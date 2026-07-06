Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 6 de julio, minuto a minuto

El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, sigue su recorrido este lunes 6 de julio con nuevos encuentros por los octavos de final. En esta cobertura en vivo encontrarás todos los partidos de hoy en la cita mundialista, con resultados actualizados, goles, momentos destacados y el seguimiento minuto a minuto de cada encuentro.
Día 24 del Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 6 de julio
La Copa del Mundo 2026 continúa este lunes 6 de julio con dos nuevos partidos correspondientes a los octavos de final, una instancia que reúne a varios de los principales candidatos al título. En la jornada sobresalen los duelos entre España y Portugal, y Estados Unidos y Bélgica.
El primer encuentro se disputará desde las 16 (hora argentina) en el Estadio de Dallas, en un auténtico choque de gigantes europeos entre España y Portugal.
La Furia Roja llega tras una destacada campaña en el Grupo H, donde debutó con un empate y luego consiguió dos victorias para avanzar de ronda. En los 16avos de final, además, goleó 3 a 0 a Austria.
Portugal, por su parte, también atraviesa un gran presente. El equipo de Cristiano Ronaldo finalizó su participación en el Grupo K con una victoria y dos empates, y en la ronda anterior eliminó a Croacia por 2 a 1.
Más tarde, desde las 21 (hora argentina), será el turno del duelo entre Estados Unidos y Bélgica, que se jugará en el Estadio de Seattle.
El seleccionado dirigido por el argentino Mauricio Pochettino ganó todos sus partidos del Grupo D, terminó como líder con puntaje ideal y, en los 16avos de final, superó 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina.
Del otro lado estarán los Diablos Rojos, que tuvieron una fase de grupos de menor a mayor. Bélgica comenzó con dos empates consecutivos en el Grupo G, cerró esa instancia con una goleada 5 a 1 sobre Nueva Zelanda y, en su última presentación, eliminó a Senegal por 3 a 2 en la prórroga, tras una gran remontada.
Los ganadores de ambos encuentros se enfrentarán en los cuartos de final, programado para el 10 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Estadio de Los Ángeles.