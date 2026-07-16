El boom de las series coreanas en Netflix continúa: de qué trata "El complejo de apartamentos"

Historias hay muchas, y Netflix lo sabe. Por eso, su catálogo no deja de sumar cientos de producciones para todos los gustos . Sin embargo, uno de los grandes aciertos de la plataforma en los últimos años ha sido apostar por las series surcoreanas , capaces de combinar desde situaciones incómodas y divertidas hasta historias con las que resulta fácil identificarse .

Además de "Agente Kim reactivado" y "Así aprenderás" , otra producción busca ganarse un lugar entre las más vistas con una propuesta ideal para los amantes del crimen, la comedia y la acción . Se trata de "El complejo de apartamentos" .

La historia sigue a un jefe criminal retirado y a una aspirante a abogada que unen fuerzas para robar el fondo de reserva de un complejo de apartamentos , destinado al mantenimiento del edificio . Sin embargo, lo que parecía un golpe sencillo y rápido se complica cuando ambos descubren una trama de corrupción .

Creada por Cho Yong-won y Kim Yoon-young , esta serie de suspenso desarrolla su historia a lo largo de 12 capítulos . No obstante, al igual que "Agente Kim reactivado" , sus episodios se estrenan de manera semanal.

Tras su debut oficial en Netflix el pasado 11 de julio, la plataforma lanzó los dos primeros episodios. A partir de entonces, los capítulos restantes se estrenarán todos los sábados y domingos.

Capítulos 1 y 2: 11 de julio

11 de julio Capítulo 3: 18 de julio

18 de julio Capítulo 4: 19 de julio

19 de julio Capítulo 5: 25 de julio

25 de julio Capítulo 6: 26 de julio

26 de julio Capítulo 7: 1 de agosto

1 de agosto Capítulo 8: 2 de agosto

2 de agosto Capítulo 9: 8 de agosto

8 de agosto Capítulo 10: 9 de agosto

9 de agosto Capítulo 11: 15 de agosto

15 de agosto Capítulo 12: 16 de agosto

Una historia que combina el humor y la tensión. Foto: web

Reparto de la serie

Ji Sung: Park Hae-gang

Park Hae-gang Ha Yoon-kyung: Kang Ha-ri

Kang Ha-ri Park Byung-eun: Lee Chung-won

Lee Chung-won Moon So-ri: Jang Suk-jin

Más series y películas con el actor Ji Sung

En series:

1. Adamas: Diamante asesino

Dos hermanos gemelos, el escritor superventas Ha Woo-sin y el fiscal Song Soo-hyun, buscan resolver el asesinato de su padre, ocurrido hace 22 años. Convencidos de que detrás del crimen hay una poderosa corporación, ambos unen fuerzas para recuperar una flecha con punta de diamante, el arma utilizada en el homicidio.

2. New Heart

Lee Eun-sung y Nam Hye-suk son dos jóvenes que, pese a haber seguido caminos académicos muy distintos, logran graduarse de la Facultad de Medicina. A partir de entonces comienzan su carrera profesional en un hospital universitario, donde no solo buscarán desarrollar sus habilidades como cirujanos cardiovasculares, sino también enfrentarse a la presión que ejerce el exigente jefe del Departamento de Cirugía Cardiovascular.

3. La gran vidente

Hacia el final de la dinastía Goryeo, un grupo de asesores especializados en Feng Shui ayuda a Lee Sung Gye a convertirse en el primer rey de la dinastía Joseon, en medio de un período de profundos cambios políticos.

En películas:

1. Feng Shui

Un joven ayuda a las personas a encontrar el terreno ideal para construir sus hogares, convencido de que hacerlo sobre una tumba puede traer prosperidad a las futuras generaciones. Sin embargo, tras descubrir una conspiración relacionada con la tumba del príncipe heredero, pierde a toda su familia y emprende un camino de venganza.

2. Blood Rain

Won Kyu, un detective, viaja a un pequeño pueblo para investigar el incendio de un barco que transportaba objetos pertenecientes a la realeza coreana. Mientras reúne pruebas, se enfrenta a una serie de brutales asesinatos que, al parecer, están relacionados con el espíritu de un hombre ejecutado años atrás.

3. My P.S. Partner

Una joven llama por error a un hombre desconocido en lugar de comunicarse con su novio. Tras una conversación de contenido íntimo, ambos mantienen el contacto y desarrollan un vínculo inesperado cuando la relación de ella comienza a atravesar una profunda crisis.

Tráiler de "El complejo de apartamentos"