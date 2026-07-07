7 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Argentina vs Egipto por el pase a cuartos, hora y dónde verlo

La Selección asume un gran desafío ante los egipcios por el exigente Mundial 2026. Entrá a la nota y mirá los detalles del duelo.

Lionel Messi liderará a la Selección argentina en un partido decisivo frente a Egipto por un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026.

Lionel Messi liderará a la Selección argentina en un partido decisivo frente a Egipto por un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina afrontará este martes un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se mida con Egipto por los octavos de final. El encuentro comenzará a las 13, se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del certamen.

Después del sufrido 3-2 sobre Cabo Verde, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni quedó bajo la lupa por su rendimiento. Ahora tendrá la oportunidad de despejar las dudas frente a un rival que llega con confianza y que cuenta con una figura de talla mundial como Mohamed Salah.

A qué hora juegan Argentina y Egipto por el Mundial 2026

Argentina y Egipto se enfrentarán este martes desde las 13, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro será arbitrado por el francés Francois Letexier y podrá verse por TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

Para la Selección argentina será un compromiso determinante. Un triunfo le permitirá avanzar a los cuartos de final y mantener vivo el sueño de defender el título conseguido en Qatar 2022, mientras que una derrota significará el final del camino en la Copa del Mundo.

Cómo llega la Selección argentina al duelo con Egipto

La Scaloneta clasificó tras superar por 3-2 a Cabo Verde, aunque el rendimiento dejó muchas preocupaciones. El equipo mostró dificultades defensivas, perdió solidez en la mitad de la cancha y dependió demasiado de las apariciones de Lionel Messi, nuevamente el futbolista más determinante del seleccionado.

Por ese motivo, Lionel Scaloni analiza realizar modificaciones. Nicolás Tagliafico podría regresar al lateral izquierdo, mientras que Leandro Paredes aparece como una alternativa para darle mayor control al mediocampo. Además, el entrenador mantiene la duda entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez para acompañar a Messi en el ataque.

Mohamed Salah encabeza la amenaza de Egipto

Egipto consiguió el pasaje a esta instancia después de eliminar a Australia por penales, tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario y el alargue. El equipo africano demostró carácter en los momentos decisivos y buscará repetir la fórmula frente al vigente campeón del mundo.

La gran referencia ofensiva será Mohamed Salah, uno de los mejores delanteros del fútbol internacional durante la última década. Su velocidad, capacidad para romper líneas y eficacia cerca del área obligarán a la defensa argentina a mantener la máxima concentración durante los 90 minutos.

El cuerpo técnico argentino sabe que una actuación como la mostrada ante Cabo Verde difícilmente alcance para seguir avanzando. Por eso, el objetivo no será solamente clasificar, sino también recuperar el funcionamiento colectivo que convirtió a la Scaloneta en una de las selecciones más temidas del planeta.

Las probables formaciones serían:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

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