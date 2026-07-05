Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 5 de julio, minuto a minuto

Día 23 del Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 5 de julio

La Copa del Mundo 2026 continúa este domingo 5 de julio con dos nuevos partidos correspondientes a los octavos de final, una instancia que promete cruces de alto voltaje. Entre los encuentros más destacados de la jornada sobresalen los duelos entre Brasil y Noruega, y México e Inglaterra.

La acción comenzará a las 17 (hora argentina), cuando la selección de Brasil enfrente a Noruega en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti llega tras una sólida campaña en la fase de grupos, donde compartió el liderazgo del Grupo C con Marruecos, ambos con 7 puntos. En los 16avos de final, la Verdeamarela superó a Japón por 2 a 1.

Noruega, por su parte, intentará dar el golpe frente a uno de los grandes candidatos al título. El seleccionado nórdico finalizó segundo en el Grupo I, pese a caer ante Francia en la última fecha, y luego eliminó a Costa de Marfil por 2 a 1 en la ronda anterior.

Ante México, Harry Kane llega como el goleador de Inglaterra. Foto: Prensa FIFA

Más tarde, desde las 21 (hora argentina), será el turno del cruce entre México e Inglaterra, que se disputará en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México.

El seleccionado mexicano llega con un rendimiento perfecto: ganó todos sus partidos del Grupo A y, en los 16avos de final, dejó en el camino a Ecuador con un triunfo por 2 a 0. Además, mantiene una destacada marca defensiva, ya que todavía no recibió goles en el torneo.

Del otro lado estará Inglaterra, que también firmó una buena actuación en la fase de grupos. Los Tres Leones terminaron como líderes del Grupo L, con dos victorias y un empate. En su presentación más reciente eliminaron a República Democrática del Congo por 2 a 1.

Los vencedores de ambos encuentros se enfrentarán en los cuartos de final, en un duelo programado para el 11 de julio, desde las 17 (hora argentina), en Miami.

El cronograma completo de este domingo 5 de julio en el Mundial 2026: