la llegada al Arrowhead Stadium, aunque con una rodillera en la pierna izquierda que confirmó su ausencia frente a la Selección argentina.

El futbolista suizo, una de las piezas más importantes del equipo europeo, siguió de cerca la previa del duelo por los cuartos de final del Mundial 2026, pese a no poder estar dentro del campo de juego.

La Selección argentina ya llegó al Arrowhead Stadium

La delegación de Lionel Scaloni arribó al estadio de Kansas City, donde desde las 22 enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El plantel ya se prepara para realizar los últimos movimientos antes de salir al campo de juego.

Con el clima creciendo tanto dentro como fuera del estadio, Argentina afrontará un nuevo desafío decisivo en busca de un lugar entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo.

La Selección argentina ya viaja rumbo al Arrowhead Stadium

La delegación argentina dejó la concentración y emprendió el traslado hacia el estadio, donde desde las 22 enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Con Lionel Messi a la cabeza, el plantel de Lionel Scaloni atraviesa las últimas horas de la previa antes de un partido que definirá al último semifinalista del torneo.

La cábala de Chiqui Tapia volvió a decir presente antes de enfrentar a Suiza

Claudio "Chiqui" Tapia cumplió con uno de sus rituales más conocidos en la previa del duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El presidente de la AFA volvió a fotografiarse junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, una imagen que ya se transformó en una costumbre antes de cada partido de la Selección.

"A la espera de otro partido importante, buscando dar un paso más. Como siempre, todos juntos", escribió Tapia en sus redes sociales junto a la foto en la concentración argentina. La postal alimentó otra de las cábalas que acompañan a la Albiceleste en su camino por el Mundial.

¡Se abrieron las puertas y la marea albiceleste ya empieza a copar el estadio!

Los primeros hinchas argentinos ya comenzaron a ingresar al Arrowhead Stadium, donde dentro de unas horas la Selección enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Las tribunas empiezan a teñirse de celeste y blanco con las primeras banderas y los tradicionales trapos.

El clima crece minuto a minuto en Kansas City. Bombos, canciones y mucha ilusión acompañan el ingreso de los fanáticos, que sueñan con ver a la Scaloneta dar otro paso rumbo a las semifinales de la Copa del Mundo.

Murió Antonio Rattín, el argentino que cambió para siempre la historia de los Mundiales

El fútbol argentino despide a Antonio Rattín, uno de los grandes símbolos de Boca Juniors y de la Selección argentina, cuya figura quedó marcada para siempre por un episodio que trascendió el resultado de un partido. Su expulsión frente a Inglaterra en el Mundial de 1966 terminó convirtiéndose en uno de los momentos más polémicos de la historia de la Copa del Mundo.

Aquel encuentro de cuartos de final disputado el 23 de julio de 1966 quedó grabado en la memoria del fútbol. La protesta de Rattín, su negativa a abandonar el campo y el escándalo que protagonizó terminaron impulsando un cambio histórico en el arbitraje, ya que años después la FIFA adoptó las tarjetas amarillas y rojas para evitar situaciones similares.

Argentina y Suiza, una historia que siempre sonrió para la Albiceleste

La Selección argentina volverá a cruzarse con Suiza en un partido decisivo por el Mundial 2026, con un antecedente que alimenta la ilusión de los hinchas. La Albiceleste nunca perdió ante el conjunto europeo y domina ampliamente el historial entre ambos seleccionados.

En total disputaron siete encuentros, con cinco triunfos argentinos y dos empates. El recuerdo más fresco lleva directamente al Mundial de Brasil 2014, cuando Ángel Di María, tras una asistencia de Lionel Messi, marcó a los 117 minutos el gol que clasificó a la Selección a los cuartos de final en un partido tan cerrado como inolvidable.

Messi vuelve al escenario de las grandes decisiones

Lionel Messi será otra vez la principal carta de la Selección argentina cuando enfrente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El capitán atraviesa un gran presente y buscará conducir al equipo de Lionel Scaloni a las semifinales.

El rosarino llega como uno de los máximos goleadores del torneo, con ocho tantos junto a Kylian Mbappé, y viene de ser decisivo frente a Egipto. Asistió a Cristian Romero para el descuento y pocos minutos después marcó el empate que inició la remontada argentina.

El Arrowhead Stadium ya está listo para una noche que promete ser histórica

El imponente Arrowhead Stadium de Kansas City será el escenario del último partido de los cuartos de final del Mundial 2026. Con capacidad para 79.451 espectadores, el estadio estadounidense albergará el duelo entre Argentina y Suiza, que definirá al último semifinalista del torneo.

Inaugurado en 1972 y reconocido como uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Estados Unidos, el Arrowhead recibirá a una Selección argentina que buscará dar otro paso rumbo al bicampeonato. El ganador del encuentro se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega.

Argentina pone en juego el sueño del bicampeonato frente a Suiza

La Selección argentina afronta este sábado uno de los desafíos más importantes del Mundial 2026 cuando enfrente a Suiza por los cuartos de final. Desde las 22, el equipo de Lionel Scaloni buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo y dar un nuevo paso hacia la defensa del título.

La Albiceleste llega después de dejar en el camino a Cabo Verde y Egipto, mientras que el conjunto europeo eliminó a Colombia en una definición por penales. El ganador del encuentro se clasificará a las semifinales, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega.

El panorama completo del Mundial 2026

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