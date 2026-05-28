Monóxido de carbono en Mendoza: síntomas de alerta, prevención y cuánto cuesta un detector.

El adelantamiento del frío y el incremento de casos de intoxicación por monóxido de carbono encendieron las alarmas en la provincia de Mendoza , que a la fecha registra 20 casos. Debido a que se trata de un gas tóxico, invisible, inodoro e insípido, la prevención y la detección temprana de las reacciones físicas son las únicas herramientas eficaces.

Frente a este escenario, desde Defensa Civil reforzaron los criterios para concientizar a la población , mientras que el sector comercial reporta un notable interés por los dispositivos tecnológicos de detección , una inversión que asoma como prioritaria para resguardar la habitabilidad de las viviendas mendocinas.

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Monóxido de carbono: las autoridades refuerzan las medidas de prevención

Al no presentar características orgánicas perceptibles, la presencia de monóxido de carbono en ambientes cerrados solo puede asimilarse mediante el reconocimiento inmediato de los síntomas corporales. Los especialistas advierten que los cuadros varían según el tiempo de exposición y se clasifican en tres niveles de gravedad:

Cuadros leves: se manifiestan con dolor de cabeza difuso, náuseas, vómitos, mareos, debilidad generalizada y cansancio injustificado. Estos signos suelen confundirse erróneamente con estados gripales o intoxicaciones alimentarias.

Cuadros graves: incluyen dolor de pecho, palpitaciones intensas, visión borrosa, confusión mental, falta de aire y una marcada dificultad motriz para coordinar movimientos.

Cuadros críticos: conllevan la pérdida del conocimiento, convulsiones y, en situaciones de exposición extrema durante el sueño, la muerte por asfixia.

Ante la menor sospecha de estar sufriendo una intoxicación, la indicación médica es taxativa: interrumpir el funcionamiento de los artefactos, ventilar de inmediato el lugar abriendo puertas y ventanas, evacuar la vivienda con urgencia y concurrir al centro asistencial más cercano.

mareo, nauseas Uno de los síntomas más frecuentes son las náuseas, dolor de cabeza.

Las claves de prevención

El análisis de los siniestros domésticos demuestra que la principal fuente de exposición proviene de fallas en artefactos cotidianos. El 26% de los casos identificados a nivel nacional corresponde a deficiencias en estufas a gas, el 20% al uso inadecuado de cocinas, anafes u hornos, y el 18% está vinculado a incendios.

Por este motivo, las normativas vigentes exigen el cumplimiento de pautas estrictas:

Gasistas matriculados: cualquier instalación, reparación o mantenimiento de la red o de los artefactos debe ser realizada exclusivamente por personal técnico habilitado.

Color de la llama: la combustión adecuada debe emitir siempre una llama de color azul. Si la misma presenta tonalidades amarillas, anaranjadas o rojas, el artefacto está generando monóxido de carbono y debe ser apagado.

Rejillas de ventilación: es obligatoria la colocación de rejillas permanentes y limpias para todo artefacto de cámara abierta. Jamás deben ser obstruidas o tapadas.

monoxido de carbono.webp La combustión adecuada debe emitir siempre una llama de color azul.

Uso prohibido: las hornallas y los hornos de la cocina no deben ser utilizados bajo ninguna circunstancia para calefaccionar los ambientes, ya que consumen rápidamente el oxígeno de la vivienda.

Dormitorios y baños: en estos espacios críticos solo se permite la instalación de artefactos de tiro balanceado. La colocación de calefones o termotanques dentro de los cuartos de baño está estrictamente prohibida.

Detectores de monóxido: opciones y valores actuales

Como complemento de seguridad, la instalación de sensores en los hogares se ha transformado en una tendencia creciente en Mendoza. Los precios y las especificaciones técnicas varían según el nivel de conectividad y autonomía que requiera cada propiedad:

Sensores Autónomos Básicos (aproximadamente $22.990): Funcionan de manera independiente mediante tres pilas AA, asegurando protección continua aun frente a cortes del suministro eléctrico. Poseen una alarma sonora de 85 decibeles y una sensibilidad calibrada para registrar concentraciones de gas desde las 30 hasta las 300 PPM (partes por millón), evaluando el ambiente cada 30 segundos. Su colocación en paredes o techos es sumamente sencilla.

detector de monoxido digital

Sensores Inteligentes WiFi ($51.502 en oferta, precio de lista $62.200): Estos dispositivos híbridos detectan humo y monóxido de carbono de manera constante. Cuentan con un radio de cobertura de hasta 20 metros y se enlazan a la red inalámbrica del hogar, enviando alertas remotas en tiempo real al teléfono celular del usuario mediante una aplicación móvil. Disponen además de una batería de respaldo de 1500 mAh.

detector wifi de humo y gas

Detectores de Gas de Red ($50.755): diseñados para la localización activa de gas natural o envasado, operan conectados de forma directa a la red eléctrica domiciliaria de 220V. Emiten alertas sonoras al detectar concentraciones desde el 10% del Límite Inferior de Explosividad (LIE) y poseen una salida de 12Vcc que permite conectarlos a válvulas de corte automático para interrumpir el suministro de gas ante una fuga.