3 de agosto de 2026
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Sitio Andino
Provincia del Chaco

Un joven fue asesinado de una puñalada en Chaco y detuvieron a su novia

Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, murió luego de recibir una puñalada durante un presunto conflicto con su pareja Por el hecho fue detenida Victoria Luz Cantero.

Victoria Luz Cantero, señalada como la presunta autora del hecho

Victoria Luz Cantero, señalada como la presunta autora del hecho

Por Sitio Andino Policiales

Un joven de 29 años fue asesinado de una puñalada en la provincia de Chaco, y por el hecho fue detenida su novia, una joven de 25 años, quien fue imputada por homicidio. Mientras avanza la investigación, los familiares de la víctima sostienen que el ataque ocurrió de manera sorpresiva y exigen que el caso no quede impune.

La víctima fue identificada como Matías Julián Álvarez Guardia, quien, de acuerdo con la investigación, mantuvo una discusión con su pareja, Victoria Luz Cantero, en una vivienda de la capital chaqueña. En ese contexto, la joven habría tomado un arma blanca y le habría provocado una grave herida en el cuello.

Tras el ataque, el joven fue trasladado de urgencia por su cuñado al hospital Julio C. Perrando, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció como consecuencia de un shock hipovolémico, según confirmaron los profesionales que lo asistieron.

La joven habría tomado un arma blanca y le habría provocado una grave herida en el cuello.

La joven habría tomado un arma blanca y le habría provocado una grave herida en el cuello.

La fiscalía interviniente caratuló la causa como homicidio y ordenó la detención de Victoria Luz Cantero, señalada como la presunta autora del hecho, de acuerdo con la información difundida por medios locales. Posteriormente, efectivos de la Policía del Chaco trasladaron a la joven a la Comisaría Quinta, donde permanece alojada mientras continúan las medidas investigativas para esclarecer las circunstancias del crimen.

El dolor de la familia y el pedido de justicia

Tras conocerse la muerte de Matías, sus familiares utilizaron las redes sociales para expresar su dolor y reclamar justicia. Su hermana, Ana Noel Guardia, publicó un mensaje acompañado por fotografías de la detenida, en el que sostuvo que su hermano "no se pudo defender" y pidió que el caso tenga visibilidad.

"Que se haga viral y pido justicia por mi hermano. Lo mató sin compasión. No se pudo defender", escribió la mujer en su cuenta de Facebook.

Tras conocerse la muerte de Matías, sus familiares utilizaron las redes sociales para expresar su dolor y reclamar justicia.

Tras conocerse la muerte de Matías, sus familiares utilizaron las redes sociales para expresar su dolor y reclamar justicia.

En otra parte del mensaje, manifestó que la acusada "destruyó una familia" y expresó su deseo de que el hecho reciba la máxima sanción prevista por la Justicia.

Los llamativos posteos en redes sociales de la presunta asesina

Tras la detención, comenzaron a difundirse publicaciones realizadas por Victoria Luz Cantero en sus redes sociales, algunas de las cuales llamaron la atención luego del crimen.

En su perfil de Facebook, la joven compartía habitualmente fotografías de los trabajos que realizaba como manicurista para promocionar su emprendimiento, además de imágenes de viajes, reuniones con amigos y actividades recreativas junto a familiares.

Sin embargo, entre esas publicaciones también aparecían frases de tono violento que, tras el homicidio, comenzaron a circular en redes sociales. En una de ellas podía leerse: "Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida". En otra publicación escribió: "No entiendo a las que llevan un labubu en el bolso, yo llevaría una glock", en aparente alusión al arma de fuego.

Entre esas publicaciones también aparecían frases de tono violento que, tras el homicidio, comenzaron a circular en redes sociales.

Entre esas publicaciones también aparecían frases de tono violento que, tras el homicidio, comenzaron a circular en redes sociales.

Asimismo, uno de los últimos mensajes compartidos por la joven, ajeno a las publicaciones vinculadas con su trabajo, decía: "Me van a funar, pero enseñar a tu hijo varón a servirse solo y recoger su desorden no es quitarle su masculinidad. Es evitar que sea el parásito emocional de su futura pareja".

Por el momento, la Justicia no informó si esas publicaciones forman parte de la investigación judicial. Mientras tanto, continúan las diligencias para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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