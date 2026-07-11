Argentina y Suiza cierran los cuartos de final del Mundial 2026: horario y dónde verlo en vivo

Para cerrar la jornada del sábado 11 de julio , el Mundial de Fútbol 2026 tendrá uno de sus duelos más esperados de los cuartos de final , cuando la Selección Argentina se enfrente a Suiza desde las 22 ( hora argentina ) en el Estadio de Kansas City . La Albiceleste parte como favorita tanto por el historial entre ambos equipos como por su rendimiento reciente en el certamen.

El partido será dirigido por el árbitro portugués João Pinheiro y podrá seguirse en vivo por Telefe, DSports, TV Pública, TyC Sports y las principales señales de televisión abierta del país.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni atravesó una campaña con momentos de gran nivel y otros de mayor exigencia. Como integrante del Grupo J , Argentina comenzó con una contundente victoria por 3 a 0 frente a Argelia , luego superó a Austria por 2 a 0 y cerró la fase de grupos con un triunfo por 3 a 1 ante Jordania , resultado que le permitió asegurar la clasificación anticipadamente.

En los 16avos de final , la Albiceleste enfrentó a un sorprendente Cabo Verde , que logró mantenerse en partido hasta el final. Sin embargo, Argentina consiguió una sufrida victoria por 3 a 2 en el tiempo suplementario y avanzó de ronda.

La Scaloneta sigue con vida en un complicado Mundial 2026. Foto: Archivo

En octavos de final llegó uno de los encuentros más recordados del torneo. Argentina comenzó perdiendo 2 a 0 ante Egipto y Lionel Messi incluso falló un penal, pero en una reacción histórica logró remontar el marcador en apenas 15 minutos para quedarse con el triunfo por 3 a 2 y acceder a los cuartos de final.

Suiza, por su parte, llega desde el Grupo B con una campaña sólida. El seleccionado europeo debutó con un empate 1 a 1 ante Qatar, luego venció 4 a 1 a Bosnia y superó 2 a 1 a Canadá, resultados que le permitieron finalizar como líder de la zona con siete puntos.

En la siguiente fase derrotó a Ghana por la mínima. Ya en octavos de final tuvo un duro enfrentamiento ante Colombia, que terminó igualado durante el tiempo reglamentario y la prórroga. Finalmente, los suizos se impusieron en la definición por penales por 4 a 3.

El historial entre Argentina y Suiza

Ambos seleccionados se enfrentaron en siete oportunidades entre partidos amistosos y encuentros mundialistas. El historial favorece ampliamente a la Albiceleste, que suma cinco victorias y dos empates.

El antecedente más reciente ocurrió en el Mundial de Brasil 2014, cuando Argentina derrotó a Suiza en los octavos de final con un gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario, durante el ciclo de Alejandro Sabella.

Semifinales del Mundial 2026: cuándo y cómo será el próximo partido

El ganador de este encuentro avanzará a las semifinales, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega.

El encuentro está programado para el miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Estadio de Atlanta.

El minuto a minuto de Argentina - Suiza

El fixture completo