Godoy Cruz, entre las diez mejores ciudades de Argentina para la crianza infantil: qué significa

El municipio de Godoy Cruz fue reconocido a nivel nacional por sus condiciones para la crianza infantil y logró ubicarse entre los mejores del país en un ranking que evalúa el desarrollo de la primera infancia. La comuna del Gran Mendoza alcanzó el puesto 8 en el índice NIDO , elaborado por la Fundación Bunge y Born junto a especialistas de UNICEF, CIPPEC y el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

El informe analiza municipios de más de 100.000 habitantes en todo el país , evaluando variables como acceso a la salud, educación, espacios verdes y contexto socioeconómico .

En ese marco, Godoy Cruz se posicionó entre unas 70 a 75 ciudades relevadas , destacándose por sus condiciones para el desarrollo de niñas y niños en sus primeros años.

Desde la comuna, el intendente Diego Costarelli aseguró que el reconocimiento responde a “un modelo de gestión que planifica a largo plazo” . El jefe comunal remarcó que invertir en espacios públicos, fortalecer los centros de salud y garantizar entornos educativos seguros “no son gastos, sino inversiones en el futuro” .

El intendente Diego Costarelli celebró el reconocimiento a Godoy Cruz en materia de crianza infantil.

Además, destacó que el posicionamiento en el ranking refleja el impacto del denominado “Modelo Godoy Cruz”, centrado en políticas públicas orientadas a la primera infancia.

Por qué Godoy Cruz es una ciudad ideal para la crianza infantil

El trabajo del municipio en esta área ya había sido distinguido a nivel nacional en mayo, cuando recibió el Sello de Calidad en Primera Infancia otorgado por la Red de Innovación Local (RIL).

Según destacaron desde el Gobierno local, las políticas implementadas apuntan a generar entornos seguros, inclusivos y con igualdad de oportunidades, a través de acciones que articulan salud, educación, desarrollo humano y acompañamiento a las familias.

Saber que Godoy Cruz es elegido como uno de los mejores lugares de la Argentina para ver crecer a nuestros hijos es un verdadero orgullo.



Nuestro departamento se ubica en el puesto 8 de ciudades ideales del país para la crianza infantil.



El índice NIDO, presentado por la… — Diego Costarelli (@diegocostarelli) July 11, 2026

El índice NIDO pone el foco en las condiciones que ofrece cada ciudad para el desarrollo infantil temprano, considerando tanto servicios esenciales como el entorno urbano y las oportunidades para las familias.

En ese contexto, Godoy Cruz reafirma su estrategia de políticas públicas basadas en planificación y evidencia, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de vida y desarrollo para las nuevas generaciones.