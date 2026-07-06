6 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Escándalo en el Mundial 2026: la polémica decisión de FIFA que desató la furia de Bélgica

La FIFA hizo una movida con un jugador de la Selección de Estados Unidos y se armó la gresca en el duro Mundial 2026. Mirá qué pasó.

MUNDIAL 2026. La FIFA quedó en el centro de la escena luego de suspender la ejecución de la sanción que debía cumplir Folarin Balogun.

MUNDIAL 2026. La FIFA quedó en el centro de la escena luego de suspender la ejecución de la sanción que debía cumplir Folarin Balogun.

Por Sitio Andino Deportes

La FIFA protagoniza uno de los mayores focos de polémica del Mundial 2026 tras dejar en suspenso la suspensión de Folarin Balogun, expulsado en el partido ante Bosnia y Herzegovina. Gracias a esa resolución, el delantero estadounidense podrá estar presente en el duelo de octavos de final frente a Bélgica, una decisión que abrió un fuerte debate.

Por qué FIFA habilitó a Balogun para jugar ante Bélgica

El atacante del Mónaco había recibido una tarjeta roja directa por un planchazo sobre Tarik Muharemovi y, en principio, debía cumplir una fecha de suspensión.

Bélgica explotó por la decisión y Trump salió a festejar

La resolución no tardó en generar repercusiones. Desde Bélgica manifestaron su malestar por una medida considerada excepcional, mientras que el entrenador Mauricio Pochettino recuperó a uno de los goleadores de Estados Unidos, autor de tres tantos en cuatro partidos.

La controversia escaló aún más cuando Donald Trump celebró públicamente la decisión con un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a la FIFA por "hacer lo correcto". La publicación fue replicada por la cuenta oficial de la Casa Blanca.

El antecedente de Cristiano Ronaldo que volvió al debate

La decisión recordó un antecedente ocurrido en 2025, cuando Cristiano Ronaldo recibió tres fechas de suspensión con Portugal, aunque dos de ellas quedaron en suspenso bajo el mismo artículo del reglamento.

Pese a ese caso, la resolución sobre Balogun volvió a instalar el debate sobre los criterios disciplinarios de la FIFA, especialmente por tratarse de un partido de eliminación directa del Mundial 2026, donde el margen de error es mínimo y cualquier decisión puede cambiar el rumbo del torneo.

Temas
Seguí leyendo

¿Casualidad? la FIFA designó una terna con mayoría francesa para el partido de Argentina

El cruce que ilusiona al mundo: cuándo podrían enfrentarse Messi y Haaland

La frase de Neymar que sacudió a Brasil tras la eliminación del Mundial 2026

Tormentas, demora y un cambio que analiza Scaloni antes del duelo con Egipto

Mundial 2026 en vivo: choque de gigantes entre España y Portugal por un lugar en cuartos

Mundial en vivo 2026: Inglaterra puso fin al "súper" México y pasó a cuartos

La pelea más grande del Mundial 2026 la registran Messi y Mbappé ¿Por qué?

España y la grave denuncia por un supuesto beneficio para Argentina que involucra a Tagliafico

Lee además
Haaland va por más en el duro Mundial 2026.

Como un animal: el "menú salvaje" de Erling Haaland que incluye visceras y entrañas
Por el partido de Argentina, el Gobierno nacional suspendió una reunión clave.

El Gobierno suspendió una reunión clave para poder ver el partido de Argentina
LO QUE SE LEE AHORA
MUNDIAL 2026. La Selección argentina llegó durante la madrugada a Atlanta luego de sufrir una demora en el vuelo por las tormentas que afectaban la ciudad estadounidense.

Tormentas, demora y un cambio que analiza Scaloni antes del duelo con Egipto

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2435 y números ganadores del domingo 5 de julio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2435 y números ganadores del domingo 5 de julio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1361 del domingo 5 de julio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1361 del domingo 5 de julio

La causa quedó en manos de los investigadores de la Fiscalía de Homicidios, bajo las órdenes del fiscal Oscar Malla

Una pelea familiar terminó de la peor manera y un hombre murió de un disparo

Natali Micaela Muñoz de Malargüe. video

La suerte llegó a Malargüe y una abonada de CTC ganó un viaje al Caribe

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de julio: números ganadores del sorteo 3388

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de julio: números ganadores del sorteo 3388