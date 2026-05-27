Cuándo empieza la temporada de esquí en Mendoza: tarifas, novedades y la vuelta de un histórico.

Con intensos fríos y grandes expectativas, la provincia de Mendoza se prepara para una temporada invernal histórica que, de cumplirse las condiciones meteorológicas, podría arrancar a finales de junio . Los centros de esquí ya alistan sus propuestas y tarifas para este año, marcando el esperado regreso parcial de Los Penitentes como parque de montaña, que se suma a las novedades de Los Puquios y Las Leñas.

Tras ocho meses de un intenso trabajo de infraestructura que incluyó refacciones profundas en instalaciones, baños y tareas de albañilería, el emblemático complejo de Los Penitentes vuelve a cobrar vida .

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Convertido ahora en un parque de montaña con proyección para operar durante todo el año, el centro invernal genera una fuerte expectativa entre los mendocinos que celebran su regreso a la actividad.

Desde la gerencia general de Mapsa Group SA, a cargo de Gustavo Campini , confirmaron a Sitio Andino que "para esta temporada se habilitó de manera oficial la Telesilla Pirca y se obtuvieron las aprobaciones correspondientes para los medios de arrastre de la zona baja".

De este modo, todo el sector inferior del predio estará completamente habilitado para la práctica de esquí, garantizando además la seguridad de los usuarios gracias a la incorporación de una nueva máquina pisa nieve.

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Respecto a los servicios, los visitantes encontrarán un rental de indumentaria y equipos de última generación, una escuela de esquí, pistas exclusivas para trineos y opciones gastronómicas que combinarán platos elaborados y comida rápida. Asimismo, para quienes prefieran contemplar el paisaje sin calzarse las tablas, se mantendrá activo el paseo panorámico, una alternativa que ya funciona de lunes a lunes, de 9 a 17.

En cuanto a los valores, se implementará un Ticket General para temporada alta (vacaciones de invierno y fines de semana largos) que incluye la telesilla más los medios de arrastre a un costo de $80.000 para adultos y $60.000 para menores.

El Ticket Escuela Único costará $45.000, el acceso al sector de trineos se fijó en $25.000 y el paseo panorámico para peatones tendrá un valor de $25.000 en temporada alta y $20.000 en baja. Cabe destacar que durante la temporada baja, las tarifas generales (esquí, trineo y escuela) experimentarán un descuento del 20%.

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Los Puquios: tecnología y ampliación para asegurar la temporada

Bajo la premisa operativa "La nieve es ahora", el director operativo de Los Puquios, Eduardo Soler, destacó a este medio las fuertes inversiones ejecutadas de cara a este invierno.

La principal carta de presentación de Los Puquios para la temporada 2026 es la consolidación de su sistema de fabricación de nieve artificial, un proyecto respaldado por más de 14 años de estudios climáticos.

"El complejo dispone actualmente de diez cañones de nieve técnicos -tanto manuales como automáticos- estratégicamente distribuidos para cubrir áreas recreativas, espacios de aprendizaje y la pista de trineos, lo que reduce la dependencia absoluta de las precipitaciones naturales", contó Soler.

Entre sus principales novedades se destacan la ampliación y optimización del estadio de trineos, la incorporación de nuevas cintas transportadoras para principiantes, mejoras sustanciales en la circulación interna y el estacionamiento, y una propuesta renovada para su escuela y locales gastronómicos.

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El tarifario completo también fue confirmado:

El pase de temporada baja (desde la apertura hasta el 3 de julio) tendrá un costo de $50.000, mientras que en temporada alta (del 4 de julio al 2 de agosto, incluyendo feriados) ascenderá a $70.000 , con acceso sin cargo para personas con discapacidad y estacionamiento incluido.

(del 4 de julio al 2 de agosto, incluyendo feriados) , con acceso sin cargo para personas con discapacidad y estacionamiento incluido. Las clases de la escuela costarán $40.000 (grupales) y desde $95.000 hasta $190.000 (particulares) .

(grupales) y . Por su parte, el alquiler del equipo completo de esquí o snowboard se fijó en $40.000, y los servicios adicionales de lockers, guardería o casco tendrán un valor extra de $10.000.

Las Leñas: máxima conectividad entre las pistas y la base

En el sur mendocino, el centro de esquí internacional Las Leñas trabaja intensamente para revalidar su liderazgo en el mercado de alta montaña. Sin tarifas oficiales, por el momento, la fecha de apertura estaría fijada para fines de junio, aunque depende de la cantidad y calidad de la nieve que caiga.

Fernando Passano, gerente de actividades de montaña del complejo, remarcó que "las expectativas son óptimas y detalló una de las inversiones tecnológicas más significativas del año: la adquisición de 11 cañones de fabricación de nieve de última generación".

Este equipamiento técnico tiene un propósito estratégico muy claro: consolidar la nieve en las zonas medias y bajas de la montaña, donde las condiciones de preservación son más complejas que en las altas cumbres.

"Lo que más nos interesa este año es poder tener conectado el sector de Minerva, que es una de las pistas más importantes y con mayor afluencia de gente, directamente con la base", explicó Passano. Si las temperaturas acompañan, este sistema garantizará un circuito continuo y seguro para los esquiadores profesionales y amateurs.

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Conscientes de que un gran porcentaje de los turistas visita el valle con el único fin de conocer la nieve y recrearse, Las Leñas reactivará con fuerza su Parque Aventura.

"Este espacio cuenta con una pista de trineos de pendiente moderada diseñada para el entretenimiento familiar. Además, se mantendrán las tradicionales excursiones guiadas con raquetas de nieve, una actividad de baja exigencia física que permite explorar rincones imponentes de la cordillera junto a guías especializados", contó Passano.