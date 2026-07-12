Los efectos especiales en el cine: de lo artesanal a la inteligencia artificial

Pocas industrias invierten tanto en hacer creer como el cine . Desde sus orígenes, los efectos especiales fueron la herramienta que permitió transformar ideas imposibles en imágenes que el público acepta como reales . Todo lo que vemos en pantalla tiene, detrás, décadas de ingenio acumulado .

Los efectos especiales nacieron junto al cine mismo. A fines del siglo XIX , el director Alfred Clark rodó el cortometraje La ejecución de María Estuardo (1895) y ensayó el primer efecto de la historia, que consistió en pausar la grabación para modificar la toma y reanudarla desde el mismo punto, generando una ilusión óptica gracias a un simple corte de cámara.

Poco después, el cineasta e ilusionista francés Georges Méliès descubrió casi por accidente las posibilidades creativas de su cámara. Un error técnico lo llevó a explorar mundos de fantasía que plasmó en obras como Le manoir du diable (1896) y Viaje a la luna (1902).

A él se le atribuyen también las sobreimpresiones y dobles exposiciones , técnicas que permitían superponer imágenes de un mismo actor para que pareciera interactuar consigo mismo, enriquecidas además con maquetas, mecanismos escénicos, trucos pirotécnicos y fotogramas coloreados a mano , un proceso que demandaba un tiempo titánico.

Otro nombre fundamental de esa época es el del español Segundo de Chomón, a quien se le atribuye la invención del paso de manivela, un mecanismo que registraba imágenes fotograma por fotograma para proyectarlas de forma continua, creando la ilusión de movimiento. Ese invento se convertiría en el antecedente directo del stop motion.

Maquetas, espejos y stop motion: la era del ingenio mecánico

El salto siguiente llegó con Metrópolis (Fritz Lang, 1927), una de las primeras películas de culto de la historia. Para recrear su ciudad futurista sin construir decorados a escala real, el director de fotografía Eugen Schüfftan desarrolló el llamado efecto Schüfftan, un sistema de espejos que insertaba a los actores dentro de escenas con maquetas hiperrealistas de rascacielos, logrando que los intérpretes parecieran interactuar con edificios de proporciones descomunales.

Unos años después, King Kong (Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, 1933) marcó otro hito. El técnico de efectos Willis O'Brien animó al gigantesco gorila y a los dinosaurios del filme mediante modelos tridimensionales a escala, perfeccionando la técnica del stop motion e integrando por primera vez a personajes animados con actores reales de manera convincente.

La ciencia ficción y el genio de Ray Harryhausen

Los años 50 trajeron el auge de la ciencia ficción y con él nuevas técnicas. Godzilla( Ishirô Honda, 1954) popularizó el suitmation, que consistia en meter a un actor dentro de un detallado disfraz de monstruo que interactuaba con una ciudad construida a escala, generando la ilusión de proporciones gigantescas.

Por su parte, Los diez mandamientos (Cecil B. DeMille, 1956) llevó los mates en movimiento a su máxima expresión con la mítica escena en que Moisés abre las aguas del mar Rojo, un logro técnico que sentó las bases del futuro croma.

En ese contexto, Ray Harryhausen se convirtió en la figura más influyente de la época. Alumno aventajado de Willis O'Brien, Harryhausen no solo perfeccionó el stop motion sino que desarrolló la dynamation, una técnica para mejorar la interacción entre modelos animados y actores reales, dotando a sus criaturas de movimientos fluidos y una expresividad asombrosa.

Hollywood, los blockbusters y el nacimiento del CGI

Con la llegada del Nuevo Hollywood en los años 70, Lucas y Spielberg revolucionaron la industria con producciones de gran presupuesto y efectos sin precedentes. Para La guerra de las galaxias (1977), Lucas fundó Industrial Light & Magic y desarrolló el sistema Dykstraflex, que controlaba el movimiento de las cámaras por ordenador para rodar las icónicas batallas espaciales de la saga.

Spielberg, en paralelo, apostó por muñecos mecánicos articulados por sistemas robóticos y operados de forma remota que usó en Tiburón(1975),E.T., el extraterrestre (1982) y Parque Jurásico (1993). Para esta última, el técnico Stan Winston construyó una de las figuras animatrónicas más grandes de la historia para dar vida al tiranosaurio rex, que luego se combinó con los primeros efectos digitales para lograr un realismo impactante.

Jurassic Park puso a prueba la combinación de dos técnicas muy diferentes. Foto: web

Fue precisamente Parque Jurásico la película que marcó el punto de inflexión hacia la era digital. A partir de entonces, las imágenes generadas por computadora (CGI) se convirtieron en el estándar de la industria. Toy Story (John Lasseter, 1995) fue la primera película íntegramente realizada con esta tecnología, y Matrix (1999) llevó los efectos digitales a otro nivel con el bullet time, una técnica capaz de registrar más de 12.000 fotogramas por segundo que permitía congelar la acción y rotar la cámara en ángulos imposibles.

La inteligencia artificial: la nueva frontera del cine

Lo que hace apenas un par de años parecía ciencia ficción hoy es rutina de producción. La inteligencia artificial generativa se instaló en los guiones, los rodajes, las salas de montaje y las estrategias de marketing de la industria audiovisual a una velocidad que dejó a sindicatos, estudios y legisladores corriendo de atrás.

Los números ilustran el cambio de escala con crudeza. El rejuvenecimiento digital de Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci para El irlandés (Martin Scorsese, 2019) costó 159 millones de dólares con las técnicas previas; hoy, con inteligencia artificial, ese mismo trabajo saldría por una fracción de ese valor. En China, la película Huo Qubing, producida íntegramente con IA, generó 500 millones de visualizaciones con un costo estimado de apenas 400 euros.

El caso argentino también tiene su lugar en esta historia global. Netflix reconoció oficialmente el uso de inteligencia artificial generativa en El Eternauta, para recrear una escena de derrumbe en Buenos Aires diez veces más rápido que con las técnicas tradicionales.

Sin embargo, la transformación no está exenta de tensiones. La huelga de 148 días del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos en 2023 dejó establecido que los estudios no pueden reemplazar guionistas por IA ni usar textos generados sin consentimiento y remuneración.

Esta discusión continua abierta en 2026, con la revisión de los contratos de WGA y SAG-AFTRA y con la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea exigiendo transparencia en el uso de herramientas que manipulen imágenes, voces o comportamientos realistas.

Fuente: con información de NatGeo