Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 6 de julio, minuto a minuto

Día 24 del Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 6 de julio

La Copa del Mundo 2026 continúa este lunes 6 de julio con dos nuevos partidos correspondientes a los octavos de final, una instancia que reúne a varios de los principales candidatos al título. En la jornada sobresalen los duelos entre España y Portugal, y Estados Unidos y Bélgica.

El primer encuentro se disputará desde las 16 (hora argentina) en el Estadio de Dallas, en un auténtico choque de gigantes europeos entre España y Portugal.

La Furia Roja llega tras una destacada campaña en el Grupo H, donde debutó con un empate y luego consiguió dos victorias para avanzar de ronda. En los 16avos de final, además, goleó 3 a 0 a Austria.

Portugal, por su parte, también atraviesa un gran presente. El equipo de Cristiano Ronaldo finalizó su participación en el Grupo K con una victoria y dos empates, y en la ronda anterior eliminó a Croacia por 2 a 1.

Cristiano Ronaldo y Portugal buscarán no despedirse del mundial de forma temprana. Foto: web

Más tarde, desde las 21 (hora argentina), será el turno del duelo entre Estados Unidos y Bélgica, que se jugará en el Estadio de Seattle.

El seleccionado dirigido por el argentino Mauricio Pochettino ganó todos sus partidos del Grupo D, terminó como líder con puntaje ideal y, en los 16avos de final, superó 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina.

Del otro lado estarán los Diablos Rojos, que tuvieron una fase de grupos de menor a mayor. Bélgica comenzó con dos empates consecutivos en el Grupo G, cerró esa instancia con una goleada 5 a 1 sobre Nueva Zelanda y, en su última presentación, eliminó a Senegal por 3 a 2 en la prórroga, tras una gran remontada.

Los ganadores de ambos encuentros se enfrentarán en los cuartos de final, programado para el 10 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Estadio de Los Ángeles.

El cronograma completo de este lunes 6 de julio en el Mundial 2026: