11 de julio de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

Argentina y Suiza cierran los cuartos de final del Mundial 2026: horario y dónde verlo en vivo

La Selección Argentina afronta un nuevo desafío decisivo ante Suiza en busca de un lugar en las semifinales. Conocé todos los detalles de la previa del encuentro.

Argentina y Suiza cierran los cuartos de final del Mundial 2026: horario y dónde verlo en vivo

Argentina y Suiza cierran los cuartos de final del Mundial 2026: horario y dónde verlo en vivo

Por Sitio Andino Deportes

Para cerrar la jornada del sábado 11 de julio, el Mundial de Fútbol 2026 tendrá uno de sus duelos más esperados de los cuartos de final, cuando la Selección Argentina se enfrente a Suiza desde las 22 (hora argentina) en el Estadio de Kansas City. La Albiceleste parte como favorita tanto por el historial entre ambos equipos como por su rendimiento reciente en el certamen.

El partido será dirigido por el árbitro portugués João Pinheiro y podrá seguirse en vivo por Telefe, DSports, TV Pública, TyC Sports y las principales señales de televisión abierta del país.

Argentina busca el pase a semifinales ante Suiza: cómo llegan al partido

El equipo dirigido por Lionel Scaloni atravesó una campaña con momentos de gran nivel y otros de mayor exigencia. Como integrante del Grupo J, Argentina comenzó con una contundente victoria por 3 a 0 frente a Argelia, luego superó a Austria por 2 a 0 y cerró la fase de grupos con un triunfo por 3 a 1 ante Jordania, resultado que le permitió asegurar la clasificación anticipadamente.

En los 16avos de final, la Albiceleste enfrentó a un sorprendente Cabo Verde, que logró mantenerse en partido hasta el final. Sin embargo, Argentina consiguió una sufrida victoria por 3 a 2 en el tiempo suplementario y avanzó de ronda.

La Scaloneta sigue con vida en un complicado Mundial 2026.

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En octavos de final llegó uno de los encuentros más recordados del torneo. Argentina comenzó perdiendo 2 a 0 ante Egipto y Lionel Messi incluso falló un penal, pero en una reacción histórica logró remontar el marcador en apenas 15 minutos para quedarse con el triunfo por 3 a 2 y acceder a los cuartos de final.

Suiza, por su parte, llega desde el Grupo B con una campaña sólida. El seleccionado europeo debutó con un empate 1 a 1 ante Qatar, luego venció 4 a 1 a Bosnia y superó 2 a 1 a Canadá, resultados que le permitieron finalizar como líder de la zona con siete puntos.

En la siguiente fase derrotó a Ghana por la mínima. Ya en octavos de final tuvo un duro enfrentamiento ante Colombia, que terminó igualado durante el tiempo reglamentario y la prórroga. Finalmente, los suizos se impusieron en la definición por penales por 4 a 3.

El historial entre Argentina y Suiza

Ambos seleccionados se enfrentaron en siete oportunidades entre partidos amistosos y encuentros mundialistas. El historial favorece ampliamente a la Albiceleste, que suma cinco victorias y dos empates.

El antecedente más reciente ocurrió en el Mundial de Brasil 2014, cuando Argentina derrotó a Suiza en los octavos de final con un gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario, durante el ciclo de Alejandro Sabella.

Semifinales del Mundial 2026: cuándo y cómo será el próximo partido

El ganador de este encuentro avanzará a las semifinales, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega.

El encuentro está programado para el miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Estadio de Atlanta.

El minuto a minuto de Argentina - Suiza

El fixture completo

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