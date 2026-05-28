Quiénes deberán tramitar el nuevo DNI en mayo de 2026

El paso a paso para tramitar el nuevo DNI.

El nuevo Documento Nacional de Identidad ( DNI ) electrónico ya comenzó a implementarse en Argentina y despertó dudas entre miles de ciudadanos. Aunque el recambio será progresivo, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) confirmó que ciertos grupos deberán realizar obligatoriamente la actualización del documento durante mayo de 2026 para acceder al nuevo formato con chip y mayores medidas de seguridad.

Si bien el recambio será progresivo y los documentos actuales continúan siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, el organismo confirmó que existen grupos específicos que sí deberán actualizar el documento durante mayo de 2026.

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Según informa el Renaper , la renovación no será obligatoria para toda la población, sino únicamente para personas que deban realizar actualizaciones o modificaciones puntuales.

Menores que deban hacer las actualizaciones obligatorias de los 5/8 años y 14 años .

que deban hacer las actualizaciones obligatorias de los . Personas con el DNI vencido .

. Ciudadanos que necesiten realizar cambio de domicilio .

. Trámites de rectificación de datos personales .

. Actualizaciones vinculadas a la identidad de género .

. Casos de pérdida, robo o deterioro del documento.

del documento. Mayores de 14 años cuyos DNI hayan sido emitidos en 2011, debido al vencimiento de 15 años de vigencia.

Desde el organismo nacional remarcaron que el objetivo principal del nuevo sistema es fortalecer la seguridad documental y reducir los riesgos de falsificación.

DNI Así es el nuevo DNI argentino. Foto: archivo.

Cómo es el nuevo DNI electrónico

El nuevo documento incorpora tecnología de identificación avanzada y elementos visuales renovados. Entre las principales características se destacan:

Chip electrónico integrado.

Grabado láser de seguridad.

Nuevos hologramas.

Impresión especial antifalsificación.

Ventana transparente para validar identidad.

Además, el rediseño suma símbolos relacionados con la identidad nacional, como el Sol de Mayo, la escarapela argentina y el mapa bicontinental.

De acuerdo con el Renaper, el nuevo formato busca adecuar el sistema argentino a estándares internacionales utilizados en controles migratorios y servicios digitales.

Paso a paso: cómo tramitar el nuevo DNI

El trámite mantiene una modalidad similar a la actual. El primer paso es solicitar un turno previo mediante la aplicación Mi Argentina o en un Registro Civil habilitado.

Luego, la persona deberá asistir el día asignado con la constancia correspondiente. Una vez iniciado el trámite, se podrá seguir el estado de gestión de manera online. Llegado el momento, el documento podrá retirarse en la oficina seleccionada o recibirse en el domicilio declarado.

En el caso de menores de 14 años, será obligatoria la presencia de un representante legal con su DNI vigente.

Cuánto cuesta renovar el DNI en 2026

Los valores actualizados informados para este año son:

DNI regular: $10.000.

$10.000. DNI para extranjeros: $20.000.

NUEVO DNI Tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) tiene un costo de $10.000. Foto: archivo.

Opciones rápidas:

DNI Exprés: $26.000.

$26.000. DNI en 24 horas: $41.000.

$41.000. DNI al instante: $57.000.

El trámite estándar continúa siendo la alternativa más económica y tiene un plazo estimado de entrega de entre 30 y 40 días.