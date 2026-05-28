28 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
DNI

Quiénes deberán tramitar el nuevo DNI en mayo de 2026

El nuevo DNI electrónico comenzó a implementarse en Argentina y ya genera consultas. El Renaper confirmó qué grupos deberán renovarlo obligatoriamente.

El paso a paso para tramitar el nuevo DNI.

El paso a paso para tramitar el nuevo DNI.

Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

El nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico ya comenzó a implementarse en Argentina y despertó dudas entre miles de ciudadanos. Aunque el recambio será progresivo, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) confirmó que ciertos grupos deberán realizar obligatoriamente la actualización del documento durante mayo de 2026 para acceder al nuevo formato con chip y mayores medidas de seguridad.

Si bien el recambio será progresivo y los documentos actuales continúan siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, el organismo confirmó que existen grupos específicos que sí deberán actualizar el documento durante mayo de 2026.

Lee además
Monóxido de carbono en Mendoza: síntomas de alerta, prevención y cuánto cuesta un detector.

Monóxido de carbono en Mendoza: síntomas de alerta, prevención y cuánto cuesta un detector
Médicos muertos y licencias eternas: escándalo por los despidos en Salud de Mendoza.

Médicos muertos y licencias eternas: escándalo por los despidos en Salud de Mendoza

Quiénes deben renovar el DNI en mayo de 2026

Según informa el Renaper, la renovación no será obligatoria para toda la población, sino únicamente para personas que deban realizar actualizaciones o modificaciones puntuales.

Los grupos alcanzados son:

  • Menores que deban hacer las actualizaciones obligatorias de los 5/8 años y 14 años.
  • Personas con el DNI vencido.
  • Ciudadanos que necesiten realizar cambio de domicilio.
  • Trámites de rectificación de datos personales.
  • Actualizaciones vinculadas a la identidad de género.
  • Casos de pérdida, robo o deterioro del documento.
  • Mayores de 14 años cuyos DNI hayan sido emitidos en 2011, debido al vencimiento de 15 años de vigencia.

Desde el organismo nacional remarcaron que el objetivo principal del nuevo sistema es fortalecer la seguridad documental y reducir los riesgos de falsificación.

DNI
Así es el nuevo DNI argentino.

Así es el nuevo DNI argentino.

Cómo es el nuevo DNI electrónico

El nuevo documento incorpora tecnología de identificación avanzada y elementos visuales renovados. Entre las principales características se destacan:

  • Chip electrónico integrado.
  • Grabado láser de seguridad.
  • Nuevos hologramas.
  • Impresión especial antifalsificación.
  • Ventana transparente para validar identidad.

Además, el rediseño suma símbolos relacionados con la identidad nacional, como el Sol de Mayo, la escarapela argentina y el mapa bicontinental.

De acuerdo con el Renaper, el nuevo formato busca adecuar el sistema argentino a estándares internacionales utilizados en controles migratorios y servicios digitales.

Paso a paso: cómo tramitar el nuevo DNI

El trámite mantiene una modalidad similar a la actual. El primer paso es solicitar un turno previo mediante la aplicación Mi Argentina o en un Registro Civil habilitado.

Luego, la persona deberá asistir el día asignado con la constancia correspondiente. Una vez iniciado el trámite, se podrá seguir el estado de gestión de manera online. Llegado el momento, el documento podrá retirarse en la oficina seleccionada o recibirse en el domicilio declarado.

En el caso de menores de 14 años, será obligatoria la presencia de un representante legal con su DNI vigente.

Cuánto cuesta renovar el DNI en 2026

Los valores actualizados informados para este año son:

  • DNI regular: $10.000.
  • DNI para extranjeros: $20.000.
NUEVO DNI
Tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) tiene un costo de $10.000.

Tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) tiene un costo de $10.000.

Opciones rápidas:

  • DNI Exprés: $26.000.
  • DNI en 24 horas: $41.000.
  • DNI al instante: $57.000.

El trámite estándar continúa siendo la alternativa más económica y tiene un plazo estimado de entrega de entre 30 y 40 días.

Temas
Seguí leyendo

Quién fue la mujer que cambió para siempre la educación infantil en Argentina

¿Sirvió el Etiquetado Frontal? La respuesta de nutricionistas ante el debate sobre su derogación

El Telekino acumula $850 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Se despertó millonario: ganó más de $600 millones en el Quini 6

Las Voces de Mi Tierra son el puente cultural entre Mendoza y Bolivia

La hamburguesa tiene su propia celebración mundial y esta es la razón

Habrá corte de luz en siete departamentos de Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este jueves 28 mayo

LO QUE SE LEE AHORA
Etiquetado Frontal: qué cambió en la alimentación desde la llegada de los octógonos

¿Sirvió el Etiquetado Frontal? La respuesta de nutricionistas ante el debate sobre su derogación

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 27 de mayo: números ganadores del sorteo 3377

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 27 de mayo: números ganadores del sorteo 3377

Ultimátum: qué pidió la denunciante de Marcelo DAgostino

Ultimátum: qué pidió la denunciante de Marcelo D'Agostino

La defensa insistió además en que las entrevistas judiciales se desarrollen sin custodia penitenciaria presente

El pedido del juez que recorrió la cárcel de Almafuerte tras las denuncias de los presos

A más de un mes de los incendios, se han registrado avances importantes video

Video: la víctima de los tres incendios en General Alvear reveló un dato inesperado sobre el sospechoso

El joven aseguró que ingresó caminando a un sector sin vigilancia ni señalización

Polémica en San Rafael por un influencer que expuso el abandono de un sitio arqueológico y recibió amenazas