Juicio por la muerte de Maradona: declarará el nutricionista que el exfutbolista rechazó Foto: NA

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Por Sitio Andino Policiales







Un nutricionista, que fue rechazado Diego Maradona durante su internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre, declarará este lunes en el juicio por la muerte del astro argentino. El testigo había sido citado hace unas semanas por los fiscales adjuntos del Departamento Judicial de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, pero no se presentó a comparecer porque se encontraba en el exterior junto al plantel encabezado por el capitán Lionel Messi.

Se trata de Luciano Spena, un profesional que acompañó a la Selección Argentina en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Será uno de las últimas personas en declarar en el segundo debate oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual del célebre futbolista, ya que luego se realizarán las audiencias correspondientes a la Junta Médica, donde dos grupos de peritos llegaron a conclusiones distintas respecto al deceso de Diego.

Además, la jornada se realizará un lunes por segunda vez dado que continúa la feria judicial en la provincia de Buenos Aires.

El vínculo entre Maradona y Spena, y la continuación del juicio El nutricionista concurrió el 18 de noviembre de 2020, junto al médico clínico imputado Pedro Di Spagna, a la residencia del barrio cerrado San Andrés, en la localidad de Benavídez, y el exjugador no quiso recibirlos, tras ser convocado por Swiss Medical.

El neurocirujano y exmédico de confianza del paciente, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; su jefe, Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, y Di Spagna son los siete acusados por actuar con supuesta negligencia a la hora de cuidar la salud de Maradona. En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, una vez que termine el proceso principal, pero ese debate permanece demorado por un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho, cuya resolución depende de un tribunal de alzada.