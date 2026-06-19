Godoy Cruz celebró la Promesa de Lealtad a la Bandera con estudiantes de 15 escuelas

Promesa a la lealtad por la bandera en Godoy Cruz.

La comunidad educativa de Godoy Cruz vivió una mañana cargada de emoción con la realización de la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional . Más de 400 estudiantes de cuarto grado , pertenecientes a 15 escuelas primarias y de modalidad especial del departamento, participaron del acto que reafirma el compromiso con los valores y símbolos que representan la identidad argentina.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Social y Deportivo Villa Hipódromo y contó con la presencia de familias, docentes, directivos, legisladores provinciales, funcionarios municipales y representantes de distintas instituciones educativas.

Durante el encuentro se rindió homenaje a Manuel Belgrano , creador de la enseña nacional, con una ofrenda floral y un respetuoso minuto de silencio.

Además, la Banda de la Policía de Mendoza acompañó el acto con diferentes interpretaciones que aportaron solemnidad y emoción a la jornada.

El momento central estuvo a cargo del director de Educación Técnica, Claudio Dagne, quien tomó la promesa a los estudiantes. Frente a cientos de niños y niñas, destacó que la Bandera simboliza la libertad, la justicia, la igualdad, la paz y la solidaridad, valores fundamentales para la vida democrática del país.

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Las escuelas de Godoy Cruz protagonistas

Los alumnos que realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera pertenecen a las siguientes instituciones educativas:

Escuela Nº 1-630 Fernando Fader .

Escuela Nº 1-629 Carlos Pellegrini .

Escuela Nº 1-669 Dr. Aquiles Wilson Mazziotti .

Escuela Nº 1-691 Raúl Scalabrini Ortiz .

Escuela Nº 1-622 Padre Pedro Arce .

Escuela Nº 1-078 Santiago del Estero .

Escuela Nº 1-550 Fragata Sarmiento .

Escuela Nº 1-116 Dr. Tomás Godoy Cruz .

Escuela Nº 1-108 Dr. Julio Lemos .

Escuela Nº 1-580 Dr. Carlos Padín .

Escuela Nº 2-007 Dr. Emilio Coni .

Escuela Nº 2-033 Fidela Maldonado de Cano .

Escuela Nº 2-023 Dr. Ignacio Pirovano .

Escuela P-227 Instituto Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba .

Escuela P-049 Nuestra Señora del Rosario.

Las instituciones estuvieron acompañadas por sus equipos docentes y directivos, además de familiares de los alumnos, quienes compartieron con orgullo este importante momento en la trayectoria escolar de los chicos.

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Reafirmar los valores que nos unen

En representación del intendente Diego Costarelli, participó el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ricardo Tribiño, quien destacó la importancia de mantener vivos los valores transmitidos por los próceres argentinos.

También agradeció el trabajo cotidiano de los docentes en la formación de las nuevas generaciones y valoró el compromiso de las familias presentes. En ese marco, remarcó que la educación y la construcción de ciudadanía son pilares fundamentales para el futuro del país.

Por su parte, la directora de Educación y Capacitación Laboral, Daniela Orellana, resaltó la importancia de acompañar a los estudiantes en una fecha tan especial y celebró la participación de toda la comunidad educativa.

Además, destacó el entusiasmo con el que los niños vivieron la ceremonia y el orgullo que representa prometer lealtad a la Bandera Argentina.

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Chocolate, sopaipillas y una celebración compartida en Godoy Cruz

La jornada concluyó en un clima de alegría y camaradería. Tras el acto oficial, estudiantes, familias y docentes compartieron chocolate caliente y sopaipillas caseras, generando un espacio de encuentro que fortaleció los lazos entre las escuelas y la comunidad.

De esta manera, Godoy Cruz volvió a celebrar una de las fechas patrias más significativas del calendario escolar, acompañando a cientos de niños que, con emoción y orgullo, asumieron el compromiso de respetar, defender y amar la Bandera Argentina.