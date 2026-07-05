5 de julio de 2026
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Vacaciones de invierno

Qué actividades ofrecen los municipios para estas vacaciones de invierno

El receso invernal obliga a buscar planes de entretenimiento para los chicos. Qué propuestas hay disponibles en los diferentes municipios de Mendoza.

Qué actividades ofrecen los municipios para estas vacaciones de invierno
Qué actividades ofrecen los municipios para estas vacaciones de invierno
Por Sofía Pons

Este lunes comienzan las vacaciones de invierno y los diferentes municipios de la provincia brindan una variedad de actividades para todas las edades. Teatro, cine, y arte son algunas de las opciones para los chicos y chicas.

Cada receso invernal desafía a los padres y las madres a buscar entretenimiento para los chicos hasta que regresen a las aulas. En su mayoría, las diferentes comunas de la provincia de Mendoza organizaron una grilla de actividades variadas para que todos puedan disfrutar.

Los municipios brindan actividades para todas las edades.

Los municipios brindan actividades para todas las edades.

Actividades para estas vacaciones de invierno

San Rafael

Ciudad de Mendoza

Godoy Cruz

Las Heras

General Alvear

Malargüe

San Carlos

Tupungato

Tunuyán

Junín

Luján de Cuyo

Rivadavia

Santa Rosa

Guaymallén

Lavalle

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