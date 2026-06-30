¡Ya tiene dueño el primer 0 km de CTC! La celebración por los 40 años continúa con grandes premios

¡La suerte habló! Ya tienen dueño el auto 0 km, los viajes al Caribe y la bicicleta de CTC por su 40º aniversario

En este 2026 , Cable Televisora Color ( CTC ) cumplió sus 40 años de historia , un aniversario que marca cuatro décadas de un servicio que ha dejado huella desde San Rafael hacia todo el sur de Mendoza . En el marco de los festejos y recuerdos, la empresa decidió celebrarlo junto a sus clientes con 40 premios todos los meses , entre dos autos 0 km, viajes y descuentos millonarios.

La emoción comenzó a vivirse este martes por la noche, cuando durante la emisión del Noticiero Andino se revelaron los primeros ganadores de los grandes premios de la promoción. La expectativa llegó a su punto máximo cuando se conoció quien se llevó el primer automóvil 0 kilómetro de Grupo Lorenzo , que quedó en manos de Jesús Aníbal Zárate, de San Rafael.

Noticiero Andino se comunicó en vivo con el ganador, quien dijo que es de Villa Atuel y retirado de la Policía. La llamada fue inesperada para Jesús, quien manifestó su emoción con lágrimas por el automóvil Fiat Argo que se ganó. Contó que su familia está compuesta por tres hijos y su mujer y que lleva años siendo cliente de CTC.

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Además, la suerte también sonrió a Mauricio Gabriel Madrid de San Carlos, Fabián Godoy también de San Carlos y Micaela Natalí Muñoz de Malargüe quienes viajarán al Caribe a través de la Agencia Agata Viajes para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. La bicicleta,otorgada por Rollerbike, fue para Luciano Martín García del departamento de General Alvear.

Sin embargo, la celebración recién empieza. Hasta fin de año seguirán entregándose importantes premios todos los meses, con nuevos regalos que buscarán reconocer la fidelidad de quienes han acompañado a la empresa a lo largo de estas cuatro décadas. La campaña se transformó así en una manera de devolver parte del cariño y la confianza recibidos desde sus comienzos.

Quienes quieran participar en diciembre solo deben mantener el pago del abono al día entre marzo y diciembre. Con ese simple requisito accederán automáticamente a las próximas entregas de premios y tendrán la posibilidad de convertirse en alguno de los afortunados ganadores de este aniversario que CTC eligió celebrar compartiendo la alegría con quienes hicieron posible sus primeros 40 años de historia.