7 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026, en vivo: Argentina busca los cuartos de final ante Egipto

El equipo nacional tiene un compromiso complicado en el desafiante Mundial 2026.

El equipo nacional tiene un compromiso complicado en el desafiante Mundial 2026.

La Selección asume un gran desafío ante los egipcios por el exigente Mundial 2026. Entrá a la nota y mirá los detalles del duelo.

Por Sitio Andino Deportes

EN VIVO

La Selección argentina afrontará este martes un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se mida con Egipto por los octavos de final. El encuentro comenzará a las 13, se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del certamen.

Seguí el minuto a minuto del duelo de la Scaloneta ante Egipto

El mate también juega su partido en la previa

La cábala de cada partido volvió a repetirse antes del cruce entre Argentina y Egipto. Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio Tapia compartieron los tradicionales mates de la previa, una postal que ya forma parte del ritual de la Selección argentina.

Entre cábalas, concentración y clima de partido grande, la Albiceleste termina de meterse en el duelo por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni buscará en Atlanta dar otro paso hacia los cuartos de final.

Ayala avisó que la Selección quiere revancha ante Egipto

Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, habló en la previa del duelo frente a Egipto y dejó un mensaje claro sobre el momento que atraviesa la Selección argentina: "Hay ganas de revancha y de hacer un buen partido".

Tras el sufrido triunfo ante Cabo Verde, el cuerpo técnico reconoce que el equipo puede dar mucho más. Con esa autocrítica como punto de partida, la Albiceleste buscará mostrar una mejor versión en Atlanta para sellar el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Salah, la gran amenaza que tendrá Argentina en los octavos

Mohamed Salah será la principal carta ofensiva de Egipto en el duelo frente a la Selección argentina por los octavos de final del Mundial 2026. El delantero, considerado el mejor futbolista de la historia de su país, buscará liderar el batacazo ante el vigente campeón del mundo.

El ex Liverpool acumula una carrera repleta de títulos y récords, aunque en esta Copa del Mundo solo marcó un gol y dio dos asistencias en cuatro partidos. Aun así, su jerarquía lo convierte en el jugador que más preocupa al equipo de Lionel Scaloni.

La cábala de los caramelos volvió a aparecer en Atlanta

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul salieron al campo de juego del Mercedes-Benz Stadium y repitieron una de las cábalas más famosas de la Selección argentina: los tradicionales caramelos antes del partido.

La escena no pasó desapercibida en la previa del cruce ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Entre rituales, concentración y clima de final, la Albiceleste empieza a meterse de lleno en un duelo decisivo.

El vestuario de la Selección ya espera por los jugadores

El vestuario de la Selección argentina ya está listo en el Mercedes-Benz Stadium para el duelo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Todo quedó preparado para la llegada de los futbolistas antes de un partido decisivo.

Las camisetas, la indumentaria y cada detalle aguardan por el plantel de Lionel Scaloni, que buscará meterse entre los ocho mejores del torneo. La expectativa crece en Atlanta y la cuenta regresiva ya entra en su tramo final.

Messi ya está listo para otro duelo decisivo

Lionel Messi y la Selección argentina ya palpitan el cruce frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El capitán será nuevamente la gran carta del equipo de Lionel Scaloni para buscar el pase a los cuartos de final.

La Albiceleste llega con tres cambios en el equipo y la obligación de mejorar la imagen que dejó ante Cabo Verde. Con Messi como bandera, Argentina intentará dar otro paso en Atlanta y seguir defendiendo el título conseguido en Qatar.

Egipto ya está en el estadio con Salah a la cabeza

La Selección de Egipto llegó al Mercedes-Benz Stadium para enfrentar a la Argentina por los octavos de final del Mundial 2026. El plantel ingresó al escenario de Atlanta con Mohamed Salah como principal figura y gran esperanza ofensiva.

El delantero de Liverpool será la gran amenaza para el equipo de Lionel Scaloni, en un partido que promete máxima tensión. Egipto buscará dar el golpe ante el vigente campeón del mundo y meterse entre los ocho mejores del torneo.

Scaloni mete tres cambios para enfrentar a Egipto

La Selección argentina tendrá tres variantes para el duelo de octavos de final ante Egipto. Nicolás Tagliafico ingresará por Facundo Medina, Leandro Paredes reemplazará a Thiago Almada y Julián Álvarez ocupará el lugar de Lautaro Martínez.

Con estos movimientos, Lionel Scaloni busca darle mayor equilibrio, experiencia y presión al equipo para un partido decisivo en Atlanta. La Albiceleste irá por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 con Lionel Messi como gran referencia ofensiva.

