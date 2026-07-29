Godoy Cruz ofrecerá talleres sobre crianza para familias y cuidadores

El Municipio de Godoy Cruz retomará, después del receso invernal , el ciclo de talleres de Primera Infancia , una propuesta destinada a adultos significativos y personas responsables del cuidado de niñas y niños de entre 0 y 6 años .

Los encuentros se desarrollarán durante agosto y septiembre en distintos jardines maternales municipales del departamento. La iniciativa forma parte del proyecto de Primera Infancia que la comuna lleva adelante junto con la Red de Innovación Local (RIL) .

El objetivo es promover la corresponsabilidad en las prácticas de crianza y brindar herramientas que permitan acompañar el desarrollo integral de las infancias.

Cada ciclo estará compuesto por dos encuentros de aproximadamente tres horas . Durante las jornadas se abordarán contenidos vinculados con la crianza respetuosa, la construcción de vínculos de confianza y el establecimiento de límites.

También se trabajará sobre el desarrollo socioemocional, los derechos de niñas y niños, el uso responsable de las tecnologías, la lactancia, la alimentación complementaria y la importancia de los controles de salud.

Además, los talleres incluirán herramientas relacionadas con la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, la igualdad de género en las crianzas, el fortalecimiento de las redes de apoyo y el autocuidado de las personas adultas.

Las actividades estarán coordinadas por profesionales del Departamento de Familia, Niñez y Adolescencia y de las direcciones de Género y Diversidad, Salud, y Educación y Capacitación Laboral.

Cronograma de cada taller en Godoy Cruz

Miércoles 5 y 12 de agosto

Jardín El Monito, ubicado en Perito Moreno 209.

Jardín Mi Angelito, en Volcán Santa María y Pehuajó, barrio XII Plan Agua y Energía.

Miércoles 19 y 26 de agosto

Jardín Multicolores, en Salvador Arias 1575, Villa Marini.

Jardín Mi Solcito, ubicado en Mariano Moreno sin número, barrio Tres Estrellas.

Miércoles 2 y 9 de septiembre

Jardín Gotitas de Miel, en Ushuaia y Bustamante, barrio La Gloria.

Cómo inscribirse en Godoy Cruz

La convocatoria está abierta a todas las personas interesadas, aunque no formen parte de la comunidad educativa de los jardines donde se desarrollarán los encuentros. Para inscribirse, deberán comunicarse con el Departamento de Familia, Niñez y Adolescencia, de lunes a viernes, de 8 a 13, a los teléfonos 261 360-9536 o 4429374.

Asimismo, los jardines de nivel inicial de Godoy Cruz que deseen incorporar esta propuesta podrán solicitar su participación.