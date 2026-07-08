Mundial 2026: el video de Scaloni cara a cara ante el DT de Egipto pega más que gripe en invierno

Los entrenadores jugaron su partido en los octavos del Mundial 2026.

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sigue dejando capítulos inesperados. En las últimas horas comenzó a viralizarse un video que muestra el tenso momento vivido entre Lionel Scaloni y el entrenador de Egipto , Hossam Hassan , una vez finalizado el encuentro en Atlanta .

Las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales porque la secuencia termina justo cuando ambos quedan frente a frente. Esa situación disparó todo tipo de especulaciones entre los hinchas y convirtió al video en uno de los temas más comentados del día.

La grabación muestra a Hossam Hassan caminando completamente fuera de sí rumbo al vestuario mientras mantiene fuertes discusiones con distintas personas presentes en el estadio. En ese momento aparece Lionel Scaloni , que se dirige en soledad hacia los camarines. Para continuar su recorrido incluso aparta con una mano a Ibrahim Hassan , ayudante y hermano del entrenador egipcio.

CON PERMISO Mientras Hossam Hassan y su hermano Ibrahim continuaban los reclamos y protestas enajenados, ya en el adentro del estadio, Lionel Scaloni hizo su pasarela habitual como cada vez que termina un partido y se dirigió hacia el vestuario pasando por el medio de ambos… pic.twitter.com/oD0Urysdvy

Al advertir la presencia del técnico argentino, Hossam Hassan cambia inmediatamente el foco de su enojo, comienza a seguirlo y le grita varias frases mientras intenta alcanzarlo. Fue entonces cuando el ambiente se tensó por completo. Algunas personas se acercaron rápidamente para evitar que la situación escalara, pero justo en ese instante el video se corta , por lo que no puede verse cómo terminó el episodio.

Un final caliente tras Argentina vs. Egipto

La tensión no comenzó en el túnel. Durante el partido, Hossam Hassan ya había protagonizado varios cruces con el banco argentino y realizó gestos que generaron polémica. Tras el tercer gol de la Selección argentina, uno de sus colaboradores ingresó al campo de juego para protestar y terminó expulsado, mientras que Lionel Messi también intentó calmar los ánimos en medio del tumulto.

Ya consumada la eliminación, el entrenador egipcio continuó con su enojo. En conferencia de prensa cuestionó duramente el arbitraje e incluso llegó a afirmar que el encuentro había estado "claramente arreglado", declaraciones que generaron una fuerte repercusión internacional.

Enquanto o técnico Hossam Hassan deixava o gramado visivelmente revoltado com o desfecho da partida.



Lionel Scaloni passou ao lado do treinador egípcio como se nada estivesse acontecendo.

pic.twitter.com/97aJ9z1sq3 — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) July 8, 2026

¿Hubo un cara a cara entre Scaloni y Hossam Hassan?

Ese es el gran interrogante que dejó el video. Las imágenes muestran que el entrenador egipcio fue directamente a buscar a Scaloni, pero la grabación finaliza justo cuando ambos quedan a escasos metros.

Hasta el momento no aparecieron registros que permitan confirmar qué ocurrió después. Lo único comprobado es que ambos continuaron su camino hacia los vestuarios y, posteriormente, participaron de sus actividades habituales sin que trascendiera ningún incidente físico.

Sin embargo, esos pocos segundos alcanzaron para convertir el video en uno de los más virales del Mundial 2026, alimentando el misterio sobre un cruce que quedó inconcluso frente a las cámaras.