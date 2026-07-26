26 de julio de 2026
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Final explicado de "Los creyentes" en Netflix: ¿Hay un verdadero asesino en la película?

La película con José Coronado llegó a Netflix como una de las más convocantes de la plataforma, pero la trama final dejó a muchos confundidos.

Final explicado de Los creyentes en Netflix: ¿Hay un verdadero asesino en la película?
Final explicado de "Los creyentes" en Netflix: ¿Hay un verdadero asesino en la película?
Por Luis Calizaya

Una de las propuestas más comentadas de Netflix ha sido, sin dudas, "Los creyentes", una película incorporada recientemente al catálogo que conquista a los espectadores con una historia que combina el thriller psicológico con el drama familiar. Con José Coronado al frente del reparto, su impactante desenlace despertó el interés del público por el destino de Martín y su hija, Ruth.

Netflix: de qué trata "Los creyentes"

Ruth es una joven que regresa a la casa de su infancia tras la muerte de su madre. Convencida de que su padre, Martín, oculta un crimen, comienza a investigar su comportamiento mientras revive viejos conflictos familiares que nunca llegaron a resolverse.

Las sospechas aumentan debido a la actitud cada vez más errática de Martín, quien lleva años obsesionado con teorías conspirativas relacionadas con una poderosa empresa farmacéutica. Esa obsesión alimenta las dudas de Ruth y también las del espectador, que durante buena parte de la película cree estar frente a un asesinato cuidadosamente oculto.

Cómo termina "Los creyentes": final explicado

El desenlace rompe con las expectativas construidas a lo largo de la película. Aunque todo parecía indicar que Martín había asesinado a su esposa, la verdad resulta mucho más compleja y profundamente dolorosa.

Al final, se revela que Martín nunca mató directamente a la madre de Ruth. Su responsabilidad, en cambio, es de otra naturaleza. Su obsesión por demostrar la existencia de una conspiración vinculada con la farmacéutica Certyx terminó por deteriorar el ambiente familiar y afectar gravemente la estabilidad emocional de su esposa.

Incapaz de soportar el desgaste provocado por esa situación, la mujer cayó en una espiral de angustia y abuso del alcohol que finalmente desembocó en un accidente fatal. Aunque Martín no cometió un homicidio, la historia deja en claro que sus acciones contribuyeron a ese desenlace y que deberá cargar con esa responsabilidad moral.

Uno de los momentos más reveladores llega cuando Ruth comprende que ella también había construido una realidad basada en sus propias necesidades emocionales. Incapaz de afrontar el duelo por la muerte de su madre, encontró consuelo en la idea de que su padre era un asesino. Esa explicación le permitía dar sentido a su dolor, aunque no estuviera respaldada por los hechos.

La película establece entonces un interesante paralelismo entre ambos personajes. Mientras Martín interpretaba cada acontecimiento como parte de una conspiración global, Ruth convirtió cada comportamiento de su padre en una supuesta prueba de su culpabilidad. Ambos terminaron creyendo únicamente aquello que confirmaba sus propias convicciones.

En la secuencia final, Ruth regresa a Berlín después de aceptar una verdad mucho más ambigua de la que imaginaba al inicio de la historia. Su viaje no concluye con la resolución definitiva del conflicto, sino con la comprensión de que algunas preguntas simplemente no tienen respuestas absolutas.

Al mismo tiempo, la película muestra que todavía existen personas convencidas de que Martín continúa con vida tras el intento de explosión en las instalaciones de Certyx y que sigue actuando desde las sombras. Esa última escena mantiene viva la incertidumbre y refuerza la idea de que las teorías conspirativas pueden sobrevivir incluso cuando aparecen evidencias que las contradicen.

Reparto de la película

  • José Coronado: Martín
  • Stéphanie Magnin: Ruth
  • Fanny Gautier: Lucía
  • Alberto Olmo: Arón

Tráiler de "Los creyentes"

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