Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 4 de julio, minuto a minuto

Día 22 del Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 4 de julio

La Copa del Mundo 2026 continúa este sábado 4 de julio con el inicio de los octavos de final, una instancia que promete duelos de alto voltaje. Entre los encuentros más destacados de la jornada aparecen el cruce entre Paraguay y Francia, uno de los grandes candidatos al título, y el enfrentamiento entre Canadá y Marruecos, que abrirá el calendario.

La jornada comenzará a las 14 (hora argentina), cuando Canadá y Marruecos se enfrenten en el Houston Stadium por un lugar en los cuartos de final.

Los anfitriones llegan tras una campaña con altibajos. En la fase de grupos integraron el Grupo B, donde empataron 1 a 1 con Bosnia, cayeron por 6 a 0 frente a Qatar y perdieron 2 a 1 ante Suiza. Aun así, lograron avanzar como segundos de su zona y, en los 16avos de final, eliminaron a Sudáfrica por 1 a 0.

Marruecos, por su parte, debutó con un empate 1 a 1 frente a Brasil y luego consiguió victorias ante Escocia y Haití, resultados que le permitieron finalizar segundo del Grupo C con seis puntos. En la ronda anterior dejó en el camino a Países Bajos tras imponerse en la definición por penales.

Paraguay se metió en los octavos de final de forma épica ante Alemania. Foto: Archivo

El ganador de este encuentro avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Paraguay y Francia, programado para el 9 de julio, desde las 17 (hora argentina).

Ese segundo partido de la jornada comenzará a las 18 (hora argentina) en el Lincoln Financial Field.

Francia llega como uno de los principales aspirantes al título. El seleccionado europeo dominó el Grupo I y luego ratificó su favoritismo con una contundente victoria por 3 a 0 sobre Suecia en los 16avos de final.

Paraguay, en cambio, clasificó tras una fase de grupos irregular en el Grupo D, pero mostró una notable mejoría en la etapa eliminatoria. En los 16avos de final sorprendió al eliminar a Alemania en la tanda de penales y buscará dar otro golpe frente a uno de los máximos candidatos del torneo.

El cronograma completo de este sábado 4 de julio en el Mundial 2026: