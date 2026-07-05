Mundial 2026: por qué Messi y Mbappé están en pie de guerra y todos hablan de ellos

Lionel Messi comparte la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026 junto a Kylian Mbappé y buscará despegarse en los octavos de final ante Egipto.

Lionel Messi y Kylian Mbappé protagonizan una pelea espectacular por ser el máximo goleador del Mundial 2026 . El argentino y el francés comparten la cima de la tabla con 7 goles y prometen una definición apasionante.

El capitán de la Selección argentina tuvo un arranque demoledor: convirtió ante Argelia , Austria , Jordania y también marcó en el triunfo por 3-2 ante Cabo Verde , resultado que metió al equipo de Lionel Scaloni en los octavos de final.

La batalla no es solamente por la Bota de Oro del Mundial 2026 . También tiene un condimento histórico, porque Messi y Mbappé siguen escalando en la tabla de máximos goleadores de todos los tiempos en la Copa del Mundo.

El francés volvió a aparecer en un momento clave: convirtió de penal ante Paraguay , llegó a los 7 goles en el torneo y alcanzó la línea del argentino. Además, Francia avanzó a cuartos de final tras ganar 1-0 .

Goals in this World Cup:



7 - Messi

7 - Mbappe



- Goals in World Cup History:



20 - Messi

19 - Mbappe



- G/A in World Cup History:



28 - Messi

23 - Mbappe



World Cup Hall of Famers pic.twitter.com/hFyJ9CviPA — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) July 4, 2026

Haaland y Kane no se bajan de la pelea

Detrás de los dos líderes aparecen Erling Haaland y Harry Kane, ambos con 5 goles. El noruego fue determinante para Noruega, mientras que el inglés también se mantiene cerca en una tabla que todavía puede cambiar mucho.

Más atrás, con 4 tantos, aparecen nombres pesados como Ousmane Dembélé, Vinícius Junior, Mikel Oyarzabal e Ismaïla Sarr.

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

Kylian Mbappé — Francia — 7 goles

— Francia — Lionel Messi — Argentina — 7 goles

— Argentina — Erling Haaland — Noruega — 5 goles

— Noruega — Harry Kane — Inglaterra — 5 goles

— Inglaterra — Ousmane Dembélé — Francia — 4 goles

— Francia — Mikel Oyarzabal — España — 4 goles

— España — Vinícius Junior — Brasil — 4 goles

— Brasil — Ismaïla Sarr — Senegal — 4 goles

La pelea está abierta y tiene a Messi otra vez en el centro de la escena. El Mundial 2026 entra en zona decisiva y cada gol puede valer mucho más que una clasificación: también puede definir quién se queda con la Bota de Oro.

La tabla de los goleadores completa