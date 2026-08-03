Video: un hombre con problemas de adicción incendió la casa de su padre y fue reducido con una Taser

Pérdidas casi totales en la casa donde se produjo el siniestro.

Un dramático episodio se registró este lunes por la noche en General Alvear , donde un hombre de 37 años provocó un incendio intencional en su vivienda del barrio El Caldén , generando pérdidas casi totales y una fuerte conmoción entre vecinos.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Sarmiento, donde intervino la Policía de Mendoza, que utilizó una pistola Taser para reducir al agresor , luego de que intentara escapar por un baldío y se mostrara violento.

Según lo reconstruido en el lugar por Noticiero Andino, el fuego fue iniciado por el propio hombre en medio de una crisis a causa de una recaída por un problema de salud mental que lo aqueja desde hace más de quince años , lo que provocó que las llamas se expandieran rápidamente por la vivienda.

Las pérdidas fueron casi totales, especialmente en el sector delantero de la casa, donde se quemaron muebles, una cama, colchones y distintos elementos.

Además, el sujeto se resistió a salir del inmueble, pese al humo, lo que generó momentos de extrema tensión entre familiares y vecinos.

El relato del padre: “Está enfermo por la adicción”

El testimonio más impactante fue el de Orlando Farías, padre adoptivo del hombre, quien explicó el trasfondo del episodio y la lucha que atraviesa la familia desde hace años.

“Tengo un hijo enfermo con la adicción de la droga. Hace tiempo venía mejor, pero tuvo una recaída y ya no quiso saber nada más”, relató.

El hombre contó que su hijo consume desde los 14 años y fue internado en varias oportunidades, aunque —pese a exhibir mejorías— volvía a recaer. “Yo le di la casa para que viviera, pero le tuve que sacar la llave porque me vendía las cosas”, explicó.

El padre del acusado remarcó que la situación es el resultado de una larga lucha contra las adicciones, que incluso afectó profundamente a toda la familia. “Lo hemos internado varias veces. Mi señora hasta dejó de trabajar para cuidarlo”, señaló.

También reveló que su esposa falleció en 2021 durante la pandemia, en medio del desgaste que implicaba la situación. “Yo ya no puedo más. Espero que lo internen y que sea lo que Dios quiera”, expresó con angustia.

El momento del ataque y la intervención policial

Farías detalló que el episodio comenzó cuando su hijo entró en una crisis violenta dentro de la vivienda. “Estaba rompiendo todo. Quise abrir la puerta y me quiso pegar. Después veo el fuego”, relató.

Según su testimonio, el hombre prendió fuego distintos elementos, como la cama y sillones, lo que generó un rápido avance de las llamas.

Ante la situación, vecinos y efectivos policiales intentaron reducirlo, pero el agresor escapó hacia un descampado cercano, donde finalmente fue interceptado. “La Policía lo agarró allá y le dispararon con una pistola Taser. Con eso lo voltearon”, contó su padre.

Conmoción en el barrio El Caldén y operativo de emergencia

En el lugar trabajaron Bomberos, Policía y personal municipal, mientras que vecinos se acercaron para colaborar y asistir a la familia.

El propio Farías destacó el accionar de los equipos: “Los bomberos, la Policía y los vecinos actuaron de diez”.

El hombre fue trasladado al hospital de Alvear y quedó a disposición de las autoridades, mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Salud mental: dónde comunicarse para atender urgencias en Mendoza

A nivel nacional, está a disposición el Dispositivo de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, el 0800-999-0091, cuya atención está a cargo de profesionales de este campo y que funciona las 24 horas de los 365 días del año.

En la provincia de Mendoza podrá comunicarse al número 148 opción 0, para ser asistido por profesionales de Salud Mental de la Dirección de Salud Mental y Adicciones. La línea funciona de lunes a viernes, de 8 a 20.

Para emergencias, deberán comunicarse directamente al 911.