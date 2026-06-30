Estacionamiento medido en Godoy Cruz: qué cambia con la nueva ordenanza

El Honorable Concejo Deliberante de Godoy Cruz aprobó una modificación de la Ordenanza Nº 6133/12 , que regula el sistema de Estacionamiento Medido Arancelado en el departamento.

La actualización tiene como objetivo brindar mayor claridad jurídica al sistema y adecuar la normativa municipal a la actual Ley Provincial de Seguridad Vial Nº 9024 , reemplazando las referencias a la antigua Ley Nº 6082 , que ya fue derogada.

Desde el municipio aclararon que la nueva Ordenanza Nº 7519/2026 no crea una nueva obligación para los usuarios del estacionamiento medido. La modificación explicita las consecuencias del incumplimiento de una obligación que ya se encontraba vigente: el pago del estacionamiento medido .

Es decir, la falta de pago del servicio ya preveía sanciones y procedimientos establecidos por la legislación provincial vigente, y continuará haciéndolo bajo el marco normativo actualizado.

Mayor claridad para usuarios y controles en Godoy Cruz

Con estas modificaciones, Godoy Cruz busca fortalecer el funcionamiento del sistema de estacionamiento medido y brindar mayor seguridad jurídica en la aplicación de sanciones.

Además, la actualización apunta a garantizar reglas claras tanto para los usuarios como para la autoridad de control, evitando confusiones respecto de los procedimientos aplicables ante incumplimientos.

De esta manera, el departamento adecua su normativa local al marco legal provincial vigente y ordena la aplicación del sistema de estacionamiento medido arancelado.