La Selección ya emprendió el viaje rumbo al gran desafío

La Selección argentina ya salió rumbo al Mercedes-Benz Stadium, donde desde las 13 enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La delegación dejó la concentración con la ilusión intacta y el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.

Con Lionel Messi a la cabeza y la expectativa de miles de hinchas que ya copan las tribunas de Atlanta, el equipo de Lionel Scaloni pone primera rumbo a un partido decisivo. Cada vez falta menos para que la pelota empiece a rodar y la Albiceleste vaya por un nuevo paso hacia la defensa del título.

El celeste y blanco ya se adueña de las gradas en Atlanta

Los hinchas argentinos comenzaron a copar el Mercedes-Benz Stadium y le ponen color a la previa del duelo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Con camisetas, banderas y bombos, la Albiceleste vuelve a sentirse local en otra ciudad de los Estados Unidos.

A medida que se acerca el inicio del encuentro, las tribunas se tiñen cada vez más de celeste y blanco. Miles de fanáticos llegaron desde distintos puntos del país y del mundo para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en busca del pase a los cuartos de final.

Fotos: Reuters / Brett Davis.

Las tribunas empiezan a cobrar vida con el ingreso de los hinchas argentinos

El Mercedes-Benz Stadium abrió sus puertas y los primeros hinchas argentinos ya comenzaron a ingresar para el esperado cruce frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Con camisetas, banderas, bombos y mucho color celeste y blanco, la ilusión ya se vive dentro del estadio.

Mientras se acerca la hora del partido, las tribunas empiezan a poblarse de fanáticos llegados desde distintos puntos de Argentina y de Estados Unidos. La expectativa crece minuto a minuto y la Albiceleste ya empieza a sentir el calor de su gente en Atlanta, donde buscará un lugar entre los ocho mejores del mundo.

Argentina busca estirar su gran racha ante selecciones africanas

Además de jugarse el pase a los cuartos de final, la Selección argentina afrontará frente a Egipto su décimo partido ante un rival africano en la historia de los Mundiales. Hasta el momento, la Albiceleste ganó ocho de esos encuentros y solo sufrió una derrota.

El único antecedente negativo fue el histórico 0-1 ante Camerún en el debut de Italia 1990. Desde entonces, Argentina superó en Copas del Mundo a Nigeria (cuatro veces), Costa de Marfil, Argelia y Cabo Verde, e intentará sumar una nueva victoria para seguir con vida en el Mundial 2026.

La joya de Egipto avisó antes de enfrentar a la Argentina

A horas del cruce por los octavos de final del Mundial 2026, el delantero egipcio Hamza Abdelkarim, de apenas 18 años, dejó un mensaje que rápidamente se viralizó en la previa del partido frente a la Selección argentina.

"Jugamos contra Argentina, no contra Messi", afirmó el joven atacante, dejando en claro que Egipto buscará enfocarse en el funcionamiento colectivo de la Albiceleste y no únicamente en controlar al capitán argentino.

El folclore también se juega en la previa

La previa entre Argentina y Egipto también se vive con el clásico folclore de las tribunas. En las inmediaciones del Mercedes-Benz Stadium, un grupo de hinchas argentinos se robó las sonrisas con un divertido grito dedicado al rival: "¡A estas momias les tenemos que ganar!".

Con humor, bombos y banderas, los fanáticos de la Albiceleste siguen poniendo color en Atlanta, donde miles de argentinos ya palpitan el duelo por los octavos de final del Mundial 2026.

Tres lugares para conocer si viajaste a alentar a la Selección

Miles de hinchas argentinos llegaron a Atlanta para acompañar a la Selección argentina frente a Egipto y, además del partido, la ciudad ofrece varios atractivos para disfrutar durante la estadía. Entre los más recomendados aparecen el Atlanta BeltLine, el Piedmont Park y el Ponce City Market, tres clásicos con entrada gratuita.

El Atlanta BeltLine sorprende con sus senderos, murales y espacios verdes, mientras que el Piedmont Park regala una de las mejores vistas del skyline de la ciudad. Para cerrar el recorrido, el Ponce City Market combina gastronomía, cafeterías y tiendas en uno de los puntos más visitados de Atlanta por turistas y locales.

Todo listo en Atlanta para recibir a la Selección argentina

El Mercedes-Benz Stadium ya luce preparado para recibir el esperado cruce entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El imponente escenario de Atlanta abrirá sus puertas para uno de los partidos más atractivos de la jornada.

