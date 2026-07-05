Mundial 2026: por qué Messi y Mbappé están en pie de guerra y todos hablan de ellos

Lionel Messi y Kylian Mbappé protagonizan una pelea espectacular por ser el máximo goleador del Mundial 2026. El argentino y el francés comparten la cima de la tabla con 7 goles y prometen una definición apasionante.
Lionel Messi y Kylian Mbappé son dos de las máximas figuras del duro Mundial 2026. Entrá a la nota y mirá lo que pasó con ellos.
Lionel Messi y Kylian Mbappé protagonizan una pelea espectacular por ser el máximo goleador del Mundial 2026. El argentino y el francés comparten la cima de la tabla con 7 goles y prometen una definición apasionante.
El capitán de la Selección argentina tuvo un arranque demoledor: convirtió ante Argelia, Austria, Jordania y también marcó en el triunfo por 3-2 ante Cabo Verde, resultado que metió al equipo de Lionel Scaloni en los octavos de final.
La batalla no es solamente por la Bota de Oro del Mundial 2026. También tiene un condimento histórico, porque Messi y Mbappé siguen escalando en la tabla de máximos goleadores de todos los tiempos en la Copa del Mundo.
El francés volvió a aparecer en un momento clave: convirtió de penal ante Paraguay, llegó a los 7 goles en el torneo y alcanzó la línea del argentino. Además, Francia avanzó a cuartos de final tras ganar 1-0.
Detrás de los dos líderes aparecen Erling Haaland y Harry Kane, ambos con 5 goles. El noruego fue determinante para Noruega, mientras que el inglés también se mantiene cerca en una tabla que todavía puede cambiar mucho.
Más atrás, con 4 tantos, aparecen nombres pesados como Ousmane Dembélé, Vinícius Junior, Mikel Oyarzabal e Ismaïla Sarr.
La pelea está abierta y tiene a Messi otra vez en el centro de la escena. El Mundial 2026 entra en zona decisiva y cada gol puede valer mucho más que una clasificación: también puede definir quién se queda con la Bota de Oro.