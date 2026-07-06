Mundial 2026: cuándo podría darse el cruce más esperado entre Messi y Haaland

El Mundial 2026 empieza a mostrar cruces que hacen ilusionar a los fanáticos y uno de los más atractivos tiene como protagonistas a Lionel Messi y Erling Haaland . El capitán de la Selección argentina y la figura de Noruega quedaron del mismo lado del cuadro y podrían enfrentarse recién en semifinales .

Para que se dé el esperado Messi vs Haaland, la Selección argentina deberá superar primero a Egipto en los octavos de final , este martes en Atlanta .

Si el equipo de Lionel Scaloni avanza, en cuartos de final enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Suiza . Recién con dos victorias más, la Albiceleste llegaría a semifinales.

Noruega, liderada por Erling Haaland, ya está en los cuartos de final después de dar el golpe ante Brasil. Ahora deberá enfrentar a Inglaterra , que viene de eliminar a México en un partidazo.

Si los noruegos vuelven a ganar, quedarán entre los cuatro mejores del torneo y podrían cruzarse con Argentina, siempre que el equipo de Messi también avance.

Un duelo que sería histórico para el Mundial

Messi y Haaland nunca se enfrentaron en una Copa del Mundo, por lo que un cruce en semifinales tendría un enorme impacto. De un lado estaría el capitán argentino, que atraviesa otro Mundial histórico; del otro, el goleador noruego que quiere llevar a su selección a una campaña inolvidable.

Todavía faltan varios pasos, pero el cuadro ya permite soñar: si Argentina supera a Egipto y luego al ganador de Colombia-Suiza, y Noruega elimina a Inglaterra, el Mundial 2026 tendrá el duelo que todos quieren ver: Messi vs Haaland, por un lugar en la final.