3 de agosto de 2026
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Juicio

Juicio abreviado: confesó que baleó a su vecino porque le orinó la casa y lo condenaron

Un joven recibió una dura condena tras haber baleado a un vecino en Las Heras. La sentencia fue tras un juicio abreviado.

El juicio abreviado se realizó este lunes en el Polo Judicial Penal.

El juicio abreviado se realizó este lunes en el Polo Judicial Penal.

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

La justicia firmó hoy un juicio abreviado a través del cual un joven de 23 años fue condenado a 10 años de cárcel efectiva por balear a un vecino suyo luego de que este le orinara la vereda de su casa, donde ahora el acusado cumplía prisión domiciliaria.

Se trata de Uriel Concha Chilotti (23) quien, en diciembre del 2025, mientras cumplía una detención domiciliaria, le disparó a Federico Alcaino (36), que salvó su vida de milagro.

Este lunes, Concha Chilotti confesó ser el autor del hecho y fue condenado como autor de “lesiones graves agravadas”, en tanto que se le unificó con otra causa por robo agravado y recibió una pena a 10 años de cárcel.

Los detalles del juicio abreviado

El hecho en cuestión ocurrió el 7 de diciembre pasado en una casa de la manzana G del barrio Cristo Redentor de Las Heras, donde el ahora condenado cumplía una detención con régimen domiciliario en el marco de una causa por robo agravado.

Ahora bien, el hombre advirtió que un vecino suyo estaba orinando la vereda, por lo que se originó una discusión.

Allí Concha Chilotti sacó un arma de fuego y le disparó a la víctima, quien sufrió graves heridas y debió ser internada de urgencia.

Las pericias demostraron que el joven disparó al menos tres veces. Desde ese momento, el agresor quedó acusado de una tentativa de homicidio y perdió algunos beneficios que gozaba en ese momento.

Acorralado por las pruebas en su contra y arriesgando una condena a varios años de cárcel, decidió confesar y acceder a un juicio abreviado.

Este lunes, en el Polo Judicial Penal se realizó el acto y el juez Carlos Torres firmó la condena, unificando las dos causas que tenía el sospechoso, junto a una declaración de reincidencia.

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