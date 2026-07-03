3 de julio de 2026
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Monóxido de Carbono

Monóxido de carbono: dos nuevos casos y rescate milagroso de cuatro personas

En dos nuevos casos de intoxicación por monóxido de carbono, cuatro personas fueron asistidas en Godoy Cruz y Las Heras.

En lo que va de la semana ya se registraron varios intoxicados por monóxido de carbono.&nbsp;

En lo que va de la semana ya se registraron varios intoxicados por monóxido de carbono. 

 Por Pablo Segura

Cuatro personas, entre ellas dos adolescentes, debieron ser hospitalizadas en las últimas horas tras sufrir intoxicaciones por monóxido de carbono en dos hechos registrados en Godoy Cruz y Las Heras, donde utilizaban braseros para calefaccionar sus viviendas, en tanto que gracias a la rápida intervención de personal policial, todas lograron ser asistidas a tiempo.

Los episodios ocurrieron con pocas horas de diferencia y volvieron a poner en evidencia el peligro que representa el uso de sistemas de calefacción sin la ventilación adecuada. Gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia, las cuatro personas recibieron atención médica a tiempo y evolucionaron favorablemente.

Las actuaciones quedaron a cargo de las oficinas fiscales correspondientes, mientras que las autoridades reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención para evitar nuevas intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que puede resultar mortal.

Dos nuevas intoxicaciones por monóxido de carbono en Godoy Cruz y Las Heras

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 2 en el barrio Los Barrancos II, de Godoy Cruz. Allí, dos mujeres de 28 y 30 años comenzaron a presentar síntomas de intoxicación luego de calefaccionar la vivienda con un brasero. Una de ellas incluso sufrió un desmayo como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono.

Personal de la Comisaría 7ª llegó al domicilio y coordinó el traslado de las víctimas. Una de las mujeres fue asistida en el Hospital Paroissien y la otra en el Hospital Carrillo, donde los profesionales confirmaron el diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono. La Oficina Fiscal dispuso las actuaciones correspondientes.

El segundo episodio se produjo cerca de las 21.30 en el barrio Santo Tomás de Aquino, de Las Heras, donde dos adolescentes de 14 y 15 años también resultaron afectadas tras permanecer en una vivienda calefaccionada con un brasero encendido.

Efectivos de la Comisaría 56ª y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a las menores y las trasladaron al Hospital Carrillo. Allí fueron diagnosticadas con intoxicación por monóxido de carbono, aunque afortunadamente ambas lograron recuperarse sin sufrir consecuencias de gravedad.

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