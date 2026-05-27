La inversión que pone a Malargüe en el radar nacional de los negocios y las convenciones

La presentación del futuro Hotel Cuatro Estrellas Superior Amérian Malargüe marca un hito para el desarrollo económico local. Con una inversión estimada en seis millones de dólares , el proyecto combinará capitales nacionales y malargüinos y buscará posicionar al departamento como un destino estratégico para el turismo corporativo, de convenciones y los servicios vinculados al crecimiento productivo de la región .

En un acto realizado en el Centro de Convenciones Thesaurus , autoridades, empresarios y referentes del sector privado conocieron oficialmente los detalles del proyecto Hotel Cuatro Estrellas Superior Amérian Malargüe , una iniciativa que promete transformar la oferta hotelera local y acompañar el proceso de crecimiento que busca el departamento.

La presentación contó con la participación virtual de José Emilio Ramos, CEO de la cadena hotelera argentina Amérian Hoteles, fundada en 1992 por Martín Amengual . Durante su exposición, destacó que Malargüe forma parte de la estrategia de expansión de la empresa por tratarse de una ciudad con enormes posibilidades de desarrollo y un fuerte potencial económico vinculado a diversas actividades productivas.

La elección de Malargüe no es casual. A la consolidación de su perfil turístico tradicional, basado en atractivos naturales y actividades recreativas durante todo el año, se suma el impulso que generan sectores estratégicos como la minería, la energía y los servicios asociados, que demandan infraestructura moderna para alojar profesionales, empresarios, técnicos e inversores.

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Características de Hotel Amérian Malargüe

SITIO ANDINO dialogó con el arquitecto sanrafaelino Andrés Lucchesi, responsable del proyecto, quien explicó que el futuro hotel Amérian Malargüe estará emplazado en un punto neurálgico de la ciudad, a escasos 100 metros de la Plaza San Martín y del centro comercial, en la esquina de Fray Francisco Inalicán y Adolfo Puebla, donde actualmente funciona el Hotel Rioma.

"Es un proyecto que tiene una capacidad de cambio en la sociedad muy grande", señaló Lucchesi, al remarcar el impacto transversal que tendrá la inversión sobre la economía local y regional.

El edificio contará con 80 habitaciones diseñadas bajo estándares internacionales, centro de convenciones, spa, restaurante, gimnasio, piscina, salas de reuniones y cocheras cubiertas. Tendrá seis pisos, una superficie aproximada de 4.600 metros cuadrados y sistemas constructivos modernos, eficientes y sustentables, orientados a optimizar recursos y reducir el consumo energético.

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Uno de los aspectos más destacados será la incorporación del turismo corporativo y de convenciones, segmento vinculado a congresos, reuniones empresariales, ferias y eventos que permite sostener la actividad económica durante todo el año, más allá de las temporadas turísticas tradicionales.

Por su parte, el empresario local Floridor González adelantó que las obras podrían comenzar durante el segundo semestre de este año. La noticia despertó expectativas en el sector privado, no sólo por la magnitud de la inversión, sino también por el efecto multiplicador que generará en la construcción, el comercio, los servicios y la generación de empleo, consolidando a Malargüe como uno de los polos de futuro crecimiento del sur mendocino.