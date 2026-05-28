Quiénes deberán tramitar el nuevo DNI en mayo de 2026

El nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico ya comenzó a implementarse en Argentina y despertó dudas entre miles de ciudadanos. Aunque el recambio será progresivo, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) confirmó que ciertos grupos deberán realizar obligatoriamente la actualización del documento durante mayo de 2026 para acceder al nuevo formato con chip y mayores medidas de seguridad.
Si bien el recambio será progresivo y los documentos actuales continúan siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, el organismo confirmó que existen grupos específicos que sí deberán actualizar el documento durante mayo de 2026.
Luego, la persona deberá asistir el día asignado con la constancia correspondiente. Una vez iniciado el trámite, se podrá seguir el estado de gestión de manera online. Llegado el momento, el documento podrá retirarse en la oficina seleccionada o recibirse en el domicilio declarado.
En el caso de menores de 14 años, será obligatoria la presencia de un representante legal con su DNI vigente.
Cuánto cuesta renovar el DNI en 2026
Los valores actualizados informados para este año son:
DNI regular: $10.000.
DNI para extranjeros: $20.000.
NUEVO DNI
Tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) tiene un costo de $10.000.
Foto: archivo.
Opciones rápidas:
DNI Exprés: $26.000.
DNI en 24 horas: $41.000.
DNI al instante: $57.000.
El trámite estándar continúa siendo la alternativa más económica y tiene un plazo estimado de entrega de entre 30 y 40 días.