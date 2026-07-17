17 de julio de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Dictarán una masterclass gratuita de pastas rellenas en Godoy Cruz: cómo inscribirse

La capacitación en Godoy Cruz se realizará el jueves 6 de agosto y estará destinada a mayores de 18 años que residan en el departamento. La participación es gratuita y los cupos son limitados.

Masterclass gratuita en Godoy Cruz.

Masterclass gratuita en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz, junto con la Dirección General de Escuelas (DGE), lanzó una nueva masterclass gratuita de pastas rellenas, destinada a quienes deseen incorporar conocimientos o perfeccionar sus técnicas gastronómicas.

La actividad se desarrollará el jueves 6 de agosto, de 9.00 a 12.00 horas, en el Centro de Capacitación para el Trabajo Nº 6-002 Dolores Prats de Huisi, conocido como CFP Sarmiento.

El establecimiento se encuentra ubicado en la intersección de Marciano Cantero y Cutral-Có, en el barrio Sarmiento. La capacitación será gratuita, tendrá cupos limitados y estará dirigida a personas mayores de 18 años con domicilio en el departamento.

Una capacitación para estudiantes y emprendedores

La propuesta está orientada a amantes de la gastronomía, estudiantes de cocina y emprendedores que busquen incorporar nuevos conocimientos o fortalecer sus habilidades.

Durante la jornada se abordará el proceso completo de elaboración de pastas frescas rellenas, desde la preparación de la masa hasta su combinación con diferentes tipos de salsas.

Además, los capacitadores brindarán técnicas y recomendaciones para obtener productos frescos, de calidad y con una correcta conservación.

Entre los contenidos previstos se encuentran:

  • Elaboración de masas.

  • Rellenos clásicos e innovadores.

  • Técnicas de armado.

  • Métodos de conservación.

  • Cocción de las pastas.

  • Maridaje con diferentes salsas.

Cómo inscribirse en la masterclass de pastas rellenas en Godoy Cruz

Las personas interesadas deberán completar una preinscripción mediante el formulario en línea habilitado por el Municipio. Debido a que los cupos son limitados, quienes resulten seleccionados serán contactados por teléfono o WhatsApp para completar el proceso de inscripción.

Para solicitar más información, se encuentra disponible la Dirección de Educación y Capacitación Laboral, a través de los teléfonos 4429360 y 4429361, o mediante WhatsApp al 261-3064922.

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