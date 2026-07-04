4 de julio de 2026
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Día Nacional del Médico Rural: por qué se celebra hoy, 4 de julio

Cada 4 de julio se conmemora el Día Nacional del Médico Rural. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Nacional del Médico Rural: por qué se celebra hoy, 4 de julio

Día Nacional del Médico Rural: por qué se celebra hoy, 4 de julio

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 4 de julio se conmemora el Día Nacional del Médico Rural. Esta efeméride rinde homenaje a los profesionales de la salud que ejercen su labor en condiciones adversas, lejos de los centros urbanos. Asimismo, recuerda el nacimiento de Esteban Laureano Maradona.

Origen del Día Nacional del Médico Rural

Esta fecha fue instituida en 2011 mediante la Ley N.º 25.448, en conmemoración del natalicio de Esteban Laureano Maradona, médico, naturalista, escritor y filántropo argentino.

Una de las frases más recordadas del doctor Maradona expresa: “Estoy satisfecho de haber hecho el bien en lo posible a nuestro prójimo, sobre todo al más necesitado, y lo continuaré haciendo hasta que Dios diga basta”.

Esteban Laureano Maradona

Esteban Laureano Maradona

¿Quién fue Esteban Laureano Maradona?

Esteban Laureano Maradona nació el 4 de julio de 1895 en la localidad santafesina de Esperanza y falleció en 1995, pocos días antes de cumplir los 100 años.

Se graduó de médico con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires y, durante sus estudios, fue discípulo de Bernardo Houssay, quien en 1947 recibiría el Premio Nobel de Medicina.

Vivió durante más de 50 años en Estanislao del Campo, una localidad del interior de la provincia de Formosa, donde ejerció la medicina sin cobrar honorarios. Allí dedicó su vida a la atención de las comunidades más necesitadas, especialmente pueblos originarios, motivo por el cual fue conocido como el “médico de los pobres”.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 4 de julio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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