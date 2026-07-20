Godoy Cruz cerró las vacaciones de invierno con una convocatoria récord

Entre el 4 y el 19 de julio, el departamento de Godoy Cruz desarrolló una amplia agenda cultural, recreativa y artística . Las actividades generaron un impacto económico superior a los $200 millones y movilizaron cientos de puestos de trabajo.

Las vacaciones de invierno 2026 dejaron un balance altamente positivo en Godoy Cruz . Entre el 4 y el 19 de julio, más de 28 mil personas participaron de las propuestas culturales, recreativas y artísticas organizadas en distintos puntos del departamento.

La programación se desarrolló en espacios como el Circo Barrial , con funciones en cinco barrios; el Teatro Plaza; la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano; Planta Uno; el Teatro Sportsman y el Espacio Arizu .

La agenda también incluyó el 12.º Festival de Circo en el Parque Benegas , el primer Festival de Circo Popular y la segunda edición del MEEF, entre otras propuestas.

Más de 200 artistas formaron parte de la agenda en Godoy Cruz

Durante el receso escolar participaron más de 200 artistas, distribuidos en numerosos elencos y compañías que ofrecieron espectáculos para públicos de todas las edades.

La programación incluyó obras de teatro, circo, magia, música, títeres, cine, propuestas vinculadas con el mundo gamer y distintas actividades recreativas. La diversidad de escenarios y espectáculos permitió acercar la oferta cultural a diferentes barrios y espacios del departamento.

Un impacto económico superior a los $200 millones

Además de la convocatoria registrada, las vacaciones de invierno generaron un impacto económico superior a los $200 millones, fortaleciendo el movimiento comercial, turístico y cultural de Godoy Cruz.

La actividad también permitió la generación de alrededor de 200 puestos de trabajo directos y cerca de 500 empleos indirectos, vinculados con artistas, técnicos, productores, emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios.

“La cultura también genera desarrollo. Estas vacaciones de invierno demostraron que una agenda de calidad no solo acerca propuestas para disfrutar en familia, sino que también impulsa el trabajo, fortalece la economía local y crea oportunidades para cientos de artistas, trabajadores y emprendedores”, destacó el intendente Diego Costarelli.

Una de las ediciones más convocantes

Desde el Municipio señalaron que la edición 2026 se consolidó como una de las más importantes realizadas en Godoy Cruz, debido a su programación diversa, descentralizada, accesible y participativa.

“Nos llena de orgullo haber recibido a más de 28 mil personas y contar con la participación de más de 200 artistas. Estos resultados nos impulsan a seguir invirtiendo en la cultura como una herramienta de encuentro, inclusión y crecimiento para toda la comunidad”, agregó Costarelli.

De esta manera, Godoy Cruz volvió a posicionarse como uno de los principales destinos culturales de Mendoza durante el receso invernal, con propuestas destinadas a vecinos y visitantes y un fuerte impulso al talento artístico y a la economía local.