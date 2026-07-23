"GIGN: Unidad de élite" en Netflix: así es la nueva serie policial que conquista en solo 8 capítulos

Netflix suma a su catálogo " GIGN: Unidad de élite ", una serie francesa de acción y suspenso que sigue a un prestigioso grupo de operaciones especiales. Con apenas ocho episodios , la producción promete mantener la tensión de principio a fin con una historia marcada por el terrorismo y una amenaza capaz de poner en jaque a toda la unidad.

La historia gira en torno al Grupo de Intervención de la Gendarmería Naciona l ( GIGN ), una de las unidades tácticas más reconocidas de Francia, especializada en operaciones de alto riesgo, rescates de rehenes, secuestros y ataques terroristas.

El protagonista es David , un experimentado agente que, tras años enfrentando algunas de las misiones más peligrosas de su carrera, está decidido a retirarse . Sin embargo, sus planes cambian cuando un misterioso criminal comienza a ejecutar una serie de ataques dirigidos específicamente contra el GIGN .

La amenaza obliga a David a permanecer en servicio y liderar una investigación contrarreloj para descubrir la identidad del responsable antes de que la organización sea destruida desde adentro. A medida que avanza el caso, el agente también deberá proteger a Max , su ahijado y nuevo integrante de la unidad , quien podría convertirse en uno de los principales objetivos del atacante.

La investigación se vuelve todavía más compleja cuando salen a la luz secretos del pasado de David, utilizados por el criminal para debilitarlo y llevar el enfrentamiento a un plano mucho más personal.

¿Por qué darle una oportunidad?

La serie francesa reúne varios de los ingredientes que suelen conquistar a los fanáticos del thriller policial, con operativos tácticos, terrorismo, persecuciones, explosiones y una investigación que mantiene el suspenso hasta el desenlace.

La producción está disponible en Netflix desde el 22 de julio. Foto: web

A diferencia de otras producciones centradas únicamente en la acción, la serie también desarrolla los conflictos personales de sus protagonistas y explora el impacto que tiene una vida dedicada a enfrentar situaciones extremas.

Otro de sus puntos fuertes es su formato de solo ocho capítulos, ideal para quienes buscan una historia intensa que pueda verse en un fin de semana sin perder ritmo.

Reparto de la serie

Tomer Sisley: David

David Géraldine Pailhas: Melanie

Melanie Guillaume Gouix: Cédric

Cédric Tristan Zanchi: Max

Max Thierry Neuvic: Christophe

Christophe Gregori Derangère: General

General Kévin Azaïs: Valère

Valère Leanna Chea: Tanya

Más de Tomer Sisley: series y películas

En películas:

1. No miren arriba

Una estudiante de Astronomía y su profesor descubren un enorme cometa que se dirige hacia la Tierra y amenaza con provocar la extinción de la humanidad. Decididos a evitar la catástrofe, viajan a Washington D. C. para advertir a la presidenta de Estados Unidos. Sin embargo, sus alertas quedan relegadas por los intereses políticos, la búsqueda de popularidad y el espectáculo mediático.

2. Largo Winch: El precio del dinero

La vida de un poderoso empresario cambia por completo cuando su hijo es secuestrado. Lo que en un principio parece un crimen aislado pronto revela una compleja conspiración destinada a destruir su imperio. Para descubrir la verdad, deberá embarcarse en una peligrosa búsqueda marcada por la acción y la venganza.

3. ¿Quién *&$%! son los Miller?

Un pequeño traficante de drogas reúne a una stripper, una adolescente y un joven para hacerse pasar por una familia durante un viaje a México. El objetivo es cruzar un importante cargamento de droga sin levantar sospechas, pero la misión se complica cuando comienzan a surgir situaciones tan peligrosas como divertidas.

En series:

1. Mesías

Una agente de la CIA investiga a un enigmático líder que reúne a miles de seguidores alrededor del mundo gracias a supuestos milagros y discursos que despiertan la fe de multitudes. Mientras intenta descubrir quién es realmente, deberá determinar si se trata de un verdadero enviado divino o de un hábil manipulador.

2. Una madre perfecta

Convencida de que su hija es inocente, una madre hace todo lo posible por demostrar que no cometió el crimen del que se la acusa. Sin embargo, a medida que avanza la investigación, comienzan a aparecer pruebas que ponen en duda su versión y cambian por completo la percepción del caso.

3. Vórtice

Años después de perder a la madre de su hija en un accidente, un capitán de la policía descubre una anomalía temporal que le permite comunicarse con ella antes de su muerte. Mientras intenta cambiar el pasado, también desentraña la verdad detrás del caso y descubre que lo ocurrido no fue un simple accidente.

Tráiler de "GIGN: Unidad de élite"