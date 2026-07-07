Mundial 2026: ojo con la maldición de Tutankamón que horroriza antes del Argentina vs. Egipto

La leyenda de Tutankamón volvió a instalarse en la previa del Mundial 2026.

La previa de Argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 volvió a despertar uno de los mitos más conocidos del siglo XX: la maldición de Tutankamón . Aunque no tiene ninguna relación con el fútbol, miles de publicaciones en redes sociales recuperaron la historia del joven faraón a pocas horas del partido.

La explicación es sencilla: cada vez que Egipto disputa un encuentro importante , reaparecen memes, bromas y referencias a las momias , las pirámides y la supuesta maldición que hizo famoso al faraón descubierto hace más de cien años.

La llamada maldición de Tutankamón nació en 1922 , cuando el arqueólogo británico Howard Carter descubrió intacta la tumba del faraón en el Valle de los Reyes , cerca de Luxor .

Poco tiempo después, la muerte de Lord Carnarvon , el financista de la expedición, alimentó la creencia de que cualquiera que perturbara el descanso del faraón sufriría una desgracia. Con el paso de los años, esa historia creció hasta convertirse en una de las leyendas más famosas del mundo, aunque nunca hubo pruebas científicas que demostraran la existencia de una maldición .

Qué tiene que ver Tutankamón con Argentina vs. Egipto

En realidad, absolutamente nada. Sin embargo, el imaginario popular volvió a unir ambos temas en la previa del partido por el Mundial 2026.

En las últimas horas se multiplicaron en las redes sociales los chistes sobre la maldición del faraón, las momias, los jeroglíficos y hasta las pirámides, en un clásico del folclore futbolero cuando juega la selección africana. Mientras tanto, los hinchas argentinos esperan que el único protagonista de la jornada sea Lionel Messi y que la única historia que se escriba en Atlanta sea la clasificación de la Albiceleste a los cuartos de final.

A qué hora juegan Argentina vs. Egipto y dónde ver el partido

El encuentro entre Argentina y Egipto se disputará este martes 7 de julio, desde las 13 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.

El partido podrá verse en TyC Sports, TV Pública, Telefe, DSports y Disney+ en Argentina. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Colombia y Suiza.