16 de julio de 2026
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El boom de las series coreanas en Netflix continúa: de qué trata "El complejo de apartamentos"

Netflix incorporó una nueva serie surcoreana que conquistó al público en pocos días. Se trata de un thriller criminal que mantiene la tensión a lo largo de sus 12 capítulos.

El boom de las series coreanas en Netflix continúa: de qué trata El complejo de apartamentos

El boom de las series coreanas en Netflix continúa: de qué trata "El complejo de apartamentos"

Foto: web
La serie se sum&oacute; a Netflix el 11 de julio.

La serie se sumó a Netflix el 11 de julio.

Además de "Agente Kim reactivado" y "Así aprenderás", otra producción busca ganarse un lugar entre las más vistas con una propuesta ideal para los amantes del crimen, la comedia y la acción. Se trata de "El complejo de apartamentos".

Netflix: de qué se trata "El complejo de apartamentos"

La historia sigue a un jefe criminal retirado y a una aspirante a abogada que unen fuerzas para robar el fondo de reserva de un complejo de apartamentos, destinado al mantenimiento del edificio. Sin embargo, lo que parecía un golpe sencillo y rápido se complica cuando ambos descubren una trama de corrupción.

Cuándo y cómo se estrenan los capítulos

Creada por Cho Yong-won y Kim Yoon-young, esta serie de suspenso desarrolla su historia a lo largo de 12 capítulos. No obstante, al igual que "Agente Kim reactivado", sus episodios se estrenan de manera semanal.

Tras su debut oficial en Netflix el pasado 11 de julio, la plataforma lanzó los dos primeros episodios. A partir de entonces, los capítulos restantes se estrenarán todos los sábados y domingos.

  • Capítulos 1 y 2: 11 de julio
  • Capítulo 3: 18 de julio
  • Capítulo 4: 19 de julio
  • Capítulo 5: 25 de julio
  • Capítulo 6: 26 de julio
  • Capítulo 7: 1 de agosto
  • Capítulo 8: 2 de agosto
  • Capítulo 9: 8 de agosto
  • Capítulo 10: 9 de agosto
  • Capítulo 11: 15 de agosto
  • Capítulo 12: 16 de agosto
Una historia que combina el humor y la tensi&oacute;n.

Una historia que combina el humor y la tensión.

Reparto de la serie

  • Ji Sung: Park Hae-gang
  • Ha Yoon-kyung: Kang Ha-ri
  • Park Byung-eun: Lee Chung-won
  • Moon So-ri: Jang Suk-jin

Más series y películas con el actor Ji Sung

  • En series:

1. Adamas: Diamante asesino

Dos hermanos gemelos, el escritor superventas Ha Woo-sin y el fiscal Song Soo-hyun, buscan resolver el asesinato de su padre, ocurrido hace 22 años. Convencidos de que detrás del crimen hay una poderosa corporación, ambos unen fuerzas para recuperar una flecha con punta de diamante, el arma utilizada en el homicidio.

2. New Heart

Lee Eun-sung y Nam Hye-suk son dos jóvenes que, pese a haber seguido caminos académicos muy distintos, logran graduarse de la Facultad de Medicina. A partir de entonces comienzan su carrera profesional en un hospital universitario, donde no solo buscarán desarrollar sus habilidades como cirujanos cardiovasculares, sino también enfrentarse a la presión que ejerce el exigente jefe del Departamento de Cirugía Cardiovascular.

3. La gran vidente

Hacia el final de la dinastía Goryeo, un grupo de asesores especializados en Feng Shui ayuda a Lee Sung Gye a convertirse en el primer rey de la dinastía Joseon, en medio de un período de profundos cambios políticos.

  • En películas:

1. Feng Shui

Un joven ayuda a las personas a encontrar el terreno ideal para construir sus hogares, convencido de que hacerlo sobre una tumba puede traer prosperidad a las futuras generaciones. Sin embargo, tras descubrir una conspiración relacionada con la tumba del príncipe heredero, pierde a toda su familia y emprende un camino de venganza.

2. Blood Rain

Won Kyu, un detective, viaja a un pequeño pueblo para investigar el incendio de un barco que transportaba objetos pertenecientes a la realeza coreana. Mientras reúne pruebas, se enfrenta a una serie de brutales asesinatos que, al parecer, están relacionados con el espíritu de un hombre ejecutado años atrás.

3. My P.S. Partner

Una joven llama por error a un hombre desconocido en lugar de comunicarse con su novio. Tras una conversación de contenido íntimo, ambos mantienen el contacto y desarrollan un vínculo inesperado cuando la relación de ella comienza a atravesar una profunda crisis.

Tráiler de "El complejo de apartamentos"

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