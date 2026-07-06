Mundial 2026: la imagen que no viste de Neymar y dio pena en Brasil

La foto de Neymar que resume el fracaso de Brasil en el Mundial 2026.

Neymar sembró incertidumbre sobre su futuro con la selección de Brasil luego de la derrota por 2-1 ante Noruega , resultado que dejó a la Verdeamarela eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 . El delantero habló con los medios visiblemente conmovido y dejó una frase que conmovió al fútbol.

" Intenté e intenté, ahora terminó. Comencé acá, terminé acá ", expresó Neymar en la zona mixta del Estadio Nueva Jersey , el mismo escenario donde debutó con la camiseta de Brasil el 10 de agosto de 2010 , en un amistoso frente a Estados Unidos .

NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS... Neymar se puso a llorar tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/NnQyP9S9gJ

Las palabras del delantero fueron interpretadas como una despedida de la selección, poniendo fin a una historia de casi 16 años defendiendo a la Canarinha .

A lo largo de su carrera internacional, Neymar disputó 130 partidos , convirtió 79 goles —33 de ellos en competencias oficiales— y repartió 59 asistencias , convirtiéndose en uno de los futbolistas más importantes de la historia de Brasil .

Además, jugó cuatro Mundiales, alcanzó una semifinal, dos cuartos de final y cerró su recorrido con la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, sin poder conquistar el único título que le faltó.

BREAKING: Neymar announces his RETIREMENT FROM INTERNATIONAL FOOTBALL.



“I tried. I tried. It started here at Met Life stadium and I finished here. It is now over”, Ney said after the game.



His story with the Brazilian national team is over. pic.twitter.com/vPIFflyJHq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

El último partido de Neymar con Brasil

Con 34 años, Carlo Ancelotti decidió que Neymar ingresara en el segundo tiempo ante Noruega, cuando Brasil buscaba revertir el marcador. El delantero descontó de penal sobre el final, protagonizó un cruce con el arquero Ørjan Nyland y fue amonestado tras el festejo.

Tras el pitazo final, Neymar no pudo contener las lágrimas y fue consolado por sus compañeros. Si finalmente confirma su decisión, el encuentro frente a Noruega quedará marcado como el último capítulo de una carrera histórica con la camiseta de Brasil.