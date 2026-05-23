23 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Ruta Nacional 40

Impactó contra un animal en Ruta Nacional 40 y su auto terminó envuelto en llamas

El accidente ocurrió en las primeras hora de la madrugada de este sábado, en el ingreso norte al departamento de Malargüe.

Accidente vial en Malargüe.

Accidente vial en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Un automovilista que viajaba junto a su familia protagonizó un accidente sobre la Ruta Nacional 40, al norte de Malargüe. Tras impactar contra un animal que se cruzó inesperadamente en la calzada, el vehículo comenzó a incendiarse. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

La madrugada del sábado se vivieron momentos de tensión sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2.982, en jurisdicción de la ciudad de Malargüe, cuando un automóvil colisionó contra un animal suelto sobre la calzada y posteriormente fue consumido por las llamas. A pesar de la gravedad del episodio, el conductor y su familia lograron salir ilesos.

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Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el hecho ocurrió alrededor de las 00.43, cuando personal policial fue alertado sobre la presencia de un vehículo que se estaba incendiando a la vera de la ruta.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario del rodado, de 50 años, quien explicó que circulaba junto a su familia con dirección a La Consulta, San Carlos. En determinado momento, un animal se atravesó repentinamente sobre la carpeta asfáltica, situación que derivó en una colisión imposible de evitar.

Como consecuencia del fuerte impacto, el Volkswagen Vento sufrió importantes daños mecánicos y comenzó a incendiarse pocos minutos después. El conductor relató que tanto él como los demás ocupantes lograron descender del vehículo sin sufrir lesiones, priorizando resguardar su integridad física mientras aguardaban asistencia.

Minutos más tarde, personal de Bomberos de la Policía de Mendoza llegó al lugar y trabajó intensamente para controlar y extinguir el fuego, evitando que las llamas se propagaran a sectores cercanos. Sin embargo, el vehículo resultó seriamente afectado por el siniestro. El propietario también indicó que ya se encontraba gestionando el traslado de la unidad mediante una grúa.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Malargüe, que interviene para determinar las circunstancias precisas del hecho. El episodio vuelve a poner en evidencia los riesgos que representa la presencia de animales sueltos en rutas y caminos del sur mendocino, especialmente durante horarios nocturnos, cuando la visibilidad disminuye considerablemente.

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