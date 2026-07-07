Mundial 2026, en vivo: Argentina busca los cuartos de final ante Egipto

Dónde ver Argentina vs. Egipto en vivo

El partido entre Argentina y Egipto se podrá ver en TyC Sports, TV Pública, Telefe, DSports y Disney+ para todo el país. El encuentro comenzará a las 13 y definirá uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026.

En el resto del continente y Europa también habrá una amplia cobertura. En Uruguay transmitirá Canal 5; en España, DAZN; en México, TV Azteca, TUDN y ViX; en Colombia y Ecuador, Caracol, RCN, DSports y DGO; en Perú, América TV; en Venezuela, Televen, DSports y DGO; mientras que en Estados Unidos podrá verse por FOX, FS1, Telemundo, Universo, FOX ONE y Peacock. En Centroamérica, la transmisión estará a cargo de FOX y Tigo Sports.