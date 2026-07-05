Qué actividades ofrecen los municipios para estas vacaciones de invierno

Este lunes comienzan las vacaciones de invierno y los diferentes municipios de la provincia brindan una variedad de actividades para todas las edades. Teatro, cine, y arte son algunas de las opciones para los chicos y chicas.

Cada receso invernal desafía a los padres y las madres a buscar entretenimiento para los chicos hasta que regresen a las aulas. En su mayoría, las diferentes comunas de la provincia de Mendoza organizaron una grilla de actividades variadas para que todos puedan disfrutar.