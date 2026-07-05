5 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: por qué Messi y Mbappé están en pie de guerra y todos hablan de ellos

Lionel Messi y Kylian Mbappé son dos de las máximas figuras del duro Mundial 2026. Entrá a la nota y mirá lo que pasó con ellos.

Lionel Messi comparte la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026 junto a Kylian Mbappé y buscará despegarse en los octavos de final ante Egipto.

Lionel Messi comparte la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026 junto a Kylian Mbappé y buscará despegarse en los octavos de final ante Egipto.

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Messi y Kylian Mbappé protagonizan una pelea espectacular por ser el máximo goleador del Mundial 2026. El argentino y el francés comparten la cima de la tabla con 7 goles y prometen una definición apasionante.

El capitán de la Selección argentina tuvo un arranque demoledor: convirtió ante Argelia, Austria, Jordania y también marcó en el triunfo por 3-2 ante Cabo Verde, resultado que metió al equipo de Lionel Scaloni en los octavos de final.

El francés volvió a aparecer en un momento clave: convirtió de penal ante Paraguay, llegó a los 7 goles en el torneo y alcanzó la línea del argentino. Además, Francia avanzó a cuartos de final tras ganar 1-0.

Haaland y Kane no se bajan de la pelea

Detrás de los dos líderes aparecen Erling Haaland y Harry Kane, ambos con 5 goles. El noruego fue determinante para Noruega, mientras que el inglés también se mantiene cerca en una tabla que todavía puede cambiar mucho.

Más atrás, con 4 tantos, aparecen nombres pesados como Ousmane Dembélé, Vinícius Junior, Mikel Oyarzabal e Ismaïla Sarr.

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

  • Kylian Mbappé — Francia — 7 goles
  • Lionel Messi — Argentina — 7 goles
  • Erling Haaland — Noruega — 5 goles
  • Harry Kane — Inglaterra — 5 goles
  • Ousmane Dembélé — Francia — 4 goles
  • Mikel Oyarzabal — España — 4 goles
  • Vinícius Junior — Brasil — 4 goles
  • Ismaïla Sarr — Senegal — 4 goles

La pelea está abierta y tiene a Messi otra vez en el centro de la escena. El Mundial 2026 entra en zona decisiva y cada gol puede valer mucho más que una clasificación: también puede definir quién se queda con la Bota de Oro.

La tabla de los goleadores completa

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