"Sufrir es nuestro destino": los memes más ingeniosos tras la épica remontada de la Argentina

“Sufrir es nuestro destino": los memes más ingeniosos tras la épica remontada de la

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Por Sitio Andino Deportes







La Copa Mundial de Fútbol 2026 no da respiro y los argentinos volvieron a dar cátedra de ingenio digital en medio de una jornada dramática. La agónica clasificación de la Selección de fútbol de Argentina ante Egipto en Atlanta encendió las plataformas virtuales, convirtiendo el sufrimiento extremo del partido en una catarata de memes.

Del infarto en Atlanta a las risas en las redes sociales El encuentro por los octavos de final en Atlanta comenzó de la peor manera para el combinado dirigido por Lionel Scaloni. Con un marcador adverso de 2 a 0 abajo y un penal fallado por Lionel Messi en la primera mitad, las plataformas como X (antes Twitter), Instagram y WhatsApp se inundaron rápidamente de imágenes alusivas al "modo sufrimiento" crónico que caracteriza las definiciones mundialistas del cuadro nacional. El foco inicial de las cargadas estuvo puesto en el arquero africano, Mostafa Shobeir Oufa, quien parecía transformarse en muralla tras contenerle el tiro desde los doce pasos al capitán argentino.

Sin embargo, la mística del equipo y la reacción aérea cambiaron el rumbo de la historia en apenas cuatro minutos. El descuento del "Cuti" Cristian Romero a los 79 minutos y el empate transitorio de Messi a los 83 —luego de una oportuna salvada previa de Leandro Paredes que mantuvo con vida al plantel— hicieron estallar los memes sobre los milagros futbolísticos. El clímax llegó cuando el reloj marcaba el final y Enzo Fernández conectó un cabezazo perfecto tras asistencia de Lautaro Martínez para estampar el 3-2 definitivo. Desde referencias a personajes emblemáticos tanto argentinos como egipcios hasta fragmentos de Los Simpsons, todo fue material de meme.

Los mejores memes na bueno no puede ser que nunca hagan un partido sin dejarnos los huevos en la garganta pic.twitter.com/bykCT40G1J — michifus (@ollympo) July 7, 2026 MÉXICO Y BRASIL pic.twitter.com/zhL2p8TGk2 — Real Time (@RealTimeRating) July 7, 2026 Con los boletos asegurados para la siguiente fase del torneo ecuménico, el plantel albiceleste aguarda por el ganador de la llave entre Colombia y Suiza para disputar los cuartos de final el próximo sábado por la noche. Mientras la delegación oficial planifica la estrategia táctica, los argentinos continuamos celebrando a nuestra manera manera: con ingenio, desahogo y una colección de memes.