Mundial 2026, en vivo: Argentina busca los cuartos de final ante Egipto

La Selección argentina afrontará este martes un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se mida con Egipto por los octavos de final. El encuentro comenzará a las 13, se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del certamen.
El mate también juega su partido en la previa
La cábala de cada partido volvió a repetirse antes del cruce entre Argentina y Egipto. Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio Tapia compartieron los tradicionales mates de la previa, una postal que ya forma parte del ritual de la Selección argentina.
Entre cábalas, concentración y clima de partido grande, la Albiceleste termina de meterse en el duelo por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni buscará en Atlanta dar otro paso hacia los cuartos de final.