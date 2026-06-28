Tres personas quedaron atrapadas tras un fuerte choque en Godoy Cruz: hay heridos graves

Tremendo choque en Godoy Cruz dejó tres personas atrapadas dentro de dos vehículos. Foto: Cristian Lozano

Agregar Sitio Andino en

Por Sitio Andino Policiales







La madrugada de este domingo estuvo marcada por un grave accidente vial en Godoy Cruz, donde tres ocupantes quedaron atrapados tras una fuerte colisión. La intervención de Bomberos fue clave para rescatarlos antes de que fueran derivados a distintos hospitales.

El accidente se produjo alrededor de las 3.20 en la intersección de Colón y Hualpa, donde colisionaron dos automóviles por causas que aún no fueron informadas.

Un estruendo en la madrugada y un rescate contrarreloj: qué ocurrió en Godoy Cruz Ante la magnitud del choque, personal del Cuartel Central de Bomberos desplegó un operativo de rescate para liberar a tres ocupantes que habían quedado atrapados entre los hierros retorcidos de los vehículos. Tras las maniobras de extracción, las víctimas fueron asistidas por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

De acuerdo con la información oficial, dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Central con lesiones de gravedad, mientras que una tercera persona ingresó al Hospital Italiano con politraumatismos.

Las circunstancias que provocaron la colisión son materia de investigación y las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el fuerte impacto que dejó importantes daños materiales y tres personas hospitalizadas.