La suerte llegó a Malargüe y una abonada de CTC ganó un viaje al Caribe

Natali Micaela Muñoz de Malargüe.

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Por Claudio Altamirano







Cable Televisora Color (CTC), celebra cuatro décadas de historia consolidada en el sur de Mendoza y el Valle de Uco. Además de transformar las comunicaciones con la llegada de la televisión a numerosas localidades, la empresa continúa fortaleciendo el vínculo con sus abonados mediante importantes premios, entre ellos un viaje al Caribe para una vecina de Malargüe.

Hablar de Cable Televisora Color (CTC) es recorrer buena parte de la historia de las comunicaciones en el sur mendocino y el Valle de Uco. Durante estos 40 años, la empresa viene acompañando el crecimiento tecnológico de la región y marcó un antes y un después en ciudades como Malargüe, donde su llegada significó una verdadera revolución para el acceso a la información, el entretenimiento y la televisión de calidad.

CTC festeja con sus abonados A lo largo de estas cuatro décadas, CTC mantuvo una política permanente de reconocimiento hacia quienes hicieron posible ese crecimiento: sus abonados. La fidelización siempre fue uno de los pilares de la empresa, que año tras año agradece la confianza de sus clientes mediante promociones, beneficios exclusivos y sorteos de importantes premios.

Ese compromiso volvió a quedar reflejado esta semana en Noticiero Andino, seguido en vivo por miles de televidentes de Mendoza. La expectativa se transformó rápidamente en emoción al conocerse los primeros ganadores de una campaña que continuará desarrollándose durante todo 2026.

Entre los momentos más destacados estuvo la entrega del primer automóvil 0 kilómetro, que quedó en manos de Jesús Aníbal Zárate, vecino de San Rafael. Uno de los premios de CTC fue para Malargüe La celebración también tuvo un motivo especial para Malargüe. Natali Micaela Muñoz fue una de las afortunadas ganadoras al obtener un viaje al Caribe para dos personas. La noticia la sorprendió y su emoción fue inmediata. Entre lágrimas, sonrisas y una enorme felicidad, comenzó a imaginar las vacaciones con las que siempre había soñado, convirtiéndose en uno de los rostros más representativos de un aniversario que CTC decidió compartir junto a quienes la acompañan desde hace cuatro décadas.

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