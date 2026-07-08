Mundial 2026: sin tiempo para celebrar, Argentina ya trabaja pensando en Suiza

La Albiceleste volvió al Origin Hotel, donde concentró durante toda la fase de grupos del Mundial 2026.

No hubo demasiado tiempo para los festejos. Después de la épica victoria 3 a 2 frente a Egipto en Atlanta, la Selección argentina regresó a Kansas City , donde retomará la preparación para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 .

Los dirigidos por Lionel Scaloni volvieron a instalarse en el Origin Hotel , el mismo lugar que utilizaron durante toda la fase de grupos. La ciudad volverá a ser el centro de operaciones de la Albiceleste antes de un nuevo partido decisivo en la Copa del Mundo.

El plantel comenzará este miércoles con los trabajos en el Compass Minerals National Performance Center , donde el cuerpo técnico pondrá en marcha un plan diferenciado para administrar las cargas físicas tras el enorme desgaste que dejó el encuentro ante Egipto.

Los futbolistas que disputaron más de 30 minutos realizarán tareas regenerativas , mientras que quienes tuvieron poca o ninguna participación llevarán adelante ejercicios de mayor intensidad con pelota. En total, Argentina tendrá tres entrenamientos antes del choque frente al seleccionado suizo.

Cuándo juegan Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

El partido entre Argentina y Suiza se disputará este sábado a las 22 (hora argentina) en el Kansas City Stadium, el mismo escenario donde la Albiceleste debutó en el torneo con una contundente victoria frente a Argelia.

Además del presente de ambos equipos, el cruce traerá recuerdos de Brasil 2014, cuando la Selección eliminó al conjunto europeo gracias al inolvidable gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario para avanzar a los cuartos de final.

Qué rival espera por Argentina si logra eliminar a Suiza

En caso de superar al conjunto europeo, el equipo de Lionel Scaloni volverá a viajar a Atlanta para disputar las semifinales del Mundial 2026 el próximo miércoles 15 de julio.

El rival saldrá del cruce entre Noruega e Inglaterra, por lo que la Albiceleste sabe que primero deberá superar otro examen exigente si quiere seguir alimentando el sueño de defender con éxito el título conseguido en Qatar 2022.