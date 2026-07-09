Viajar para ver a la Selección en el Mundial 2026: cuánto cuesta alentar a Argentina en Kansas

La clasificación de la Selección de fútbol de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 reavivó el entusiasmo de los hinchas que sueñan con acompañar al equipo de Lionel Messi en Estados Unidos. Sin embargo, el viaje para presenciar el partido de este sábado en Kansas requiere una inversión que supera ampliamente los 5.000 dólares, sin contar los gastos de estadía.

El mayor desembolso para los fanáticos argentinos es el traslado. De acuerdo con un relevamiento realizado por Noticias Argentinas, los pasajes aéreos de ida y vuelta desde Argentina tienen un valor mínimo cercano a los 4.200 dólares , aunque el precio puede incrementarse según la disponibilidad y la cercanía de la fecha del encuentro.

La alta demanda generada por la clasificación del seleccionado y la escasez de lugares disponibles impulsaron las tarifas en los últimos días.

A ese costo hay que sumarle el valor de las entradas . Si bien los tickets oficiales se encuentran prácticamente agotados, todavía es posible conseguir localidades a través de plataformas de reventa.

Los precios más bajos parten de los 1.500 dólares, mientras que la mayor oferta se ubica entre 1.500 y 2.000 dólares, dependiendo de la ubicación dentro del estadio donde se disputará el encuentro.

Viajar para ver a la Selección en el Mundial 2026: cuánto cuesta alentar a Argentina en Kansas

Cuánto dinero necesita un hincha

Solo entre el pasaje aéreo y la entrada, un simpatizante debe invertir al menos 5.700 dólares para ver a la Selección Argentina desde las tribunas.

A esa cifra todavía hay que agregar otros gastos, como alojamiento, traslados internos, comidas, seguros de viaje y compras personales, por lo que el presupuesto final puede ser considerablemente mayor.

Pese a los elevados costos, la ilusión de ver al equipo dirigido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi en una nueva instancia decisiva del Mundial mantiene una fuerte demanda tanto de vuelos como de entradas, convirtiendo la experiencia en un privilegio al alcance de pocos bolsillos.

Menos viajes al Mundial 2026 desde Mendoza: las agencias explican qué está pasando

Muchas agencias mendocinas aseguran que la comercialización permanece estancada o registra una marcada caída respecto del Mundial de Qatar 2022.

En aquella edición, buena parte de las reservas se concretó antes del inicio del torneo y el movimiento comercial aumentó a medida que Argentina avanzaba en la fase de grupos y las rondas eliminatorias. En cambio, este año el comportamiento es diferente.

Uno de los principales factores es el costo de las entradas. A diferencia de Qatar 2022, la nueva modalidad de reventa oficial autorizada por la FIFA elevó considerablemente los valores.

Pese a este escenario, durante las últimas semanas comenzaron a incrementarse las consultas por posibles viajes para los octavos y cuartos de final. No obstante, muchas personas prefieren esperar la evolución deportiva de Argentina antes de confirmar una compra. Incluso, algunos viajeros contemplan la posibilidad de combinar el Mundial con un recorrido turístico por distintas ciudades de Estados Unidos, independientemente del desempeño de la Selección.