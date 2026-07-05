Vacaciones de invierno en Mendoza: cuánto cuesta ir al cine y dónde hay promociones

Las vacaciones de invierno representan una de las épocas con mayor movimiento en los cines de Mendoza.

Comenzó la cuenta regresiva para las vacaciones de invierno en Mendoza y las propuestas para disfrutar del cine en familia o con amigos se multiplican en distintos puntos de la provincia. Desde grandes complejos comerciales hasta salas municipales y funciones gratuitas , existen alternativas para todos los presupuestos.

Promociones en entradas, descuentos por edad, funciones en 2D, 3D y 4D , además de ciclos especiales y actividades recreativas, forman parte de la oferta disponible. A continuación, un repaso por los precios, beneficios y opciones para elegir el plan ideal durante el receso invernal.

En caso de querer ver la película elegida en 4D, el valor por persona es de $13.500. Mientras que para funciones 3D el valor es de $9.700.

Durante las vacaciones de invierno, el cine vuelve a posicionarse como uno de los planes preferidos por grandes y chicos.

Sin dudas, otro de los días convenientes para disfrutar de una película en familia en cines es el domingo . Es que, en estas jornadas, se puede comprar hasta cuatro entradas por $33.600 o $40.400 si se eligen funciones 3D.

Para salas 3D, el costo general de jueves a domingo es de $20.200 y en 4D es de $22.560 sacado la entrada por web, mientras que en cines cuesta $28.200.

La opción para los vecinos de Godoy Cruz

De Lunes a Miércoles , las películas en cartelera se pueden ver por $ 8.900 , pero si se prefiere una función 3D cuesta $11.200 cada entrada.

, las películas en se pueden ver por $ , pero si se prefiere una función cuesta cada entrada. De Jueves a Domingo, los tickets 2D ascienden a $17.800 cada uno, mientras que el valor de las 3D sube a $22.400.

En adición, los domingos también rige una promo 4x2 en entradas 2D, 3D o XD, con valores desde los $35.000.

Una alternativa en el centro de la Ciudad de Mendoza

En el marco de las vacaciones de invierno, el Cine Universidad presentará 3 funciones por día de Toy Story 5, además de otras actividades relativas al ámbito del teatro, ballet y talleres.

Del 2 al 19 de julio, grandes y chicos podrán disfrutar de la nueva entrega de Pixar —con doblaje al español— a las 15h, 17h o 19.20h. El valor de la entrada general es de $9.000.

Toy Story 5 es uno de los estrenos más elegidos por espectadores de todas las edades en Mendoza.

Dónde ir al cine en Las Heras o San Martín:

En un conocido mayorista que cuenta con salas de cine, se puede acceder a entradas con un costo muy económico. De lunes a miércoles, estas tienen un valor unitario de $6.150 para funciones 2D y $6.650 en 3D.

Si se elige alguno de los estrenos, de jueves a domingos (y feriados), el ticket sale $6.550 en 2D y $6.650 en 3D.

Cine para grandes y chicos en Sur provincial

Un cine municipal de Malargüe ofrece funciones desde el 1 de julio, de la entretenida película de los Minions en 3D, a $3.000 para menores de 3 a 11 años y $4.000 para mayores. En 2D, los precios descienden a $2.500 para chicos y $3.500 desde los 12 años en adelante. Para jubilados y pensionados, la comuna ofrece un descuento del 50% y personas con discapacidad tienen entrada gratuita presentando el CUD y DNi.

Por otro lado, familias de General Alvear pueden acceder a entradas 2D desde los $5.500 para menores de 12 años y/o jubilados. El valor de la entrada general es de $6.500. En el caso de preferir funciones 3D, la entrada general tiene un costo de $7.000; menores de 12 años y/o jubilados deben abonar $6.000. Los niños menores de 2 años entran gratis en cualquiera de las dos opciones.

Funciones para todas las edades en el Valle de Uco

La comuna de Tunuyán celebrará las vacaciones de invierno con actividades especiales para grandes y chicos. Desde el 6 al 18 de julio, se podrá disfrutar de propuestas recreativas y culturales como cine, teatro, títeres y circo.

En lo que respecta a lo cinematográfico la comuna compartió el siguiente cronograma:

Lunes 6 de julio , 15 horas: cine en la Plaza del distrito Los Sauces ,

, 15 horas: cine en la , Miércoles 8 de julio , 15 horas: cine en el barrio Unión y Progreso ,

, 15 horas: cine en el y , Viernes 10 de julio , 15 horas: cine en el barrio La Tablada,

, 15 horas: cine en el barrio Tablada, Sábado 11 de julio , 15 horas: cine en el CIC del Algarrobo y en la Plaza de Vista Flores,

, 15 horas: cine en el del y en la Domingo 12 de julio , 15 horas: cine en el Parque Las Vías,

, 15 horas: cine en el Parque Las Vías, Lunes 13 de julio , 15 horas: cine en el CIC La Pintada y la obra de teatro “Las Chulis” en la Plaza Vista Flores,

, 15 horas: cine en el y la obra de teatro “Las Chulis” en la Plaza Vista Flores, Martes 14 de julio, 15 horas: cine en el barrio San Calletano ,

15 horas: cine en el barrio , Jueves 16 de julio , 15 horas, cine en Campo Los Andes, Plaza Capilla,

, 15 horas, cine en El viernes 17 de julio, 15 horas: cine en el CIC Villa Seca,

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Cabe destacar que en las grandes salas de cines de la provincia se ofrecen descuentos adicionales si se es socio de bancos, obras sociales o si se cuenta con determinadas suscripciones a diarios o gimnasios.

Para acompañar la función ¿cuánto cuestan los combos de pochoclos?

Al momento de disfrutar de una película en familia o con amigos, hay algo que nunca puede faltar: la comida. En el caso de las salas de cine, la opción tradicional (o de preferencia para muchos) es el clásico combo de pochoclos con gaseosa.

En una importante cadena nacional, con salas en Mendoza, el combo individual que incluye 1 balde de pochoclos + 1 gaseosa grande tiene un valor de $20.160 si se adquiere por la web o de $22.400 en el Candy Bar. El Combo Familia, por otro lado, que incluye 2 Baldes de pochoclos + 4 gaseosas grandes + 2 golosinas sin elección y una botella de agua, cuesta $47.250 en la web o $52.500 en el cine.

Una nueva entrega del universo de "Mi Villano Favorito" llega a los cines: "Minions y Monstruos". La película ya emociona a los peques y hasta copa los Candy Bars con pochocleras y vasos temáticos. Web

Además, si se quiere comprar un vaso temático de alguna película, el combo puede subir a $30.000 y ascender hasta los $99.000 en caso de querer una pochoclera 3D.

En otro cine del Este y Las Heras, el combo de 1 balde de pochoclos + 2 bebidas se puede adquirir por $17.000; mientras que el Familiar (que incluye 2 baldes + 4 bebidas) está a $32.000.

Más allá de la película elegida, las vacaciones de invierno ofrecen múltiples alternativas para compartir una salida en Mendoza. Comparar promociones, aprovechar descuentos y elegir la sala o propuesta que mejor se adapte al presupuesto puede marcar la diferencia para disfrutar una experiencia de cine sin gastar de más.