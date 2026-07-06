6 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: entrañas, hígado y corazón, la brutal dieta del "androide" Haaland

El noruego Erling Haaland es una de las grandes figuras del exigente Mundial 2026. Entrá y mirá cómo se prepara.

Haaland va por más en el duro Mundial 2026.

Haaland va por más en el duro Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

Erling Haaland volvió a ser noticia en el Mundial 2026, esta vez no solo por sus goles. Después de eliminar a Brasil con un doblete que metió a Noruega en los cuartos de final, volvió a tomar fuerza uno de los aspectos más llamativos de su preparación: la estricta dieta con la que alimenta un físico que muchos comparan con el de un androide.

Con 1,95 metros de altura, una potencia física fuera de lo común y una capacidad goleadora que lo convirtió en uno de los delanteros más temidos del planeta, el atacante del Manchester City sigue un plan nutricional diseñado para sostener las enormes exigencias del fútbol de elite.

Las entrañas forman parte del menú de Haaland

En el documental "Haaland: The Big Decision", el delantero explicó que basa gran parte de su alimentación en productos frescos, de calidad y, siempre que puede, de origen local. "Creo que comer alimentos de calidad y lo más locales posible es lo más importante", aseguró.

Su dieta también incluye carne roja, pescados, carnes blancas, miel cruda, abundante leche y preparaciones específicas según la carga de entrenamiento o la cercanía de los partidos.

El "combustible" del goleador noruego

Otro dato que sorprende es la cantidad de energía que consume cada día. Haaland ingiere alrededor de 6.000 calorías diarias, una cifra que prácticamente duplica o triplica las necesidades de una persona adulta promedio, pero que resulta acorde al desgaste físico que afronta un futbolista de su contextura y nivel competitivo.

Uno de sus platos favoritos antes de entrenar consiste en filete de lubina acompañado por espárragos, arroz y huevo, una combinación elegida por el equilibrio entre proteínas, hidratos de carbono y digestión. Eso sí, el goleador reconoció que también tiene sus permitidos. Entre ellos aparecen los kebabs, una comida típica de Medio Oriente que disfruta de manera ocasional.

La dieta no es el único secreto de Haaland

El delantero noruego complementa su alimentación con un estricto plan de recuperación física que incluye terapias de luz roja, saunas y baños de hielo, prácticas habituales entre muchos deportistas de alto rendimiento.

Además, destacó una condición física que considera clave para su juego. "Tengo una flexibilidad natural en la ingle y las caderas, algo que para mí es fundamental mantener, porque ¿de qué otra forma se marcan estos goles?", explicó.

Después de su brillante actuación frente a Brasil, donde marcó los dos tantos que clasificaron a Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026, quedó claro que el físico de Erling Haaland no es producto del azar. Detrás del goleador que hoy ilusiona a todo un país hay una rutina de alimentación y recuperación tan exigente como llamativa, que ayuda a explicar por qué muchos ya lo bautizaron como el "androide" del fútbol mundial.

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