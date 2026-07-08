8 de julio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: el video de Scaloni cara a cara ante el DT de Egipto pega más que gripe en invierno

El duelo de Argentina ante Egipto en el duro Mundial 2026 trajoa aparejado fuertes cruces en el cierre. Entrá y mirá qué pasó.

Los entrenadores jugaron su partido en los octavos del Mundial 2026.

Los entrenadores jugaron su partido en los octavos del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sigue dejando capítulos inesperados. En las últimas horas comenzó a viralizarse un video que muestra el tenso momento vivido entre Lionel Scaloni y el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, una vez finalizado el encuentro en Atlanta.

Las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales porque la secuencia termina justo cuando ambos quedan frente a frente. Esa situación disparó todo tipo de especulaciones entre los hinchas y convirtió al video en uno de los temas más comentados del día.

El video que dejó una gran incógnita

La grabación muestra a Hossam Hassan caminando completamente fuera de sí rumbo al vestuario mientras mantiene fuertes discusiones con distintas personas presentes en el estadio. En ese momento aparece Lionel Scaloni, que se dirige en soledad hacia los camarines. Para continuar su recorrido incluso aparta con una mano a Ibrahim Hassan, ayudante y hermano del entrenador egipcio.

Al advertir la presencia del técnico argentino, Hossam Hassan cambia inmediatamente el foco de su enojo, comienza a seguirlo y le grita varias frases mientras intenta alcanzarlo. Fue entonces cuando el ambiente se tensó por completo. Algunas personas se acercaron rápidamente para evitar que la situación escalara, pero justo en ese instante el video se corta, por lo que no puede verse cómo terminó el episodio.

Un final caliente tras Argentina vs. Egipto

La tensión no comenzó en el túnel. Durante el partido, Hossam Hassan ya había protagonizado varios cruces con el banco argentino y realizó gestos que generaron polémica. Tras el tercer gol de la Selección argentina, uno de sus colaboradores ingresó al campo de juego para protestar y terminó expulsado, mientras que Lionel Messi también intentó calmar los ánimos en medio del tumulto.

Ya consumada la eliminación, el entrenador egipcio continuó con su enojo. En conferencia de prensa cuestionó duramente el arbitraje e incluso llegó a afirmar que el encuentro había estado "claramente arreglado", declaraciones que generaron una fuerte repercusión internacional.

¿Hubo un cara a cara entre Scaloni y Hossam Hassan?

Ese es el gran interrogante que dejó el video. Las imágenes muestran que el entrenador egipcio fue directamente a buscar a Scaloni, pero la grabación finaliza justo cuando ambos quedan a escasos metros.

Hasta el momento no aparecieron registros que permitan confirmar qué ocurrió después. Lo único comprobado es que ambos continuaron su camino hacia los vestuarios y, posteriormente, participaron de sus actividades habituales sin que trascendiera ningún incidente físico.

Sin embargo, esos pocos segundos alcanzaron para convertir el video en uno de los más virales del Mundial 2026, alimentando el misterio sobre un cruce que quedó inconcluso frente a las cámaras.

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