El moderno estadio estadounidense volverá a ser protagonista de la Copa del Mundo luego de albergar el duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo. Ahora, será el escenario donde la Albiceleste buscará meterse entre los ocho mejores del torneo.

El DT de Egipto avisó que no le teme a la Argentina

La previa del partido empezó a calentarse con las declaraciones de Hossam Hassan, entrenador de Egipto, quien dejó en claro el respeto por la Selección argentina, pero aseguró que su equipo no saldrá intimidado al campo de juego.

"Tienen a un jugador legendario y los respetamos, pero no le tememos a nadie", afirmó el técnico egipcio en referencia a Lionel Messi. Además, remarcó que confía en las posibilidades de su selección para dar el golpe y eliminar al vigente campeón del mundo en los octavos de final.

Empiezan a coparse las tribunas para alentar a la Selección

Se abrieron las puertas del Mercedes-Benz Stadium y los primeros hinchas argentinos ya comenzaron a ingresar para acompañar a la Selección argentina en el decisivo cruce frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Con banderas, camisetas y mucho color celeste y blanco, la Albiceleste vuelve a sentirse local en Atlanta. Se espera una importante presencia de fanáticos argentinos para alentar al equipo de Lionel Scaloni en busca del pase a los cuartos de final.

Scaloni prepara otro cambio de último momento

Cuando parecía que el equipo estaba definido, Nicolás González empezó a ganar terreno en la consideración de Lionel Scaloni y podría meterse en la formación titular para enfrentar a Egipto. La variante sería en el mediocampo, con la salida de Enzo Fernández o Alexis Mac Allister.

De confirmarse la modificación, sería una nueva apuesta del entrenador para darle mayor intensidad y desequilibrio al equipo en un partido decisivo por los octavos de final del Mundial 2026. La formación definitiva se conocerá minutos antes del inicio del encuentro.

La cábala que ilusiona a la Selección argentina

En la previa del duelo con Egipto, volvió a escena una de las cábalas más recordadas de la Selección argentina campeona en Qatar 2022. Cristian Romero y Lisandro Martínez retomaron el ritual del palo santo, los sahumerios y hasta el agua bendita para "limpiar las energías" antes de cada partido del Mundial 2026.

La historia sumó un detalle que sorprendió a todos. Según reveló el propio Cuti Romero, Lionel Messi también adoptó la costumbre iniciada por los dos defensores durante la última Copa del Mundo. Incluso, días atrás, la seguridad de un aeropuerto en Estados Unidos le retiró a Lisandro Martínez un encendedor que utilizaban para mantener vivo el ritual con el que la Albiceleste sueña volver a conquistar el Mundial 2026.

Una multitud acompaña a la Selección argentina en Atlanta

La Selección argentina volverá a sentirse local en el Mercedes-Benz Stadium. En la previa del duelo frente a Egipto, unos 5.000 hinchas participaron del tradicional banderazo en Piedmont Park, donde coparon el lugar con camisetas, banderas, bombos y cánticos para alentar al equipo de Lionel Scaloni.

El apoyo no terminará ahí. Para este martes se espera la presencia de unos 40.000 fanáticos argentinos en Atlanta, muchos de ellos llegados desde distintos puntos de Estados Unidos y también desde el país, para acompañar a la Albiceleste en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Dónde ver Argentina vs. Egipto en vivo

El partido entre Argentina y Egipto se podrá ver en TyC Sports, TV Pública, Telefe, DSports y Disney+ para todo el país. El encuentro comenzará a las 13 y definirá uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026.

En el resto del continente y Europa también habrá una amplia cobertura. En Uruguay transmitirá Canal 5; en España, DAZN; en México, TV Azteca, TUDN y ViX; en Colombia y Ecuador, Caracol, RCN, DSports y DGO; en Perú, América TV; en Venezuela, Televen, DSports y DGO; mientras que en Estados Unidos podrá verse por FOX, FS1, Telemundo, Universo, FOX ONE y Peacock. En Centroamérica, la transmisión estará a cargo de FOX y Tigo Sports.

Argentina juega hoy ante Egipto por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 y va por otro paso hacia el sueño

La Selección argentina juega este martes un partido decisivo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Desde las 13, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el equipo de Lionel Scaloni buscará un lugar entre los ocho mejores del certamen.

Tras el sufrido 3-2 frente a Cabo Verde, la Albiceleste intentará recuperar su mejor versión y despejar las dudas que dejó su rendimiento. Del otro lado estará un duro seleccionado egipcio, liderado por Mohamed Salah, que también llega con el objetivo de seguir haciendo historia.

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