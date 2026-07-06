Escándalo en el Mundial 2026: la polémica decisión de FIFA que desató la furia de Bélgica

MUNDIAL 2026. La FIFA quedó en el centro de la escena luego de suspender la ejecución de la sanción que debía cumplir Folarin Balogun.

La FIFA protagoniza uno de los mayores focos de polémica del Mundial 2026 tras dejar en suspenso la suspensión de Folarin Balogun , expulsado en el partido ante Bosnia y Herzegovina . Gracias a esa resolución, el delantero estadounidense podrá estar presente en el duelo de octavos de final frente a Bélgica , una decisión que abrió un fuerte debate.

El atacante del Mónaco había recibido una tarjeta roja directa por un planchazo sobre Tarik Muharemovi y, en principio, debía cumplir una fecha de suspensión.

Sin embargo, el Comité Disciplinario de la FIFA aplicó el artículo 27 del Código Disciplinario, que permite dejar en suspenso el cumplimiento de la sanción durante un período de prueba de un año. Si el futbolista reincide en una falta similar, deberá cumplir la fecha pendiente además de la nueva sanción.

La resolución no tardó en generar repercusiones. Desde Bélgica manifestaron su malestar por una medida considerada excepcional, mientras que el entrenador Mauricio Pochettino recuperó a uno de los goleadores de Estados Unidos , autor de tres tantos en cuatro partidos .

Atención al comunicado fuertísimo de la Asociación de Fútbol de Bélgica sobre la decisión de la FIFA de levantar la sanción por expulsión a Balogun: "La Real Asociación de Fútbol de Bélgica (RBFA) está ASOMBRADA por la decisión de la FIFA de declarar elegible para jugar en… https://t.co/Wis8wLluMn pic.twitter.com/ip3SinnacP

La controversia escaló aún más cuando Donald Trump celebró públicamente la decisión con un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a la FIFA por "hacer lo correcto". La publicación fue replicada por la cuenta oficial de la Casa Blanca.

Que le hayan quitado la sanción a Folarin Balogun es un escándalo increíble.



Es una roja inapelable en cualquier sitio y en cualquier época.



La FIFA cediendo a las presiones de Trump y Estados Unidos, qué vergüenza. https://t.co/OGPljL5r8j pic.twitter.com/e8XF3xQVVB — RoyNaldinho (@RoyAstur) July 5, 2026

El antecedente de Cristiano Ronaldo que volvió al debate

La decisión recordó un antecedente ocurrido en 2025, cuando Cristiano Ronaldo recibió tres fechas de suspensión con Portugal, aunque dos de ellas quedaron en suspenso bajo el mismo artículo del reglamento.

Pese a ese caso, la resolución sobre Balogun volvió a instalar el debate sobre los criterios disciplinarios de la FIFA, especialmente por tratarse de un partido de eliminación directa del Mundial 2026, donde el margen de error es mínimo y cualquier decisión puede cambiar el rumbo del torneo.